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    Ждать ли большого количества голов от игры в Филадельфии?

    «Филадельфия» — «Рейнджерс». Прогноз и ставка (к. 1.82) на хоккейный матч НХЛ 19 февраля 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Филадельфия» — «Рейнджерс»
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    Шон Кутюрье
    В матче регулярного сезона НХЛ «Филадельфия» будет принимать «Рейнджерс». Матч пройдет в «Веллс Фарго Центре» 19 февраля. Начало встречи — в 03:00 мск. «Филадельфия» — «Рейнджерс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Филадельфия»

    Команда из Филадельфии закрепила за собой место в тройке сильнейших представителей Восточного дивизиона. В 13 поединках ей удалось набрать 18 очков.

    Недавно «Филадельфия» провела неплохую серию из четырех матчей без поражений. Началась она с двух гостевых побед над «Нью-Джерси» (5:3; 3:1).

    После матчей с «Девилз» команда Алена Виньо принимала у себя дома «Айлендерс». Обе игры закончились победами «летчиков» в дополнительное время (3:2; 4:3).

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    Затем «Флайерз» уступили «Бостону» в овертайме (3:4) и в ходе часа поединка (1:2). В крайнем же матче, который состоялся 7 февраля, «Филадельфия» обыграла «Вашингтон» (7:4).

    «Рейнджерс»

    Хоккеисты с Манхэттена вышли на лед 14 раз. За все свои матчи команда получила только 11 баллов, из-за чего она занимает седьмую позицию в Восточном дивизионе.

    Последний раз «Рейнджерс» радовал болельщиков победами в самом начале февраля. В парочке игр «синерубашечники» взяли верх над «Питтсбургом» (3:1) и «Вашингтоном» (4:2).

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    • После тех поединков коллектив Дэвида Куинна только проигрывает. В одном из провальных матчей «рейнджеры» всухую влетели «Айлендерс» (0:2).

    После слитой битвы за Нью-Йорк «Рейнджерс» уступили «Бостону» в дополнительное время — 2:3 и в основное — 0:1. А 17 февраля «синерубашечники» крупно влетели «Нью-Джерси» (2:5).

    Прогноз

    На победу «Филадельфии» в предстоящем поединке букмекеры дают коэффициент 2.35, на ничью — 4.52, а на победу «Рейнджерс» — 2.63.

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    На данный момент «Филадельфия» является одной из самых результативных команд своего дивизиона. Ну а «Рейнджерс» больше пропускают.

    От матча клубов, любящих открытый хоккей, можно ждать высокой результативности, учитывая, что в трех последних очных встречах было забито 6+ голов. Наши прогноз и ставка — тотал больше 5.5 с коэффициентом 1.82.

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