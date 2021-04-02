«Айлендерс»
Команда с Бруклина опустилась на третье место в зачете Восточного дивизиона. Сейчас на ее счету 48 очков, добытых в 36 матчах. От «Питтсбурга» «Айлс» отстают по дополнительным показателям.
Во второй половине марта «Айлендерс» встретились с «Вашингтоном» и уступили соперникам в столице (1:3). Так прервалась победная серия «островитян», состоявшая из девяти поединков.
После потери очков в дуэли с «Кэпс» подопечные Барри Троца успели проиграть и «Филадельфии» (3:4), но затем добыли две победы над «Флайерз» (6:1; 2:1 ОТ). Еще в одном матче «Айлс» взяли верх над «Бостоном» (4:3 ОТ).
В двух последних мартовских встречах «Айлендерс» зарубились с «Питтсбургом». Но в играх с одним из прямых конкурентов за высокие места нью-йоркский клуб был слабее (3:6; 1:2).
«Вашингтон»
Сыграв в 35 встречах регулярного чемпионата, клуб из округа Колумбия насобирал 50 очков. В турнирной таблице Восточного дивизиона он занимает первое место.
С 8 по 20 марта «Вашингтон» провел победную серию, которая насчитывала 7 поединков. Стартовала она с гостевой дуэли против «Филадельфии» (3:1).
В следующих матчах подопечные Питера Лавиолетта одержали верх над «Нью-Джерси» (5:4 ОТ), «Филадельфией» (5:3; 5:4), «Баффало» (6:0), «Айлендерс» (3:1) и «Рейнджерс» (2:1).
А 21 числа «Кэпс» проиграли «рейнджерам» (1:3) и оборвали победную серию. Позже «Вашингтон» победил «Джерси» (4:3; 4:0) и разобрался с «Рейнджерс» (5:4). Но еще в одном поединке против соперников с Манхэттена столичный клуб был разбит (2:5).
Прогноз
Победа «Айлендерс» оценивается в 2.28, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.24, а на победу «Вашингтона» — 2.85.
Сильнейшие команды Восточного дивизиона пересекались в нынешнем сезоне трижды. Все три поединка прошли на «Кэпитал Уан Арене» и остались за хозяевами.
Но без своих заброшенных шайб «Айлс» не покидали столицу. Теперь в Нью-Йорке коллектив Барри Троца сам попробует впервые обыграть «Вашингтон». Наши прогноз и ставка — обе команды забьют больше 1.5 за 1.68.