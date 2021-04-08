В матче регулярного сезона НХЛ «Миннесота» будет принимать «Колорадо». Матч пройдет в «Эксел Энерджи Центре» 8 апреля. Начало встречи — в 04:00 мск. «Миннесота» — «Колорадо»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Миннесота»

В 37 поединках регулярного чемпионата команда из Сент-Пола успела заработать 48 очков. В турнирной таблице Западного дивизиона она замыкает топ-3.

В трех последних матчах из четырех в марте «Миннесота» выступила у себя дома. В каждой встрече она победила. Сперва дважды «дикари» разобрались с «Анахаймом» (2:1; 3:2).

А еще в одной игре команда Дина Эвансона взяла верх над «Сент-Луисом». Покинув Сент-Пол, «Минни» пару раз сразилась с «Сан-Хосе» и дважды потеряла очки (3:4 Б; 2:4).

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В следующих гостевых поединках «Миннесоте» удалось победить «Вегас» (3:2 Б; 2:1). В последнем же матче подопечные Эвансона уступили «Колорадо» (4:5).

«Колорадо»

Денверский клуб принял участие в 38 поединках регулярного чемпионата и заработал в них 56 очков. В турнирной таблице Западного дивизиона он является лидером.

С 26 марта по 4 апреля «Колорадо» провел 6 поединков у себя дома. Началась эта серия с противостояния с «Вегасом», в котором «Эвс» по разу победили (5:1) и проиграли (2:3 ОТ).

Потеря очков в дуэли с «отбросами» была последней на данный момент. После матчей с «Вегасом» коллектив Джареда Беднара разгромил «Анахайм» (5:2) и «Аризону» (9:3).

Позже «Колорадо» успел дважды обыграть «Сент-Луис» (3:2; 2:1). Затем «Эвс» отправились в гости в Сент-Пол, где добыли волевую победу над «Миннесотой» (5:4).

Прогноз

Победа «Миннесоты» оценивается в 3.62, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.68, а на победу «Колорадо» — 1.86.

Прошлая очная встреча была седьмой в текущем сезоне. В шести поединках стороны радовали голами. Они забрасывали минимум 6 шайб на двоих.

В грядущем матче «Минни» попытается взять реванш за недавнее поражение, а «Колорадо» просто захочет продолжить победную серию. Благодаря этому игра снова должна быть «верховой». Наши прогноз и ставка — тотал больше 5.5 за 1.84.