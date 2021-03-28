В матче регулярного сезона НХЛ «Питтсбург» будет принимать «Айлендерс». Матч пройдет на «PPG Paints-арене» 28 марта. Начало встречи — в 02:00 мск. «Питтсбург» — «Айлендерс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Питтсбург»

Коллектив из Пенсильвании принял участие в 34 играх регулярного чемпионата. В турнирной таблице Восточного дивизиона он занимает третье место.

С 6 по 16 марта «Питтсбург» добыл шесть побед подряд в основное время. У себя дома «пингвины» обыграли «Филадельфию» (4:3) и «Рейнджерс» (5:1; 4:2).

Позже «Пенс» разгромили «Баффало» (5:2; 3:0) и «Бостон» (4:1). После этой серии команда Майка Салливана потерпела два поражения. Уступила она тому же «Бостону» (1:2) и влетела «Нью-Джерси» (2:3).

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Еще в двух поединках с «Девс» «Питтсбург» по разу победил (3:1) и проиграл (1:2 ОТ). А в недавних встречах «пингвины» снова легко прошли «Баффало» (5:2; 4:0).

«Айлендерс»

В 34 матчах регулярного чемпионата команда из Нью-Йорка заработала 48 очков, благодаря чему она возглавила турнирную таблицу Восточного дивизиона.

У «Айлендерс» недавно был очень хороший отрезок из девяти матчей без поражений, который завершился тремя победами над «Нью-Джерси» (5:3; 3:2; 3:2 Б).

После этой полосы «островитяне» потерпели два поражения. Уступил коллектив Барри Троца «Вашингтону» в гостях (1:3) и «Филадельфии» на своем льду (3:4).

После неудачных встреч ребята с Бруклина трижды победили. Пару раз они разобрались с «Филадельфией» (6:1; 2:1 ОТ) и еще в одном матче дожали «Бостон» (4:3 ОТ).

Прогноз

Победа «Питтсбурга» оценивается в 2.38, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.42, а на победу «Айлендерс» — 2.63.

В 34 играх «регулярки» «пингвины» забили 109 голов. На данный момент команда является второй с лучшим показателем в нападении.

В пяти матчах с «Айлендерс» из шести в текущем сезоне «Пенс» обязательно забрасывали 3+ гола. Поэтому и в седьмом поединке они попробуют повторить такой успех. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Питтсбурга» больше 2.5 с коэффициентом 1.70.