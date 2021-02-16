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    Скажутся ли потери «Чикаго» на игре против «Детройта»?

    «Детройт» — «Чикаго». Прогноз и ставка (к. 1.82) на хоккейный матч НХЛ 16 февраля 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Детройт» — «Чикаго»
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    Алекс ДеБринкэт
    В матче регулярного сезона НХЛ «Детройт» будет принимать «Чикаго». Матч пройдет на «Литл Сизарс Арене» 16 февраля. Начало встречи — в 03:30 мск. «Детройт» — «Чикаго»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 16 Февраля 2021 года Коэффициенты на матч
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  • 2.70
  • X
  • 4.60
  • 2
  • 2.15
  • Ставка!
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    «Детройт»

    В 16 матчах регулярного первенства команда из Детройта, штат Мичиган, смогла набрать только 10 очков. В турнирной таблице Центрального дивизиона она находится на последнем месте.

    Пару раз «Детройт» уже встречался с «Чикаго». В обоих матчах «крылышки» уступили крупно (1:4; 2:6). После тех игр «Ред Уингз» влетели «Далласу» в овертайме (1:2) и в основное время (3:7).

    В других встречах подопечные Джеффа Блашилла проиграли «Флориде» в добавочном периоде (2:3) и в ходе часа поединка (2:3). Серия неудач продолжилась и в противостоянии с «Тампой» (1:5; 1:3).

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    Далее «Детройт» сумел победить «Флориду» (4:1), после чего было поражение от «пантер» (1:2). В последних матчах «крылья» были слабее «Нэшвилла» (2:3), а затем взяли у «Предс» реванш (4:2).

    «Чикаго»

    Коллектив из Чикаго, штат Иллинойс, занимает четвертое место в зачете Центрального дивизиона. За 16 поединков «регулярки» команда смогла заработать 18 баллов.

    Сейчас «Чикаго» демонстрирует неплохие результаты. В последних пяти матчах «Би-хокс» добыли четыре победы. Сперва на своем льду «дрозды» взяли верх над «Каролиной» (6:4).

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    • Затем подопечные Джереми Коллитона дважды сошлись с «Далласом». Оба раза на «Блэкхокс» в гостях добыли победы в дополнительное время (2:1; 2:1).

    В паре недавних встреч «Чикаго» зарубился с «Коламбусом». В первом поединке было поражение (5:6), а во втором «дрозды» победили в овертайме (3:2).

    Прогноз

    На победу «Детройта» букмекеры дают коэффициент 3.00, на ничью — 4.16, а на победу «Чикаго» — 2.21.

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    Коллектив Джереми Коллитона, несмотря на все свои кадровые проблемы, старается выгрызать каждый балл, играя на пределе возможностей.

    К дуэли с «Детройтом» «Би-хокс» подходят с лазаретом из девяти хоккеистов. Но «дрозды» в поединке с явным аутсайдером НХЛ все равно должны брать очки. Наши прогноз и ставка — победа «Чикаго» в матче с коэффициентом 1.82.

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