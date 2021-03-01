НХЛ. «Вашингтон» обыграл «Нью-Джерси», «Питтсбург» проиграл «Айлендерс»

«Рейнджерс» — «Бостон» 1:4

«Бостон» победил «Рейнджерс» со счетом 4:1 (2:0, 1:0, 1:1). Самым результативным игроком стал форвард «мишек» Чарли Койл.

Российские голкиперы «Рейнджерс» Игорь Шестеркин и Александр Георгиев дважды заменили друг друга по ходу встречи. С первых минут стоял Георгиев, которого в первом периоде на 7-й минуте заменил Шестеркин, а затем Георгиев с начала второго периода вновь встал в ворота.

НХЛ Регулярный чемпионат «Рейнджерс» — «Бостон» — 1:4 (0:2, 0:1, 1:1) Голы: Койл — 4 (Пастрняк, Макэвой), 6:41 — 0:1. Фредерик — 2 (Клифтон, Студника), 18:14 — 0:2. Макэвой — 3 (Пастрняк, Маршан), 30:20 — 0:3. Блэкуэлл — 5 (Миллер), 50:47 — 1:3. Койл — 5 (мен., п.в., Керали), 58:05 — 1:4Вратари: Георгиев (Шестеркин, 6:41, Георгиев, 20:00, 56:49 — 58:05) — РаскШтраф: 11-15Броски: 21 (9+6+6) — 36 (7+12+17)

«Рейнджерс» с 17 очками идут шестыми на Востоке, «Бостон» лидирует в этом дивизионе (26 баллов).

«Рейнджерс» — «Бостон»

«Нью-Джерси» — «Вашингтон» 2:3

Шайба Овечкина принесла «Вашингтону» гостевую победу над «Нью-Джерси» — 3:2 (1:1, 2:1, 0:0). Также у «столичных» отличились Якуб Врана и Никлас Бэкстрем. За «дьяволов» шайбы забросили Михаил Мальцев и Егор Шарангович.

НХЛ Регулярный чемпионат «Нью-Джерси» — «Вашингтон» — 2:3 (1:1, 1:2, 0:0) Голы: Мальцев — 2 (Суббан, Заха), 6:45 — 1:0. Врана — 7 (Уилсон, Диллон), 15:39 — 1:1. Бэкстрем — 10 (Уилсон, Врана), 22:32 — 1:2. Шарангович — 3 (Вуд, Зэйджак), 23:20 — 2:2. Овечкин — 7 (Эллер, Дженсен), 33:37 — 2:3Вратари: Блэквуд (58:13) — СамсоновШтраф: 11-11Броски: 21 (7+10+4) — 23 (13+9+1)

«Вашингтон» с 28 очками занимает первое место в Восточном дивизионе, «Нью-Джерси» с 16 очками — на седьмой строчке.

«Нью-Джерси» — «Вашингтон»

«Нэшвилл» — «Коламбус» 3:1

«Нэшвилл» дома одержал победу над «Коламбусом» со счетом 3:1 (1:1, 1:0, 1:0). Российский защитник «Блю Джекетс» Владислав Гавриков закончил игру с показателем полезности «-1».

НХЛ. Регулярный чемпионат «Нэшвилл» — «Коламбус» — 3:1 (1:1, 1:0, 1:0) Голы: Стенлунд — 4 (Нэш, Джонс), 3:45 — 0:1. Казинс — 2 (Арвидссон, Джохансен), 7:05 — 1:1. Толванен — 3 (бол., Форсберг, Йоси), 29:44 — 2:1. Хаула — 2 (мен., Йоси, Беннинг), 58:08 — 3:1Вратари: Сарос — Корписало (58:18 — 59:30)Штраф: 16-12Броски: 29 (11+12+6) — 29 (7+11+11)

«Нэшвилл» занимает шестое место в Центральном дивизионе, «Коламбус» идет на строку выше.

«Нэшвилл» — «Коламбус»

«Баффало» — «Филадельфия» 0:3

«Филадельфия» на выезде разгромила «Баффало» со счетом 3:0 (0:0, 3:0, 0:0). Российский защитник Иван Проворов отметился результативной передачей.

НХЛ Регулярный чемпионат «Баффало» — «Филадельфия» — 0:3 (0:0, 0:3, 0:0) Голы: Кутюрье — 5 (Фэраби, ван Римсдайк), 20:22 — 0:1. Раффль — 3 (Хегг, Майерс), 21:37 — 0:2. ван Римсдайк — 10 (Фэраби, Проворов), 35:23 — 0:3Вратари: Юханссон — ХартШтраф: 4-6Броски: 28 (7+12+9) — 38 (13+21+4)

«Филадельфия» с 25 очками занимает третье место в Восточном дивизионе, «Баффало» с 15 очками — на восьмой строчке.

«Баффало» — «Филадельфия»

«Айлендерс» — «Питтсбург» 2:0

Шатаут Ильи Сорокина принес «Айлендерс» победу над «Питтсбургом» — 2:0 (1:0, 1:0, 0:0). Заброшенными шайбами отметились Оливер Вальстрем и Жан-Габриэль Пажо.

НХЛ Регулярный чемпионат «Айлендерс» — «Питтсбург» — 2:0 (1:0, 1:0, 0:0) Голы: Вальстрем — 3 (бол., Ледди, Бэйли), 19:20 — 1:0. Пажо — 9 (бол., Бэйли, Вальстрем), 34:56 — 2:0Вратари: Сорокин — Десмит (58:24)Штраф: 4-10Броски: 30 (9+16+5) — 20 (2+8+10)

«Айлендерс» с 26 очками занимает третье место в Восточном дивизионе, «Питтсбург» с 23 очками — на пятой строчке.

«Айлендерс» — «Питтсбург»

«Чикаго» — «Детройт» 7:2

«Чикаго» на своем льду разгромил «Детройт» со счетом 7:2 (2:1, 0:0, 5:1). Защитник хозяев Никита Задоров и форвард гостей Евгений Свечников отметились заброшенными шайбами.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Чикаго» — «Детройт» — 7:2 (2:1, 0:0, 5:1) Голы: Задоров — 1 (Кемпф), 11:41 — 1:0. Карпентер — 2 (Митчелл, Хаймор), 17:13 — 2:0. Ганье — 4 (Меррилл, Наместников), 17:51 — 2:1. Зутер — 7 (Кейн, Дебринкэт), 41:32 — 3:1. Карпентер — 3 (бол., Дебринкэт, Боквист), 47:06 — 4:1. Кейн — 11 (Дебринкэт), 49:10 — 5:1. Свечников — 2 (бол., Гронек, Эрне), 52:11 — 5:2. Кубалик — 8 (Хагель), 54:14 — 6:2. Дебринкэт — 11 (де Хаан, Кейн), 55:23 — 7:2Вратари: Ланкинен — ГрайссШтраф: 6-6Броски: 32 (12+10+10) — 46 (21+10+15)

«Чикаго» с 28 очками занимает третье место в Центральном дивизионе, «Детройт» 17 очками — на седьмой строчке.