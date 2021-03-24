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    «Даллас» снова пострадает от «Тампы»?

    «Даллас» — «Тампа-Бэй». Прогноз и ставка (к. 1.61) на хоккейный матч НХЛ 24 марта 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Даллас» — «Тампа-Бэй»
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    Тай Делландреа
    В матче регулярного сезона НХЛ «Даллас» будет принимать «Тампу-Бэй». Матч пройдет в «Американ Эйрлайнс Центре» 24 марта. Начало встречи — в 03:30 мск «Даллас» — «Тампа-Бэй»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 24 Марта 2021 года Коэффициенты на матч
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  • 4.20
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  • 2.07
  • Ставка!
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    «Даллас»

    Техасская команда в 28 играх регулярного первенства заработала 28 очков. В турнирной таблице Центрального дивизиона она находится на седьмом месте.

    Последний раз «Даллас» побеждал дома 10 марта. Это была встреча с «Чикаго», в которой «звезды» разбили своего оппонента (6:1). А во втором матче с «дроздами» техасцы потерпели поражение (2:4).

    В паре следующих поединков команда Рика Боунесса уступила (3:4 ОТ) и победила (2:1 Б) «Коламбус», после чего состоялась игра с «Тампой», где «шерифы» снова потеряли очки (3:4 Б).

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    Позже «Даллас» влетел «Детройту» (2:3), но затем сумел взять у «крылышек» реванш (3:0). В недавнем матче техасцы проиграли «Нэшвиллу» (3:4 Б).

    «Тампа-Бэй»

    Коллектив из Флориды сыграл в 31 матче чемпионата, заработав при этом 48 баллов. В турнирной таблице Центрального дивизиона он с отрывом лидирует.

    Но не так давно «Тампа-Бэй» пару раз потеряла очки во встречах с аутсайдерами дивизиона. В одном из поединков «молнии» оказались слабее «Детройта» (4:6).

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    • А после победы над «Нэшвиллом» в первом стыковом матче (6:3) ребята Джона Купера были разгромлены «хищниками» во второй дуэли (1:4).

    В четырех последних встречах «Тампа-Бэй» никому не уступала. В «Американ Эйрлайнс Центре» «молнии» разобрались с «Далласом» (4:3 Б), а на «Амали Арене» они прибили «Чикаго» (4:2; 4:1) и «Флориду» (5:3).

    Прогноз

    Победа «Далласа» оценивается в 3.17, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.44, а на победу «Тампы-Бэй» — 2.06.

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    Команда Купера хлопнула «Даллас» в каждой встрече из трех в нынешнем сезоне НХЛ. В двух играх были сухие победы с форой в 2+ шайбы.

    Во поединках с «Далласом» «молнии» смотрятся хорошо, поэтому нет ничего, что могло бы им помешать снова забрать очки в Техасе. Наши прогноз и ставка — победа «Тампы-Бэй» в матче за 1.61.

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