«Ак Барс»
В первой игре казанцы имели преимущество, но дожать «Торпедо» в основное время хозяева на «Татнефть-Арене» не сумели, из-за чего встреча перешла в овертайм. В добавочном периоде Тревор Мерфи принес зеленым победу (2:1 ОТ).
За весь матч «Ак Барс» нанес 52 броска в створ, однако намучился из-за надежной защиты «автозаводцев». Реализовать «котам» удалось 3.85% созданных возможностей.
Регулярный сезон команда Дмитрия Квартальнова закончила в качестве лидера Восточной конференции. За 60 матчей «барсы» набрали 90 очков.
Перед плей-офф «Ак Барс» провел четыре встречи на «Татнефть-Арене», в ходе которых он уступил «Спартаку» (2:3 ОТ), обыграл «Барыс» (4:3 ОТ), влетел «Магнитке» (2:3 Б) и ЦСКА (0:1).
«Торпедо»
Гости из Нижнего Новгорода до последнего пытались биться за удачный исход первого матча серии. Сравняв счет в третьем периоде, они дотерпели до овертайма, но слились в дополнительное время (1:2 ОТ).
В этой встрече «Торпедо» выглядело неплохо в атаке. За игру нижегородцы нанесли 30 бросков в створ, что на 12 меньше, чем у соперника. А сами отразили 50 выстрелов со стороны «Ак Барса».
В регулярном чемпионате «Торпедо» оказалось на восьмом месте. В 60 поединках команда Дэвида Немировского сумела набрать 67 очков.
В последних пяти встречах перед плей-офф «автозаводцы» ни разу не победили. Команда из Нижнего Новгорода проиграла «Спартаку» (2:3), «Авангарду» (2:3 ОТ), «Локомотиву» (1:4), «Трактору» (2:3) и «Нефтехимику» (2:3 ОТ).
Прогноз
Победа «Ак Барса» в предстоящем матче оценивается в 1.43, на ничью букмекеры дают коэффициент 5.35, а на победу «Торпедо» — 6.50.
В первой встрече обе стороны продемонстрировали слабую реализацию, но хозяева вымучили победу в дополнительное время.
Во втором матче «Ак Барс» способен увеличить преимущество в серии, но снова есть риск увидеть низкую результативность. Наши прогноз и ставка — тотал меньше 5 с коэффициентом 1.76.