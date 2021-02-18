ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Килиан МбаппеКамбэка не будет. Мбаппе затмил Месси и похоронил «Барселону» «Барселона» — ПСЖЛЧ. ПСЖ разгромил «Барселону», «Ливерпуль» в гостях обыграл «Лейпциг» Тимо ВернерТимо и Кепа на пути к возрождению. «Челси» демонстрирует признаки прогресса
  • 00:52
    • Хет-трик Мбаппе помог ПСЖ разгромить «Барселону» на «Камп Ноу»
  • 00:52
    • «Ливерпуль» обыграл «Лейпциг» в Будапеште
  • 21:57
    • СКА одолел «Спартак» и стал победителем дивизиона Боброва
  • 21:46
    • ЦСКА одержал победу над «Витязем» и выиграл дивизион Тарасова
  • 21:35
    • Московское «Динамо» забросило шесть шайб в Минске
  • 20:35
    • «Ростов» арендовал форварда софийского ЦСКА
  • 20:19
    • Брых — лучший арбитр XXI века по версии IFFHS
    Все новости спорта

    «Зеленое дерби» запомнится высокой результативностью?

    «Салават Юлаев» — «Ак Барс». Прогноз и ставка (к. 1.70) на хоккейный матч КХЛ 18 февраля 2021 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на КХЛ Прогнозы на Салават Юлаев Прогнозы на Ак Барс
    Прогноз и ставки на «Салават Юлаев» — «Ак Барс»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Павел Коледов
    В матче регулярного сезона КХЛ «Салават Юлаев» будет принимать «Ак Барс». Матч пройдет на «Уфа-Арене» 18 февраля. Начало встречи — в 17:00 мск. «Салават Юлаев» — «Ак Барс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Хоккей. КХЛ 18 Февраля 2021 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.45
  • X
  • 4.25
  • 2
  • 2.45
  • Ставка!
    •

    «Салават Юлаев»

    Ребята из Уфы в регулярном чемпионате вышли на лед 55 раз. В своих матчах они заработали 73 балла и оказались на четвертом месте в Восточной конференции.

    Последний раз «Салават Юлаев» проигрывал 21 января. В том поединке «юлаевцы» в Челябинске потерпели поражение от «Трактора» в дополнительное время (1:2).

    После потери очков в дуэли с «танкистами» подопечные Томи Ламсы победили в пяти матчах. Началась эта серия с двух встреч с «Амуром» в Хабаровске (2:1; 3:2).

    Все прогнозы на КХЛ

    Далее «Салават Юлаев» одержал верх над «Барысом» в овертайме (3:2). Позже уфимцы хлопнули рижское «Динамо» по буллитам (4:4, 1:0) и разнесли «Амур» (4:0).

    «Ак Барс»

    Казанский коллектив также принял участие в 55 поединках. В ходе этих матчей он получил 86 очков и возглавил Восточную конференцию.

    В паре домашних встреч во второй половине января «Ак Барс» потерял баллы. Сперва «коты» влетели «Динамо» Рига в овертайме (4:5), а затем было поражение от «Локомотива» по буллитам (3:3, 1:2).

  • Камбэк «Красной машины». Россияне перевернули матч с Чехией и досрочно выиграли Евротур
  • Реакция спортивных СМИ на победу сборной России над Чехией в рамках Евротура
  • 15/02/2021

    • Но в четырех следующих поединках подопечные Дмитрия Квартальнова добыли победы в основное время. Казанцам удалось обыграть «Автомобилист» (3:1), «Куньлунь» (3:1), «Трактор» (3:2) и снова «Автомобилист» (3:2).

    Обломать победную серию сумел «Металлург» Мг, которому «Ак Барс» уступил в гостях (0:3). А 15 февраля «коты» взяли верх над «Динамо» Рига (4:3).

    Прогноз

    На победу «Салавата Юлаева» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.31, на ничью — 4.04, а на победу «Ак Барса» — 2.64.

    100$ПолучитьБонус для новых игроковvulkan 100ЗабратьБонус на пополнениеmelbet

    В шести поединках из семи последних в рамках «Зеленого дерби» соперники на двоих забивали 5+ шайб.

    Грядущая игра без особой турнирной мотивации также должна порадовать голами. Наши прогноз и ставка — тотал больше 4.5 с коэффициентом 1.70.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.79
  • Прогноз на матч Вегас — Колорадо
  • Хоккей
  • Сегодня в 06:00
    •  1.50
  • Прогноз на матч Рублев — Медведев
  • Теннис
  • Сегодня в 07:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Циципас — Надаль
  • Теннис
  • Сегодня в 11:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Леванте — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.65
  • Прогноз на матч Леганес — Альмерия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.66
  • Прогноз на матч Бернли — Фулхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.73
  • Прогноз на матч Суонси — Ноттингем Форрест
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.37
  • Прогноз на матч Ковентри — Норвич
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.61
  • Прогноз на матч Барнсли — Блэкберн Роверс
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.41
  • Прогноз на матч Севилья — Боруссия Д
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Порту — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Порту — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Севилья — Боруссия Дортмунд
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Эвертон — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 23:15
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    Златан Ибрагимович
  • Возраст не помеха. Почему Ибрагимович, Роналду и другие «старики» преуспели в наши дни?
    • 20:38 11/02/2021     Жозе Моуринью
  • Сокрушительный удар по Моуринью. «Тоттенхэм» забил четыре гола и все равно проиграл
    • 18:00 11/02/2021     Неймар
  • По замкнутому кругу. Неймар снова травмировался в самый важный момент
    • 20:54 12/02/2021
    Прогноз и ставка на матч «Салават Юлаев» — «Ак Барс» 18.02.2021 в 17:00. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе 1.70.
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры