ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Футболисты «Барселоны»«Колосс Каталонии». Пике не пожалел себя и вывел «Барселону» в финал Кубка Испании Бруну ФернандешФернандешу нужен отдых. И у «МЮ» есть шанс его предоставить «Вашингтон» впервые в сезоне выиграл четыре матча подрядНХЛ. «Вашингтон» выиграл у «Бостона», «Вегас» разгромил «Миннесоту», «Торонто» забросил шесть шайб «Эдмонтону»
  • 22:25
    • ЦСКА разгромно проиграл «Анадолу Эфес» в матче Евролиги
  • 22:08
    • «Зенит» дома проиграл «Реалу» в Евролиге
  • 21:53
    • СКА обыграл минское «Динамо» во втором матче серии
  • 21:11
    • Стал известен состав сборной России на эстафету в Нове-Место
  • 19:47
    • «Барыс» сравнял счет в серии с «Металлургом»
  • 19:33
    • Пике выбыл из строя на три недели
  • 19:16
    • Сборная Швеции выиграла женскую эстафету в Нове-Место
    Все новости спорта

    Вторая встреча в Казани пройдет без большого количества голов?

    «Ак Барс» — «Торпедо». Прогноз и ставка (к. 1.76) на хоккейный матч плей-офф КХЛ 5 марта 2021 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на КХЛ Прогнозы на Ак Барс Прогнозы на Торпедо
    Прогноз и ставки на «Ак Барс» — «Торпедо»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Виктор Тихонов
    Во втором матче 1/4 финала «Востока» «Ак Барс» будет принимать «Торпедо». Матч пройдет на «Татнефть-Арене» 5 марта. Начало встречи — в 19:30 мск. «Ак Барс» — «Торпедо»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина 05 Марта 2021 года
    Ак Барс
  • Казань
    •  Ак Барс 19:30 Торпедо Торпедо
  • Нижний Новгород
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.43
  • X
  • 4.80
  • 2
  • 6.90
  • Ставка!
    •

    «Ак Барс»

    В первой игре казанцы имели преимущество, но дожать «Торпедо» в основное время хозяева на «Татнефть-Арене» не сумели, из-за чего встреча перешла в овертайм. В добавочном периоде Тревор Мерфи принес зеленым победу (2:1 ОТ).

    За весь матч «Ак Барс» нанес 52 броска в створ, однако намучился из-за надежной защиты «автозаводцев». Реализовать «котам» удалось 3.85% созданных возможностей.

    Регулярный сезон команда Дмитрия Квартальнова закончила в качестве лидера Восточной конференции. За 60 матчей «барсы» набрали 90 очков.

    Все прогнозы на КХЛ

    Перед плей-офф «Ак Барс» провел четыре встречи на «Татнефть-Арене», в ходе которых он уступил «Спартаку» (2:3 ОТ), обыграл «Барыс» (4:3 ОТ), влетел «Магнитке» (2:3 Б) и ЦСКА (0:1).

    «Торпедо»

    Гости из Нижнего Новгорода до последнего пытались биться за удачный исход первого матча серии. Сравняв счет в третьем периоде, они дотерпели до овертайма, но слились в дополнительное время (1:2 ОТ).

    В этой встрече «Торпедо» выглядело неплохо в атаке. За игру нижегородцы нанесли 30 бросков в створ, что на 12 меньше, чем у соперника. А сами отразили 50 выстрелов со стороны «Ак Барса».

    В регулярном чемпионате «Торпедо» оказалось на восьмом месте. В 60 поединках команда Дэвида Немировского сумела набрать 67 очков.

    В последних пяти встречах перед плей-офф «автозаводцы» ни разу не победили. Команда из Нижнего Новгорода проиграла «Спартаку» (2:3), «Авангарду» (2:3 ОТ), «Локомотиву» (1:4), «Трактору» (2:3) и «Нефтехимику» (2:3 ОТ).

    Прогноз

    Победа «Ак Барса» в предстоящем матче оценивается в 1.43, на ничью букмекеры дают коэффициент 5.35, а на победу «Торпедо» — 6.50.

    25$ЗабратьБонус на пополнениеparimatch 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    В первой встрече обе стороны продемонстрировали слабую реализацию, но хозяева вымучили победу в дополнительное время.

    Во втором матче «Ак Барс» способен увеличить преимущество в серии, но снова есть риск увидеть низкую результативность. Наши прогноз и ставка — тотал меньше 5 с коэффициентом 1.76.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.64
  • Прогноз на матч Парма — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.73
  • Прогноз на матч Леванте — Атлетик
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.00
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 23:15
    •  1.97
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 23:15
    •  3.15
  • Экспресс дня 4 марта
  • Сегодня в 23:15
    •  3.10
  • Прогноз на матч Бенфика — Эшторил
  • Футбол
  • Сегодня в 23:15
    •  1.86
  • Прогноз на матч Питтсбург — Филадельфия
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч Каролина — Детройт
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  1.74
  • Прогноз на матч Нью-Джерси — Рейнджерс
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Чикаго — Тампа-Бэй
  • Хоккей
  • Завтра в 04:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Мемфис — Милуоки
  • Баскетбол
  • Завтра в 04:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Трактор
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  1.68
  • Прогноз на матч ЦСКА — Спартак
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  1.69
  • Прогноз на матч Локомотив — Йокерит
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    «Динамо» — «Краснодар»
  • Сдались еще до матча. «Краснодар» попрощался с еврокубками
    • 02:09 26/02/2021     Елизавета Туктамышева
  • Туктамышева снова на ЧМ, слезы Косторной и сенсация Семененко
    • 18:35 01/03/2021     Рафаэль Варан
  • Трансферный дайджест. 23 февраля — 1 марта
    • 21:41 01/03/2021
    Прогноз и ставка на матч «Ак Барс» — «Торпедо» 05.03.2021 в 19:30. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе 1.76.
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры