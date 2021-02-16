«Детройт»
В 16 матчах регулярного первенства команда из Детройта, штат Мичиган, смогла набрать только 10 очков. В турнирной таблице Центрального дивизиона она находится на последнем месте.
Пару раз «Детройт» уже встречался с «Чикаго». В обоих матчах «крылышки» уступили крупно (1:4; 2:6). После тех игр «Ред Уингз» влетели «Далласу» в овертайме (1:2) и в основное время (3:7).
В других встречах подопечные Джеффа Блашилла проиграли «Флориде» в добавочном периоде (2:3) и в ходе часа поединка (2:3). Серия неудач продолжилась и в противостоянии с «Тампой» (1:5; 1:3).
Далее «Детройт» сумел победить «Флориду» (4:1), после чего было поражение от «пантер» (1:2). В последних матчах «крылья» были слабее «Нэшвилла» (2:3), а затем взяли у «Предс» реванш (4:2).
«Чикаго»
Коллектив из Чикаго, штат Иллинойс, занимает четвертое место в зачете Центрального дивизиона. За 16 поединков «регулярки» команда смогла заработать 18 баллов.
Сейчас «Чикаго» демонстрирует неплохие результаты. В последних пяти матчах «Би-хокс» добыли четыре победы. Сперва на своем льду «дрозды» взяли верх над «Каролиной» (6:4).
Затем подопечные Джереми Коллитона дважды сошлись с «Далласом». Оба раза на «Блэкхокс» в гостях добыли победы в дополнительное время (2:1; 2:1).
В паре недавних встреч «Чикаго» зарубился с «Коламбусом». В первом поединке было поражение (5:6), а во втором «дрозды» победили в овертайме (3:2).
Прогноз
На победу «Детройта» букмекеры дают коэффициент 3.00, на ничью — 4.16, а на победу «Чикаго» — 2.21.
Коллектив Джереми Коллитона, несмотря на все свои кадровые проблемы, старается выгрызать каждый балл, играя на пределе возможностей.
К дуэли с «Детройтом» «Би-хокс» подходят с лазаретом из девяти хоккеистов. Но «дрозды» в поединке с явным аутсайдером НХЛ все равно должны брать очки. Наши прогноз и ставка — победа «Чикаго» в матче с коэффициентом 1.82.