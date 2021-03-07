НХЛ. «Даллас» разгромил «Коламбус», «Лос-Анджелес» вырвал победу «Сент-Луиса»

«Аризона» — «Миннесота» 5:2

«Аризона» дома разгромила «Миннесоту» со счетом 5:2 (0:2, 2:0, 3:0). В составе победителей дублем отметился Тайлер Пилтик.

НХЛ Регулярный чемпионат «Аризона» — «Миннесота» — 5:2 (0:2, 2:0, 3:0) Голы: Дамба — 5 (Бьюгстад, Паризе), 14:20 — 0:1. Гринуэй — 5, 15:12 — 0:2. Крауз — 1 (Гарлэнд, Н. Шмальц), 21:25 — 1:2. Чикран — 6 (Ларссон, Брассар), 33:32 — 2:2. Гарлэнд — 8 (бол., Брассар, Келлер), 43:57 — 3:2. Питлик — 4 (Яльмарссон, Келлер), 46:15 — 4:2. Питлик — 5 (п.в., Яльмарссон, Дворак), 59:13 — 5:2Вратари: Кемпер — Тэлбот (57:03 — 59:13)Штраф: 9-13Броски: 31 (7+11+13) — 34 (14+7+13)

«Аризона» набрала 25 очков и занимает пятое место в Западном дивизионе. У «Миннесоты» 27 очков и четвертая позиция.

«Аризона» — «Миннесота»

«Монреаль» — «Виннипег» 7:1

«Монреаль» разгромил «Виннипег» со счетом 7:1 (1:0, 4:0, 2:1). В составе победителей дублем отметился Брендан Галлахер. Российский защитник Александр Романов не отметился результативными действиями.

НХЛ Регулярный чемпионат «Монреаль» — «Виннипег» — 7:1 (1:0, 4:0, 2:1) Голы: Андерсон — 10 (Котканиеми, Тоффоли), 15:29 — 1:0. Тоффоли — 15 (Уэбер), 27:03 — 2:0. Галлахер — 9 (Дано, Татар), 31:01 — 3:0. Галлахер — 10 (Дано, Татар), 34:25 — 4:0. Армиа — 5 (Друэн, Сузуки), 36:05 — 5:0. Байрон — 2 (Эванс), 44:20 — 6:0. Питри — 8 (Татар, Галлахер), 48:20 — 7:0. Перро — 6 (бол., Шайфли, Пионк), 51:14 — 7:1Вратари: Прайс — Хеллибак (Броссуа, 34:25)Штраф: 4-2Броски: 28 (11+10+7) — 29 (9+8+12)

«Монреаль» набрал 28 очков и идет третьим в северном дивизионе. У «Виннипега» 31 очко и вторая позиция.

«Монреаль» — «Виннипег»

«Ванкувер» — «Торонто» 4:2

«Ванкувер» обыграл «Торонто» — 4:2. Российский нападающий Илья Михеев результативными действиями не отличился.

НХЛ Регулярный чемпионат «Ванкувер» — «Торонто» — 4:2 (1:1, 0:1, 3:0) Голы: Бесер — 13 (бол., Миллер, Хорват), 4:39 — 1:0. Таварес — 8 (Керфут, Холл), 15:56 — 1:1. Веси — 5 (Броди, Спецца), 23:04 — 1:2. Хорват — 11 (бол., Бесер, Миллер), 48:49 — 2:2. Миллер — 7 (Бесер, Эдлер), 49:31 — 3:2. Хегландер — 5 (Шмидт), 56:53 — 4:2Вратари: Демко — Андерсен (58:20)Штраф: 2-4Броски: 31 (9+14+8) — 39 (15+11+13)

«Ванкувер» набрал 24 очка и занимает шестое место в Северном дивизионе. «Торонто» с 38 очками на первом месте.

«Ванкувер» — «Торонто»

«Колорадо» — «Анахайм» 4:5 ОТ

«Анахайм» обыграл в овертайме «Колорадо» со счетом 5:4 ОТ (1:0, 1:2, 2:2, 1:0). Автором победного гола стал Райан Гецлаф. Российский форвард Валерий Ничушкин отметился голевой передачей.

НХЛ Регулярный чемпионат «Колорадо» — «Анахайм» — 4:5 ОТ (0:1, 2:1, 2:2, 0:1) Голы: Ракелль — 4 (Стил), 5:10 — 0:1. Терри — 3 (Хенрик, Махура), 24:26 — 0:2. О`Коннор — 3 (Ничушкин, Тэйвз), 32:06 — 1:2. Рантанен — 11 (бол., Жирар, Кадри), 37:36 — 2:2. Рантанен — 12 (Жирар, Ландескуг), 46:03 — 3:2. Саад — 8 (Бураковски, Кадри), 46:27 — 4:2. Терри — 4 (Фаулер, Комтуа), 53:03 — 4:3. Шаттенкирк — 1 (бол., Ракелль, Хенрик), 57:10 — 4:4. Гетцлаф — 3 (бол., Ракелль, Шаттенкирк), 61:59 — 4:5Вратари: Миска — МиллерШтраф: 4-6Броски: 33 (11+13+9+0) — 27 (12+6+7+2)

«Анахайм» с 20 очками занимает седьмое место в Западном дивизионе, «Колорадо» с 28 очками — на третьей строчке.

