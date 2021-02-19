«Филадельфия»
Команда из Филадельфии закрепила за собой место в тройке сильнейших представителей Восточного дивизиона. В 13 поединках ей удалось набрать 18 очков.
Недавно «Филадельфия» провела неплохую серию из четырех матчей без поражений. Началась она с двух гостевых побед над «Нью-Джерси» (5:3; 3:1).
После матчей с «Девилз» команда Алена Виньо принимала у себя дома «Айлендерс». Обе игры закончились победами «летчиков» в дополнительное время (3:2; 4:3).
Затем «Флайерз» уступили «Бостону» в овертайме (3:4) и в ходе часа поединка (1:2). В крайнем же матче, который состоялся 7 февраля, «Филадельфия» обыграла «Вашингтон» (7:4).
«Рейнджерс»
Хоккеисты с Манхэттена вышли на лед 14 раз. За все свои матчи команда получила только 11 баллов, из-за чего она занимает седьмую позицию в Восточном дивизионе.
Последний раз «Рейнджерс» радовал болельщиков победами в самом начале февраля. В парочке игр «синерубашечники» взяли верх над «Питтсбургом» (3:1) и «Вашингтоном» (4:2).
После тех поединков коллектив Дэвида Куинна только проигрывает. В одном из провальных матчей «рейнджеры» всухую влетели «Айлендерс» (0:2).
После слитой битвы за Нью-Йорк «Рейнджерс» уступили «Бостону» в дополнительное время — 2:3 и в основное — 0:1. А 17 февраля «синерубашечники» крупно влетели «Нью-Джерси» (2:5).
Прогноз
На победу «Филадельфии» в предстоящем поединке букмекеры дают коэффициент 2.35, на ничью — 4.52, а на победу «Рейнджерс» — 2.63.
На данный момент «Филадельфия» является одной из самых результативных команд своего дивизиона. Ну а «Рейнджерс» больше пропускают.
От матча клубов, любящих открытый хоккей, можно ждать высокой результативности, учитывая, что в трех последних очных встречах было забито 6+ голов. Наши прогноз и ставка — тотал больше 5.5 с коэффициентом 1.82.