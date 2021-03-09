В матче регулярного сезона НХЛ «Анахайм» будет принимать «Лос-Анджелес». Матч пройдет в «Хонда Центре» 9 марта. Начало встречи — в 06:00 мск. «Анахайм» — «Лос-Анджелес»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Анахайм»

Коллектив из Анахайма сыграл в 25 матчах регулярного сезона, в которых ему удалось накопить 20 очков. В таблице Западного дивизиона «Дакс» находятся на седьмой позиции.

С 16 февраля по 6 марта у «Анахайма» был ужасный отрезок из девяти подряд поражений. Стартовала серия проблем с гостевой встречи с «Сан-Хосе» (2:3).

Затем «кряквы» пару раз проиграли «Миннесоте» (1:3; 1:5), после чего ребята Далласа Экинса уступили «Аризоне» (3:4; 3:4 Б) и оказались слабее «Вегаса» (2:3 ОТ).

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Позже дома «утки» влетели «Сент-Луису» (4:5; 2:3). А 6 марта было гостевое поражение от «Колорадо» (2:3 ОТ). Добыть долгожданную победу «Анахайму» удалось во второй дуэли с «Эвс» (5:4 ОТ).

«Лос-Анджелес»

Еще один представитель штата Калифорния в зачете Западного дивизиона занимает пятое место. В 23 поединках «регулярки» он набрал 25 очков.

С 12 по 25 февраля «Лос-Анджелес» выстрелил хорошей серией из шести побед кряду. Последним соперником в этом списке был «Сент-Луис» (3:0; 2:1).

А вот в следующих четырех встречах «короли» только проигрывали. Пару раз ребята Тодда Маклеллана уступили «Миннесоте» (1:3; 3:4 ОТ).

Затем «монархи» не справились с «Аризоной» (2:3) и слились «Сент-Луису» (2:3 ОТ). А еще в одной дуэли с «музыкантами» «Лос-Анджелес» сумел одержать победу (4:3 ОТ).

Прогноз

На победу «Анахайма» в этой игре букмекеры дают коэффициент 2.64, на ничью — 4.36, а на победу «Лос-Анджелеса» — 2.39.

Обе команды перед очным поединком выиграли по одному матчу, разбавив таким образом предыдущие неудачи. Но «короли» до четырех поражений шли в «регулярке» уверенно. Да и уступали они или с минимальным разрывом, или после часа поединка.

В гостях команда Тодда Маклеллана сможет добыть очередную победу, которая поможет приблизиться к топ-4 в таблице. Наши прогноз и ставка — победа «Лос-Анджелеса» в матче с коэффициентом 1.82.