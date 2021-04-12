В шестом матче финала «Запада» СКА будет принимать ЦСКА. Матч пройдет в «Ледовом дворце» 12 апреля. Начало встречи — в 19:30 мск. СКА — ЦСКА: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

СКА

В первом раунде на вылет соперником питерской команды оказалось минское «Динамо», с которым «армейцы» смогли разобраться в трех стартовых встречах (4:2; 6:4; 4:3 ОТ).

Но в четвертом поединке с белорусскими ребятами СКА был слабее (1:2), из-за чего серия снова переехала в Санкт-Петербург, где хозяева уже добили противников (4:3 ОТ).

Полуфинал конференции начался для коллектива Валерия Брагина с крупного поражения от «Динамо» Москва (1:4), после чего его хоккеисты смогли собраться и выдали серию из четырех побед (1:0; 3:2 ОТ; 3:1; 4:0).

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Финал «Запада» складывался для СКА довольно противоречиво. Три матча питерцы сдали (0:3; 0:2; 2:5). А вот в двух крайних встречах они сумели обыграть ЦСКА (3:1; 3:2 ОТ).

ЦСКА

Армейский клуб из Москвы в четвертьфинале конференции попал на «Спартак». Но в столичном дерби «кони» не испытали никаких проблем. Они добыли четыре победы подряд (1:0 ОТ; 5:1; 3:0; 3:1).

Настоящая рубка в плей-офф началась для ЦСКА в 1/2 финала «Запада», где красно-синие встретились с «Локомотивом». В стартовом поединке с «Локо» «армейцы» уступили (0:2).

Далее ребята Игоря Никитина добыли две победы (4:1; 2:1 ОТ), после чего отдали соперникам четвертый матч (0:3). В пятой игре москвичи взяли верх (3:2), а в шестой снова восстановилось равенство в серии (1:2 ОТ).

Решающий поединок ЦСКА затащил у себя дома (2:0). В финале «Запада» красно-синие успели трижды хлопнуть СКА (2:0; 3:0; 5:2), а в паре последних встреч московский клуб уступил (1:3; 2:3).

Прогноз

Победа СКА в шестой игре серии оценивается в 2.77, на ничью букмекеры дают коэффициент 3.84, а на победу ЦСКА — 2.47.

Казалось, что московская команда, победив в трех играх кряду, без проблем пройдет соперников из Санкт-Петербурга. Но коллектив Брагина устроил настоящую зарубу в двух последних матчах и свел преимущество красно-синих к минимальному.

В четырех очных встречах из пяти в плей-офф подопечные Игоря Никитина забивали 2+ гола в ворота СКА.

Поэтому обозленные гости из Москвы могут попробовать забросить несколько шайб, чтобы добыть победу и решить исход серии. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал ЦСКА больше 2 за 1.91.