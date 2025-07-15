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    Зриньски — Виртус. Ставка (к. 2.12) и прогноз на футбол, Лига чемпионов, 15 июля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Зриньски» — «Виртус»
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    «Зриньски»
    15 июля в ответном матче 1-го квалификационного раунда Лиги чемпионов по футболу сыграют «Зриньски» и «Виртус». Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Зриньски» — «Виртус», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Квалификация 15 Июля 2025 года

    Зриньски

  • Лига чемпионов. Квалификация
    •  Зриньски 22:00 Виртус

    Виртус

  • Лига чемпионов. Квалификация
    •

    «Зриньски»

    Турнирное положение: Боснийский «Зриньски» получил возможность сыграть в квалификации Лиги чемпионов благодаря титулу чемпиона своей страны в прошлом сезоне.

    Команда выиграла золотые медали с 82 очками, лишь на один балл опередив своего ближайшего преследователя «Борац» из Баня-Луки.

    Последние матчи: в своей последней игре в первом раунде квалификации Лиги чемпионов клуб на чужом поле обыграл нынешнего соперника со счетом 2:0, поэтому теперь может даже минимально проиграть.

    Ранее коллектив в контрольном поединке потерпел поражение от своих соотечественников из «Железничара» с результатом 0:2.

    Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в 11-ти последних поединках, которые были официальными и товарищескими, «Зриньски» выиграл при девяти победах и двух поражениях.

    Это само по себе обещает хозяевам отличные шансы на победу, но они в любом случае высоки, если учесть явный перевес в классе над соперником, не говоря уже о факторе своего поля.

    Неманья Бильбия — лучший бомбардир команды в Лиге чемпионов с двумя голами.

    «Виртус»

    Турнирное положение: «Виртус» получил возможность сыграть в квалификации Лиги чемпионов благодаря чемпионскому титулу в первенстве Сан-Марино.

    Команда выиграла золотые медали с 77 очками, на четыре балла опередив своего ближайшего преследователя «Ла Фиориту».

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    • Последние матчи: в своей предыдущей игре, которая пришлась на 1-й раунд квалификации Лиги чемпионов, клуб на своем поле проиграл нынешнему сопернику (0:2), поэтому в ответном поединке ему потребуются сверхусилия.

    Перед этим коллектив сумел завоевать Кубок Сан-Марино, когда в финале одержал победу над «Тре Фиори» с минимальным результатом 1:0.

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в четырех последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Виртус» выиграл лишь раз при двух ничьих и одном поражении.

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    Такая форма сама по себе говорит о плохих шансах гостей на победу, особенно если учесть перевес соперника в классе, а также фактор его поля.

    Иван Буонокунто — лучший бомбардир команды в предыдущем розыгрыше первенства Сан-Марино c 11-ю голами.

    Статистика для ставок

    • в пяти из шести последних матчей «Зриньски» забивали меньше 3,5 голов

    • в 30-ти из 31-го последних матчей «Виртус» не проиграл

    • в 12-ти из 13-ти последних матчей «Виртуса» забивали меньше 2,5 голов.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Зриньски» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.04. Ничья — в 19.00, победа «Виртуса» — в 28.00.

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.30 и 3.60.

    Прогноз: в пяти из шести последних матчей хозяев забивали меньше 3,5 голов. Так было и в их двух последних домашних поединках.

    При этом в 13-ти из 14-ти последних матчей гостей был реализован такой же сценарий.

    Ставка: тотал меньше 3,5 голов за 2.12.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито меньше 2,5 голов, ведь так было в 12-ти из 13-ти последних матчей «Виртуса».

    Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 3.60

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Зриньски — Виртус?

    Матч Зриньски — Виртус состоится 15 июля 2025 года в 22:00 по московскому времени в рамках турнира: Лига чемпионов.

    Прогноз: какой прогноз на матч Зриньски — Виртус?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Тотал меньше 3,5 голов.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Зриньски — Виртус?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Тотал меньше 3,5 голов» с коэффициентом у букмекеров 2.12.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Зриньски — Виртус?

    Смотреть матч турнира Лига чемпионов в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Зриньски — Виртус?

    Коэффициенты букмекеров: «Зриньски» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.04. Ничья — в 19.00, победа «Виртуса» — в 28.00.

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