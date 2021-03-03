«Питтсбург»
Команда из Питтсбурга сыграла в 20 матчах регулярного первенства и набрала за все это время 23 очка. В зачете Западного дивизиона она находится на пятой строчке.
В родных стенах «Питтсбург» последний раз проигрывал 17 февраля. Тогда «пингвины» уступили «Вашингтону» (1:3). А после потери баллов в матче со столичным клубом «Пенс» хлопнули «Айлендерс» (4:1; 3:2).
Все последующие поединки команда Майка Салливана провела на выезде. Сперва на «Капитал Уан Арене» «пингвины» обыграли «Вашингтон» (3:2 ОТ).
А во второй встрече с «Кэпс» гости были разгромлены (2:5). Позже в Нью-Йорке «Питтсбург» взял верх над «Айлендерс» (4:3 ОТ), после чего «Пенс» влетели «островитянам» (0:2).
«Филадельфия»
Ребята из Филадельфии успели сыграть в 18 поединках регулярного чемпионата и заработать 25 баллов. В рейтинге Восточного дивизиона команда замыкает топ-4.
Во второй половине февраля «Филадельфия» пережила парочку поражений в двух встречах кряду. В одном из матчей «летчики» уступили «Рейнджерс» (2:3 Б).
А затем команда Алена Виньо провела поединок под открытым небом на озере Тахо в Карсон-Сити. В дуэли с «Бостоном» «Флайерз» были разгромлены (3:7).
После двух потерь «Филадельфия» добыла три победы кряду. Дома она отомстила «Рейнджерс» (4:3). А в следующих встречах «летчики» дважды катнули «Баффало» с одинаковым счетом — 3:0.
Прогноз
На победу «Питтсбурга» в этой игре букмекеры дают коэффициент 2.34, на ничью — 4.68, а на победу «Филадельфии» — 2.60.
В регулярном чемпионате 2020/21 клубы из штата Пенсильвания сыграли между собой дважды. В обоих встречах «летчики» победили разгромно (6:3; 5:2).
От их очередной дуэли стоит также ждать большого количества заброшенных шайб, особенно от коллектива Алена Виньо, который является вторым по голам в дивизионе. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Филадельфии» больше 2.5 за 1.60.