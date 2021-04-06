В матче регулярного сезона НХЛ «Лос-Анджелес» будет принимать «Аризону». Матч пройдет в «Стейплс Центре» 6 апреля. Начало встречи — в 05:00 мск. «Лос-Анджелес» — «Аризона»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лос-Анджелес»

Калифорнийский клуб провел в регулярном первенстве 36 матчей. Заработать «королям» удалось 34 очка, из-за чего они опустились на седьмое место в Западном дивизионе.

Последний раз «Лос-Анджелес» выигрывал на своем льду 22 марта. В «Стейплс Центре» «Кингз» принимали «Вегас». Тогда хозяева уверенно разобрались с лидерами дивизиона (3:1).

После матча с «отбросами» подопечные Тодда Маклеллана провели четыре встречи в гостях. Дважды «монархи» влетели «Сан-Хосе» (1:2; 2:4) и раз были разгромлены «Вегасом» (1:4).

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Еще в одном поединке с «Голден Найтс» «Лос-Анджелес» победил (4:2). Вернувшись в «Стейплс Центр», «короли» дважды зарубились с «Сан-Хосе», но оба раза остались без набранных баллов (0:3: 2:3).

«Аризона»

Коллектив из Глендейла в 38 играх регулярного сезона завоевал 41 балл. Благодаря этому он сумел ворваться в топ-4 Западного дивизиона, опередив на 3 очка «Сент-Луис».

Уверенно продвигаться выше в таблице «Аризона» начала с поединка против «Колорадо» 24 марта. В тот день «койоты» на «Хила Ривер Арене» добыли победу в серии буллитов (5:4 Б).

После встречи с «Колорадо» подопечные Рика Токкета дважды зарубились с «Сан-Хосе». Обе игры на своем льду «Йотис» закончили погромом гостей из Калифорнии (2:5; 0:4).

Затем состоялся еще один матч с «Колорадо». Но этот поединок «Аризона» хотела бы вычеркнуть, поскольку уступила в нем крупно (3:9). В недавних же встречах «псы» одолели «Анахайм» (4:2; 3:2 ОТ).

Прогноз

Победа «Лос-Анджелеса» оценивается в 2.51, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.36, а на победу «Аризоны» — 2.50.

Букмекеры считают, что встреча пройдет ровно, без ярко выраженного фаворита. Однако у «Кингз» в последнее время все плохо, а ребята Токкета ворвались в зону плей-офф.

Опускаться на пятую строчку и терять очки в такой игре «псы» не собираются. Но и хозяева не намерены просто так сливаться. Поэтому заброшенных шайб в «Стейплс Центре» будет много. Наши прогноз и ставка — тотал больше 5 с коэффициентом 1.76.