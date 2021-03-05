Во втором матче 1/4 финала «Востока» «Ак Барс» будет принимать «Торпедо». Матч пройдет на «Татнефть-Арене» 5 марта. Начало встречи — в 19:30 мск. «Ак Барс» — «Торпедо»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ак Барс»

В первой игре казанцы имели преимущество, но дожать «Торпедо» в основное время хозяева на «Татнефть-Арене» не сумели, из-за чего встреча перешла в овертайм. В добавочном периоде Тревор Мерфи принес зеленым победу (2:1 ОТ).

За весь матч «Ак Барс» нанес 52 броска в створ, однако намучился из-за надежной защиты «автозаводцев». Реализовать «котам» удалось 3.85% созданных возможностей.

Регулярный сезон команда Дмитрия Квартальнова закончила в качестве лидера Восточной конференции. За 60 матчей «барсы» набрали 90 очков.

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Перед плей-офф «Ак Барс» провел четыре встречи на «Татнефть-Арене», в ходе которых он уступил «Спартаку» (2:3 ОТ), обыграл «Барыс» (4:3 ОТ), влетел «Магнитке» (2:3 Б) и ЦСКА (0:1).

«Торпедо»

Гости из Нижнего Новгорода до последнего пытались биться за удачный исход первого матча серии. Сравняв счет в третьем периоде, они дотерпели до овертайма, но слились в дополнительное время (1:2 ОТ).

В этой встрече «Торпедо» выглядело неплохо в атаке. За игру нижегородцы нанесли 30 бросков в створ, что на 12 меньше, чем у соперника. А сами отразили 50 выстрелов со стороны «Ак Барса».

В регулярном чемпионате «Торпедо» оказалось на восьмом месте. В 60 поединках команда Дэвида Немировского сумела набрать 67 очков.

В последних пяти встречах перед плей-офф «автозаводцы» ни разу не победили. Команда из Нижнего Новгорода проиграла «Спартаку» (2:3), «Авангарду» (2:3 ОТ), «Локомотиву» (1:4), «Трактору» (2:3) и «Нефтехимику» (2:3 ОТ).

Прогноз

Победа «Ак Барса» в предстоящем матче оценивается в 1.43, на ничью букмекеры дают коэффициент 5.35, а на победу «Торпедо» — 6.50.

В первой встрече обе стороны продемонстрировали слабую реализацию, но хозяева вымучили победу в дополнительное время.

Во втором матче «Ак Барс» способен увеличить преимущество в серии, но снова есть риск увидеть низкую результативность. Наши прогноз и ставка — тотал меньше 5 с коэффициентом 1.76.