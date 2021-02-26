В матче регулярного сезона НХЛ «Айлендерс» будут принимать «Бостон». Матч пройдет в «Нассау Колизеум» 26 февраля. Начало встречи — в 03:00 мск. «Айлендерс» — «Бостон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Айлендерс»

Команда из Нью-Йорка после 18 сыгранных матчей имеет 21 очко в резерве, из-за чего она сместилась на пятую строчку в таблице Восточного дивизиона.

Последняя встреча с «Бостоном», прошедшая 14 февраля, оказалась для «Айлендерс» удачной. В «Нассау Колизеум» «островитяне» одержали победу (4:2).

После матча с «Бостоном» подопечные Барри Троца дважды обыграли «Баффало» (3:1; 3:0), а в своем следующем поединке хоккеисты с Бруклина крупно влетели «Питтсбургу» (1:4).

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Поражением закончилась и другая игра с «пингвинами» (2:3). А в последнем матче «Айлендерс» в очередной раз взяли верх над «Баффало» (3:2).

«Бостон»

Бостонский клуб возглавил рейтинг Восточного дивизиона. В 16 матчах он сумел заработать 24 очка. Ближайших конкурентов команда опережает на 2 пункта.

В первой половине февраля «Бостон» выдал серию из пяти игр без поражений. Стартовала она с гостевой победы над «Вашингтоном» (5:3).

Далее «Бис» взяли верх над «Филадельфией» в овертайме (4:3) и в ходе часа поединка (2:1), после чего ребята Брюса Кэссиди хлопнули «Рейнджерс» в дополнительное (3:2) и основное время (1:0).

Прервал неплохой отрезок «Бостона» другой соперник из Нью-Йорка. В матче с «Айлендерс» «медведи» уступили (2:4), после чего они влетели и «Нью-Джерси» (2:3). В последней игре бостонский клуб разнес «Филадельфию» (7:3).

Прогноз

На победу «Айлендерс» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.94, на ничью — 4.28, а на победу «Бостона» — 2.21.

В ходе нескольких недавних матчей стало заметно, что «Айлендерс» слегка сдали позиции. В игре с серьезными соперниками «островитяне» начали теряться.

Гости из штата Массачусетс прижмут «Айлс» и отберут очки в «Нассау Колизеум». Наши прогноз и ставка — победа «Бостона» в матче за 1.71.