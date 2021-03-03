В матче 1/4 финала «Запада» «Локомотив» будет принимать «Йокерит». Матч пройдет на «Арене-2000» 3 марта. Начало встречи — в 19:30 мск. «Локомотив» — «Йокерит»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Локомотив»

Ярославцы в 60 играх регулярного сезона заработали 83 балла. А в турнирной таблице Западной конференции они оказались на четвертом месте.

Последние пять поединков чемпионата «Локомотив» провел в родных стенах. У себя дома «железнодорожники» добыли 4 победы и только раз оступились.

На «Арене-2000» команда Андрея Скабелки разгромила рижское «Динамо» (5:1). А затем были победные встречи со СКА (2:1) и «Торпедо» (4:1).

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Единственная потеря очков в конце сезона случилась 25 февраля, когда «Локомотив» уступил ЦСКА (2:3 Б). А в последнем матче ярославцы раскатали «Салават Юлаев» (4:1).

«Йокерит»

Финский коллектив получил в 60 играх регулярного первенства 73 очка, а в зачете Западной конференции он сумел подняться на пятую строчку.

Последний раз в гостях «Йокерит» играл 14 февраля. Тогда в Магнитогорске он встретился с «Металлургом» Мг и без шансов раскатал хозяев (5:2).

Пять заключительных матчей сезона «шуты» провели на «Хартвалл Арене». В паре игр они уступили «Динамо» Минск (2:3 Б) и «Динамо» Москва (4:5 ОТ).

Затем подопечные Лаури Марьямяки дважды встретились с «Витязем» и оба раза оказались сильнее (5:1; 3:2). А в последнем поединке «Йокерит» взял верх над «Амуром» (4:3 ОТ).

Прогноз

На победу «Локомотива» в предстоящем матче букмекеры дают коэффициент 1.94, на ничью — 4.30, а на победу «Йокерита» — 3.44.

В «регулярке» команды встретились четыре раза. Трижды финны вышли победителями (3:2; 4:1; 4:3 ОТ), а еще одну игру затащили ярославцы (4:2).

Но с момента их последнего поединка форма команд поменялась. «Шуты» начали играть нестабильно, а «Локо» прибавил.

В Ярославле игра будет результативной и хозяева забьют несколько голов в ворота «Йокерита». Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Локомотива» больше 2.5 с коэффициентом 1.64.