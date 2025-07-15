Зриньски — Виртус. Ставка (к. 2.12) и прогноз на футбол, Лига чемпионов, 15 июля 2025 года

15 июля в ответном матче 1-го квалификационного раунда Лиги чемпионов по футболу сыграют «Зриньски» и «Виртус». Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Зриньски» — «Виртус», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Зриньски»

Турнирное положение: Боснийский «Зриньски» получил возможность сыграть в квалификации Лиги чемпионов благодаря титулу чемпиона своей страны в прошлом сезоне.

Команда выиграла золотые медали с 82 очками, лишь на один балл опередив своего ближайшего преследователя «Борац» из Баня-Луки.

Последние матчи: в своей последней игре в первом раунде квалификации Лиги чемпионов клуб на чужом поле обыграл нынешнего соперника со счетом 2:0, поэтому теперь может даже минимально проиграть.

Ранее коллектив в контрольном поединке потерпел поражение от своих соотечественников из «Железничара» с результатом 0:2.

Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в 11-ти последних поединках, которые были официальными и товарищескими, «Зриньски» выиграл при девяти победах и двух поражениях.

Это само по себе обещает хозяевам отличные шансы на победу, но они в любом случае высоки, если учесть явный перевес в классе над соперником, не говоря уже о факторе своего поля.

Неманья Бильбия — лучший бомбардир команды в Лиге чемпионов с двумя голами.

«Виртус»

Турнирное положение: «Виртус» получил возможность сыграть в квалификации Лиги чемпионов благодаря чемпионскому титулу в первенстве Сан-Марино.

Команда выиграла золотые медали с 77 очками, на четыре балла опередив своего ближайшего преследователя «Ла Фиориту».

Последние матчи: в своей предыдущей игре, которая пришлась на 1-й раунд квалификации Лиги чемпионов, клуб на своем поле проиграл нынешнему сопернику (0:2), поэтому в ответном поединке ему потребуются сверхусилия.

Перед этим коллектив сумел завоевать Кубок Сан-Марино, когда в финале одержал победу над «Тре Фиори» с минимальным результатом 1:0.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Виртус» выиграл лишь раз при двух ничьих и одном поражении.

Такая форма сама по себе говорит о плохих шансах гостей на победу, особенно если учесть перевес соперника в классе, а также фактор его поля.

Иван Буонокунто — лучший бомбардир команды в предыдущем розыгрыше первенства Сан-Марино c 11-ю голами.

Статистика для ставок

в пяти из шести последних матчей «Зриньски» забивали меньше 3,5 голов

в 30-ти из 31-го последних матчей «Виртус» не проиграл

в 12-ти из 13-ти последних матчей «Виртуса» забивали меньше 2,5 голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Зриньски» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.04. Ничья — в 19.00, победа «Виртуса» — в 28.00.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.30 и 3.60.

Прогноз: в пяти из шести последних матчей хозяев забивали меньше 3,5 голов. Так было и в их двух последних домашних поединках.

При этом в 13-ти из 14-ти последних матчей гостей был реализован такой же сценарий.

Ставка: тотал меньше 3,5 голов за 2.12.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито меньше 2,5 голов, ведь так было в 12-ти из 13-ти последних матчей «Виртуса».

Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 3.60