В матче регулярного сезона КХЛ «Салават Юлаев» будет принимать «Ак Барс». Матч пройдет на «Уфа-Арене» 18 февраля. Начало встречи — в 17:00 мск. «Салават Юлаев» — «Ак Барс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Салават Юлаев»

Ребята из Уфы в регулярном чемпионате вышли на лед 55 раз. В своих матчах они заработали 73 балла и оказались на четвертом месте в Восточной конференции.

Последний раз «Салават Юлаев» проигрывал 21 января. В том поединке «юлаевцы» в Челябинске потерпели поражение от «Трактора» в дополнительное время (1:2).

После потери очков в дуэли с «танкистами» подопечные Томи Ламсы победили в пяти матчах. Началась эта серия с двух встреч с «Амуром» в Хабаровске (2:1; 3:2).

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Далее «Салават Юлаев» одержал верх над «Барысом» в овертайме (3:2). Позже уфимцы хлопнули рижское «Динамо» по буллитам (4:4, 1:0) и разнесли «Амур» (4:0).

«Ак Барс»

Казанский коллектив также принял участие в 55 поединках. В ходе этих матчей он получил 86 очков и возглавил Восточную конференцию.

В паре домашних встреч во второй половине января «Ак Барс» потерял баллы. Сперва «коты» влетели «Динамо» Рига в овертайме (4:5), а затем было поражение от «Локомотива» по буллитам (3:3, 1:2).

Но в четырех следующих поединках подопечные Дмитрия Квартальнова добыли победы в основное время. Казанцам удалось обыграть «Автомобилист» (3:1), «Куньлунь» (3:1), «Трактор» (3:2) и снова «Автомобилист» (3:2).

Обломать победную серию сумел «Металлург» Мг, которому «Ак Барс» уступил в гостях (0:3). А 15 февраля «коты» взяли верх над «Динамо» Рига (4:3).

Прогноз

На победу «Салавата Юлаева» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.31, на ничью — 4.04, а на победу «Ак Барса» — 2.64.

В шести поединках из семи последних в рамках «Зеленого дерби» соперники на двоих забивали 5+ шайб.

Грядущая игра без особой турнирной мотивации также должна порадовать голами. Наши прогноз и ставка — тотал больше 4.5 с коэффициентом 1.70.