«Колорадо» — «Анахайм»

«Даллас» — «Коламбус» 5:0

«Даллас» на своем льду разгромил «Коламбус» со счетом 5:0 (2:0, 1:0, 2:0). Отличились Джейсон Дикинсон, Джо Павелски, Миро Хейсканен, Роопе Хинтц и Радек Факса.

НХЛ Регулярный чемпионат «Даллас» — «Коламбус» — 5:0 (2:0, 1:0, 2:0) Голы: Дикинсон — 4 (Секера), 2:24 — 1:0. Павелски — 11 (бол., Хинтц, Бенн), 3:09 — 2:0. Хейсканен — 2 (Каамано, Олексяк), 33:46 — 3:0. Хинтц — 5 (Кивиранта, Хенли), 49:17 — 4:0. Факса — 2 (мен., Комо), 59:19 — 5:0Вратари: Эттингер — Корписало (Вехвиляйнен, 49:17, 57:47)Штраф: 16-20Броски: 26 (10+4+12) — 21 (8+7+6)

«Даллас» с 18 очками занимает седьмое место в Центральном дивизионе, «Коламбус» с 25 очками — на пятой строчке.

«Даллас» — «Коламбус»

«Лос-Анджелес» — «Сент-Луис» 4:3 ОТ

«Лос-Анджелес» в овертайме обыграл «Сент-Луис» со счетом 4:3 ОТ (1:3, 2:0, 0:0, 1:0). Автором победного гола стал Адриан Кемпе. Российский форвард «блюзменов» Владимир Тарасенко закончил встречу с показателем полезности «-2».

НХЛ Регулярный чемпионат «Лос-Анджелес» — «Сент-Луис» — 4:3 ОТ (1:3, 2:0, 0:0, 1:0) Голы: Перрон — 10 (Шенн, Данн), 0:25 — 0:1. Уокер — 1 (Блэй, Бортуццо), 4:38 — 0:2. О`Райлли — 8 (бол., Шенн, Перрон), 11:05 — 0:3. Копитар — 5 (Иафалло, Андерсон), 13:08 — 1:3. Копитар — 6 (бол., Иафалло, Даути), 38:09 — 2:3. Лафф — 1 (Копитар, Рой), 39:49 — 3:3. Кемпе — 6, 61:45 — 4:3Вратари: Куик — БиннингтонШтраф: 4-6Броски: 34 (12+8+11+3) — 25 (11+8+6+0)

«Лос-Анджелес» с 25 очками занимает пятое место в Западном дивизионе, «Сент-Луис» с 31 очком — на второй строчке.

«Лос-Анджелес» — «Сент-Луис»

«Эдмонтон» — «Калгари» 3:2

Три очка Коннора Макдэвида принесли «Эдмонтону» победу над «Калгари» — 3:2 (0:1, 1:0, 2:1).

НХЛ Регулярный чемпионат «Эдмонтон» — «Калгари» — 3:2 (0:1, 1:0, 2:1) Голы: Годро — 10 (бол., Линдхольм, Монахэн), 14:49 — 0:1. Пулюярви — 7 (Расселл, Макдэвид), 37:01 — 1:1. Хэнифин — 1 (Линдхольм, Дюбе), 41:42 — 1:2. Ямамото — 6 (Драйзайтль, Макдэвид), 46:07 — 2:2. Макдэвид — 15 (Ямамото, Расселл), 56:15 — 3:2Вратари: Смит — Маркстрем (58:30)Штраф: 16-14Броски: 33 (10+12+11) — 36 (21+7+8)

«Эдмонтон» с 30 очками занимает третье место в Северном дивизионе, «Калгари» с 24 очками — на пятой строчке.

«Сан-Хосе» — «Вегас» 0:4

«Вегас» добыл шестую победу подряд, обыграв в гостях «Сан-Хосе» со счетом 4:0 (1:0, 2:0, 1:0). Дубль на счету Алекса Така, еще по шайбе забросили Марк Стоун и Рейли Смит.

НХЛ Регулярный чемпионат «Сан-Хосе» — «Вегас» — 0:4 (0:1, 0:2, 0:1) Голы: Стоун — 6 (Стивенсон, Пачиоретти), 15:02 — 0:1. Так — 11, 25:01 — 0:2. Так — 12, 36:38 — 0:3. Смит — 5 (Маршессо, Пьетранджело), 51:03 — 0:4Вратари: Дубник — ФлериШтраф: 4-2Броски: 24 (8+9+7) — 32 (14+14+4)

«Вегас» с 33 очками занимает первое место в Западном дивизионе, «Сан-Хосе» с 19 очками — на восьмой строчке.