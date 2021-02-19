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    «Сан-Хосе» удивит хозяев в Сент-Луисе?

    «Сент-Луис» — «Сан-Хосе». Прогноз и ставка (к. 1.97) на хоккейный матч НХЛ 19 февраля 2021 года

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    «Сан-Хосе» перед игрой с «Анахаймом»
    В матче регулярного сезона НХЛ «Сент-Луис» будет принимать «Сан-Хосе». Матч пройдет в «Энтерпрайзе» 19 февраля. Начало встречи — в 04:00 мск. «Сент-Луис» — «Сан-Хосе»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Сент-Луис»

    Сыграв в 16 поединках регулярного чемпионата, клуб из Сент-Луиса заработал 20 очков. В зачете Восточного дивизиона он занимает вторую позицию.

    Соперником «Сент-Луиса» в последних семи матчах была «Аризона». Четырежды «ноты» уступили. В первой игре команда победила (4:3).

    В трех следующих встречах подопечные Крейга Беруби потерпели поражения. Пару раз они влетели «койотам» в основное время (3:4; 1:3), а еще одна потеря очков случилась в серии буллитов (3:3, 1:2).

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    Два других матча с «Аризоной» «Сент-Луис» выиграл в Глендейле (4:1 и 5:4 в овертайме). В недавней встрече с «Йотис» команда Беруби уступила минимально (0:1).

    «Сан-Хосе»

    Хоккейный клуб из Сан-Хосе успел провести в «регулярке» 14 матчей, в ходе которых ему удалось заработать 13 очков. Из-за этого команда занимает только седьмое место в Западном дивизионе.

    В феврале «Сан-Хосе» вышел на лед 6 раз. В половине матчей «рыбы» смогли не проиграть соперникам. В первой такой встрече они победили «Анахайм» по буллитам (4:4, 2:0).

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    • В следующей игре против «уток» подопечные Боба Бугнера и сами слились в серии бросков (1:1, 1:2). Позже «акулы» победили «Лос-Анджелес» по буллитам (3:3, 1:0) и уступили «королям» разгромно (2:6).

    Первый домашний матч в сезоне состоялся аж 13 февраля. В «САП Центре» «Шаркс» проиграли «Вегасу» (1:3). В другом поединке на своем льду ребята Бугнера взяли верх над «Анахаймом» (3:2).

    Прогноз

    На победу «Сент-Луиса» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.81, на ничью — 4.84, а на победу «Сан-Хосе» — 3.74.

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    Несмотря на турнирное положение и неважную игру у своих ворот, «Сан-Хосе» далеко не худший клуб в дивизионе по созданным шансам и заброшенным шайбам.

    В каждом поединке «рыбы» пытаются играть на максимум своих возможностей. Выложатся ребята Бугнера и в дуэли с «Сент-Луисом».

    В текущем сезоне «Шаркс» разок обыгрывали «музыкантов». А в одном из матчей против «нот» они забили 4 гола. В общем, гости не испугаются соперника и проведут достойную встречу. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Сан-Хосе» больше 2.5 за 1.97.

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