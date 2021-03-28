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    Сколько голов сможет забить «Магнитка» в шестой игре?

    «Металлург» Мг — «Авангард». Прогноз и ставка (к. 1.60) на хоккейный матч плей-офф КХЛ 28 марта 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Металлург» Мг — «Авангард»
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    Деннис Расмуссен
    В шестом матче 1/2 финала «Востока» «Металлург» Мг будет принимать «Авангард». Матч пройдет на арене «Металлург» 28 марта. Начало встречи — в 14:30 мск. «Металлург» Мг — «Авангард»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина 28 Марта 2021 года
    Металлург Мг
  • Магнитогорск
    •  Металлург Мг 14:30 Авангард Авангард
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    «Металлург» Мг

    Магнитогорский клуб в 60 встречах регулярного первенства заработал 81 очко. В турнирной таблице Восточной конференции он оказался пятым.

    В плей-офф «Металлург» Мг провел серию с «Барысом». В стартовых поединках в Магнитогорске «лисы» победили (7:4) и потерпели поражение (1:2 ОТ).

    В подобном ключе прошли встречи и в Казахстане, где «сталевары» взяли верх (2:1) и уступили (2:4). А в двух других матчах команда Илья Воробьева обыграла «Барыс» с надежным преимуществом (5:3; 5:2).

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    Полуфинал конференции начался с поражений от «Авангарда» (1:2 ОТ; 0:3). В третьем поединке 1/2 «Металлург» Мг снес «ястребов» (7:1), после чего сам проиграл крупно (0:4).

    «Авангард»

    Омская команда в 60 встречах регулярного первенства смогла насобирать 84 балла. В турнирной таблице Восточной конференции она оказалась второй.

    В начале плей-офф «Авангард» добыл две домашних победы над «Автомобилистом» (3:0; 4:3), после чего в Екатеринбурге «ястребы» потерпели поражение (1:2).

    В паре следующих матчей подопечные Боба Хартли взяли верх (4:3 ОТ; 3:1). Полуфинальная серия началась для омского клуба с поражения от «Магнитки» (2:5).

    Но в двух других поединках «ястребы» были сильнее (2:1 ОТ; 3:0). Еще одна игра закончилась для «Авангарда» катастрофически (1:7). В последней же дуэли ребята Хартли раскатали «Металлург» Мг (4:0).

    Прогноз

    Победа «Металлурга» Мг оценивается в 2.62, на ничью букмекеры дают коэффициент 3.86, а на победу «Авангарда» — 2.49.

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    Шестой матч серии может стать для омского клуба решающим. Но это не значит, что «сталевары» не будут биться за равенство.

    У себя дома коллектив Воробьева приложит максимум усилий, чтобы сделать счет — 3:3 и продолжить борьбу за финал конференции. Однако у гостей грядущего матча совершенно другие планы. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Металлурга» Мг меньше 2.5 за 1.60.

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