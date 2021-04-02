В матче регулярного сезона НХЛ «Айлендерс» будут принимать «Вашингтон». Матч пройдет в «Нассау Колизеум» 2 апреля. Начало встречи — в 02:00 мск. «Айлендерс» — «Вашингтон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Айлендерс»

Команда с Бруклина опустилась на третье место в зачете Восточного дивизиона. Сейчас на ее счету 48 очков, добытых в 36 матчах. От «Питтсбурга» «Айлс» отстают по дополнительным показателям.

Во второй половине марта «Айлендерс» встретились с «Вашингтоном» и уступили соперникам в столице (1:3). Так прервалась победная серия «островитян», состоявшая из девяти поединков.

После потери очков в дуэли с «Кэпс» подопечные Барри Троца успели проиграть и «Филадельфии» (3:4), но затем добыли две победы над «Флайерз» (6:1; 2:1 ОТ). Еще в одном матче «Айлс» взяли верх над «Бостоном» (4:3 ОТ).

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В двух последних мартовских встречах «Айлендерс» зарубились с «Питтсбургом». Но в играх с одним из прямых конкурентов за высокие места нью-йоркский клуб был слабее (3:6; 1:2).

«Вашингтон»

Сыграв в 35 встречах регулярного чемпионата, клуб из округа Колумбия насобирал 50 очков. В турнирной таблице Восточного дивизиона он занимает первое место.

С 8 по 20 марта «Вашингтон» провел победную серию, которая насчитывала 7 поединков. Стартовала она с гостевой дуэли против «Филадельфии» (3:1).

В следующих матчах подопечные Питера Лавиолетта одержали верх над «Нью-Джерси» (5:4 ОТ), «Филадельфией» (5:3; 5:4), «Баффало» (6:0), «Айлендерс» (3:1) и «Рейнджерс» (2:1).

А 21 числа «Кэпс» проиграли «рейнджерам» (1:3) и оборвали победную серию. Позже «Вашингтон» победил «Джерси» (4:3; 4:0) и разобрался с «Рейнджерс» (5:4). Но еще в одном поединке против соперников с Манхэттена столичный клуб был разбит (2:5).

Прогноз

Победа «Айлендерс» оценивается в 2.28, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.24, а на победу «Вашингтона» — 2.85.

Сильнейшие команды Восточного дивизиона пересекались в нынешнем сезоне трижды. Все три поединка прошли на «Кэпитал Уан Арене» и остались за хозяевами.

Но без своих заброшенных шайб «Айлс» не покидали столицу. Теперь в Нью-Йорке коллектив Барри Троца сам попробует впервые обыграть «Вашингтон». Наши прогноз и ставка — обе команды забьют больше 1.5 за 1.68.