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    «Айлендерс» добудут крупную победу над «Вашингтоном»?

    «Айлендерс» — «Вашингтон». Прогноз и ставка (к. 2.84) на хоккейный матч НХЛ 7 апреля 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Айлендерс» — «Вашингтон»
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    «Айлендерс»
    В матче регулярного сезона НХЛ «Айлендерс» будут принимать «Вашингтон». Матч пройдет в «Нассау Колизеум» 7 апреля. Начало встречи — в 02:00 мск. «Айлендерс» — «Вашингтон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 07 Апреля 2021 года Коэффициенты на матч
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  • 2.35
  • X
  • 4.20
  • 2
  • 2.60
  • Ставка!
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    «Айлендерс»

    В 38 играх регулярного сезона нью-йоркскому клубу удалось заработать 52 балла. Сейчас в турнирной таблице Восточного дивизиона он находится на втором месте.

    После серии из девяти побед, проведенной с 1 по 14 марта, «Айлендерс» проиграли «Вашингтону» в гостях (1:3) и «Филадельфии» на своем льду (3:4).

    Позже состоялись еще две встречи с «летчиками», в которых подопечные Алена Виньо взяли верх (6:1; 2:1 ОТ). В своем следующем матче «Айлс» обыграли «Бостон» (4:3 ОТ).

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    Затем были две игры с «Питтсбургом». В этих поединках «островитяне» уступили (3:6; 1:2). А в паре последних матчей «Айлендерс» прибили «Вашингтон» (8:4) и разобрались с «Филадельфией» (3:2 Б).

    «Вашингтон»

    Команда из округа Колумбия в 38 поединках регулярного первенства смогла набрать 54 балла. Благодаря этому она возглавляет турнирную таблицу Восточного дивизиона.

    21 марта «Вашингтон» на «Кэпитал Уан Арене» принимал «Рейнджерс». В упомянутой игре хозяева потерпели поражение (1:3). На данный момент это последняя для «Кэпс» потеря очков на своем льду.

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    • В трех других матчах в родных стенах подопечные Питера Лавиолетта победили. Они дважды хлопнули «Джерси» (4:3; 4:0) и разобрались с «Рейнджерс» (5:4).

    В двух следующих матчах «Вашингтон» остался без набранных баллов, крупно уступив «рейнджерам» и «Айлендерс» (4:8). А в крайних поединках столичные ребята взяли верх над «Нью-Джерси» (2:1 ОТ; 5:4).

    Прогноз

    Победа «Айлендерс» оценивается в 2.40, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.32, а на победу «Вашингтона» — 2.64.

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    Грядущий матч будет пятым очным поединком лидеров дивизиона. В трех встречах «Кэпс» дома победили, а в предыдущей игре «островитяне» в родных стенах разнесли гостей.

    Еще в одном поединке в «Нассау Колизеум» ребята Барри Троца попытаются повторить успех. Наши прогноз и ставка — победа «Айлендерс» с форой -1 за 2.84.

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    Прогноз и ставка на матч «Айлендерс» — «Вашингтон» 07.04.2021 в 02:00. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе 2.84.
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