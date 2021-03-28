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    «Питтсбург» не будет гостеприимным в игре с «Айлендерс»

    «Питтсбург» — «Айлендерс». Прогноз и ставка (к. 1.70) на хоккейный матч НХЛ 28 марта 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Питтсбург» — «Айлендерс»
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    Джейк Гюнцель
    В матче регулярного сезона НХЛ «Питтсбург» будет принимать «Айлендерс». Матч пройдет на «PPG Paints-арене» 28 марта. Начало встречи — в 02:00 мск. «Питтсбург» — «Айлендерс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 28 Марта 2021 года Коэффициенты на матч
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  • 2.35
  • X
  • 4.10
  • 2
  • 2.60
  • Ставка!
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    «Питтсбург»

    Коллектив из Пенсильвании принял участие в 34 играх регулярного чемпионата. В турнирной таблице Восточного дивизиона он занимает третье место.

    С 6 по 16 марта «Питтсбург» добыл шесть побед подряд в основное время. У себя дома «пингвины» обыграли «Филадельфию» (4:3) и «Рейнджерс» (5:1; 4:2).

    Позже «Пенс» разгромили «Баффало» (5:2; 3:0) и «Бостон» (4:1). После этой серии команда Майка Салливана потерпела два поражения. Уступила она тому же «Бостону» (1:2) и влетела «Нью-Джерси» (2:3).

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    Еще в двух поединках с «Девс» «Питтсбург» по разу победил (3:1) и проиграл (1:2 ОТ). А в недавних встречах «пингвины» снова легко прошли «Баффало» (5:2; 4:0).

    «Айлендерс»

    В 34 матчах регулярного чемпионата команда из Нью-Йорка заработала 48 очков, благодаря чему она возглавила турнирную таблицу Восточного дивизиона.

    У «Айлендерс» недавно был очень хороший отрезок из девяти матчей без поражений, который завершился тремя победами над «Нью-Джерси» (5:3; 3:2; 3:2 Б).

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    • После этой полосы «островитяне» потерпели два поражения. Уступил коллектив Барри Троца «Вашингтону» в гостях (1:3) и «Филадельфии» на своем льду (3:4).

    После неудачных встреч ребята с Бруклина трижды победили. Пару раз они разобрались с «Филадельфией» (6:1; 2:1 ОТ) и еще в одном матче дожали «Бостон» (4:3 ОТ).

    Прогноз

    Победа «Питтсбурга» оценивается в 2.38, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.42, а на победу «Айлендерс» — 2.63.

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    В 34 играх «регулярки» «пингвины» забили 109 голов. На данный момент команда является второй с лучшим показателем в нападении.

    В пяти матчах с «Айлендерс» из шести в текущем сезоне «Пенс» обязательно забрасывали 3+ гола. Поэтому и в седьмом поединке они попробуют повторить такой успех. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Питтсбурга» больше 2.5 с коэффициентом 1.70.

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