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    Как «Локомотив» проведет встречу дома?

    «Локомотив» — «Йокерит». Прогноз и ставка (к. 1.64) на хоккейный матч плей-офф КХЛ 3 марта 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Локомотив» — «Йокерит»
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    Рушан Рафиков
    В матче 1/4 финала «Запада» «Локомотив» будет принимать «Йокерит». Матч пройдет на «Арене-2000» 3 марта. Начало встречи — в 19:30 мск. «Локомотив» — «Йокерит»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина 03 Марта 2021 года
    Локомотив
  • Ярославль
    •  Локомотив 19:30 Йокерит Йокерит
  • Хельсинки
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.85
  • X
  • 4.30
  • 2
  • 3.60
  • Ставка!
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    «Локомотив»

    Ярославцы в 60 играх регулярного сезона заработали 83 балла. А в турнирной таблице Западной конференции они оказались на четвертом месте.

    Последние пять поединков чемпионата «Локомотив» провел в родных стенах. У себя дома «железнодорожники» добыли 4 победы и только раз оступились.

    На «Арене-2000» команда Андрея Скабелки разгромила рижское «Динамо» (5:1). А затем были победные встречи со СКА (2:1) и «Торпедо» (4:1).

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    Единственная потеря очков в конце сезона случилась 25 февраля, когда «Локомотив» уступил ЦСКА (2:3 Б). А в последнем матче ярославцы раскатали «Салават Юлаев» (4:1).

    «Йокерит»

    Финский коллектив получил в 60 играх регулярного первенства 73 очка, а в зачете Западной конференции он сумел подняться на пятую строчку.

    Последний раз в гостях «Йокерит» играл 14 февраля. Тогда в Магнитогорске он встретился с «Металлургом» Мг и без шансов раскатал хозяев (5:2).

    Пять заключительных матчей сезона «шуты» провели на «Хартвалл Арене». В паре игр они уступили «Динамо» Минск (2:3 Б) и «Динамо» Москва (4:5 ОТ).

    Затем подопечные Лаури Марьямяки дважды встретились с «Витязем» и оба раза оказались сильнее (5:1; 3:2). А в последнем поединке «Йокерит» взял верх над «Амуром» (4:3 ОТ).

    Прогноз

    На победу «Локомотива» в предстоящем матче букмекеры дают коэффициент 1.94, на ничью — 4.30, а на победу «Йокерита» — 3.44.

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    В «регулярке» команды встретились четыре раза. Трижды финны вышли победителями (3:2; 4:1; 4:3 ОТ), а еще одну игру затащили ярославцы (4:2).

    Но с момента их последнего поединка форма команд поменялась. «Шуты» начали играть нестабильно, а «Локо» прибавил.

    В Ярославле игра будет результативной и хозяева забьют несколько голов в ворота «Йокерита». Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Локомотива» больше 2.5 с коэффициентом 1.64.

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