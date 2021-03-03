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    «Филадельфия» проведет очередной удачный матч против «Питтсбурга»

    «Питтсбург» — «Филадельфия». Прогноз и ставка (к. 1.60) на хоккейный матч НХЛ 3 марта 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Питтсбург» — «Филадельфия»
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    «Филадельфия»
    В матче регулярного сезона НХЛ «Питтсбург» будет принимать «Филадельфию». Матч пройдет на «PPG Paints-Арене» 3 марта. Начало встречи — в 03:00 мск. «Питтсбург» — «Филадельфия»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Питтсбург»

    Команда из Питтсбурга сыграла в 20 матчах регулярного первенства и набрала за все это время 23 очка. В зачете Западного дивизиона она находится на пятой строчке.

    В родных стенах «Питтсбург» последний раз проигрывал 17 февраля. Тогда «пингвины» уступили «Вашингтону» (1:3). А после потери баллов в матче со столичным клубом «Пенс» хлопнули «Айлендерс» (4:1; 3:2).

    Все последующие поединки команда Майка Салливана провела на выезде. Сперва на «Капитал Уан Арене» «пингвины» обыграли «Вашингтон» (3:2 ОТ).

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    А во второй встрече с «Кэпс» гости были разгромлены (2:5). Позже в Нью-Йорке «Питтсбург» взял верх над «Айлендерс» (4:3 ОТ), после чего «Пенс» влетели «островитянам» (0:2).

    «Филадельфия»

    Ребята из Филадельфии успели сыграть в 18 поединках регулярного чемпионата и заработать 25 баллов. В рейтинге Восточного дивизиона команда замыкает топ-4.

    Во второй половине февраля «Филадельфия» пережила парочку поражений в двух встречах кряду. В одном из матчей «летчики» уступили «Рейнджерс» (2:3 Б).

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    • А затем команда Алена Виньо провела поединок под открытым небом на озере Тахо в Карсон-Сити. В дуэли с «Бостоном» «Флайерз» были разгромлены (3:7).

    После двух потерь «Филадельфия» добыла три победы кряду. Дома она отомстила «Рейнджерс» (4:3). А в следующих встречах «летчики» дважды катнули «Баффало» с одинаковым счетом — 3:0.

    Прогноз

    На победу «Питтсбурга» в этой игре букмекеры дают коэффициент 2.34, на ничью — 4.68, а на победу «Филадельфии» — 2.60.

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    В регулярном чемпионате 2020/21 клубы из штата Пенсильвания сыграли между собой дважды. В обоих встречах «летчики» победили разгромно (6:3; 5:2).

    От их очередной дуэли стоит также ждать большого количества заброшенных шайб, особенно от коллектива Алена Виньо, который является вторым по голам в дивизионе. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Филадельфии» больше 2.5 за 1.60.

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