В матче регулярного сезона НХЛ «Нэшвилл» будет принимать «Чикаго». Матч пройдет на «Бриджстоун Арене» 3 апреля. Начало встречи — в 22:00 мск. «Нэшвилл» — «Чикаго»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Нэшвилл»

Коллектив из Нэшвилла в 38 играх регулярного чемпионата сумел насобирать 39 баллов, благодаря чему в рейтинге Центрального дивизиона он оказался на четвертой строчке.

20 марта «Нэшвилл» в «BB&T Центре» всухую проиграл «Флориде» (0:2). После этого поражения «хищникам» удалось провести серию из шести побед.

Свой продолжительный отрезок «Смэшвилл» начал с победы над «Далласом» (4:3 Б), после чего подопечные Джона Хайнса дважды хлопнули «Детройт» (2:0; 7:1).

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Позже «Нэшвилл» пару раз обыграл «Чикаго» (3:1; 3:2), а 31 марта «хищники» взяли верх над «Далласом» (3:2 ОТ). Еще в одной встрече с «шерифами» «Предс» потерпели разгромное поражение (1:4).

«Чикаго»

В своих 38 играх регулярного сезона команда из Иллинойса набрала 39 очков. В турнирной таблице Центрального дивизиона она находится на пятой позиции.

С 14 по 20 марта «Чикаго» потерпел четыре крупных поражения. Это одна из самых длинных негативных серий «дроздов» в текущем розыгрыше НХЛ.

Началась она с двух матчей против «Флориды» (2:4; 3:6). А в паре следующих встреч «Би-хокс» влетели «Тампе-Бэй» (2:4; 1:4). Прервать полосу неудач команде удалось в других поединках с «Флоридой» (3:2; 3:0).

Позже «Чикаго» успел дважды остаться без набранных баллов в противостоянии с «Нэшвиллом» (1:3; 2:3). В недавних матчах «дрозды» по разу победили (2:1) и проиграли (3:4) «Каролине».

Прогноз

На победу «Нэшвилла» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.30, на ничью 4.46, а на победу «Чикаго» — 2.73.

После неудачного старта сезона «Предс» выдали серию из нескольких неплохих отрезков, благодаря чему продвинулись выше и убрали «Чикаго» с четвертой строчки.

Теперь между двумя прямыми конкурентами за плей-офф нет разницы в очках, команды отделяют только дополнительные показатели. В очной битве «хищники» у себя дома сделают все, чтобы оторваться от «Би-хокс», которые сейчас далеко не в идеальной форме. Наши прогноз и ставка — победа «Нэшвилла» в матче за 1.73.