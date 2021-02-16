В матче регулярного сезона НХЛ «Баффало» будет принимать «Айлендерс». Матч пройдет в «КиБанк Центре» 16 февраля. Начало встречи — в 03:00 мск. «Баффало» — «Айлендерс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Баффало»

Команде из Буффало, штат Нью-Йорк, удалось сыграть в 10 матчах регулярного чемпионата, в ходе которых она набрала 10 очков и заняла восьмое место в Восточном дивизионе.

Последние матчи «Баффало» провел еще в январе. Четыре недавних встречи состоялись в «КиБанк Центре». В родных стенах «мечи» добыли две победы.

Пару раз коллектив Ральфа Крюгера зарубился с «Рейнджерс». В первой игре «Себс» были сильнее (3:2), а во второй они потерпели поражение в овертайме (2:3).

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В последних на данный момент матчах «Баффало» встретился с «Нью-Джерси». В одном из поединков «мечи» взяли верх по буллитам (3:3, 0:1), а в другом они проиграли (3:5).

«Айлендерс»

Ребята из Нью-Йорка провели 13 матчей. За все это время команда смогла заработать 15 очков, благодаря чему она поднялась на четвертую строчку в Восточном дивизионе.

Недавно «Айлендерс» пережили серию из пяти поражений. В течение этого отрезка «островитяне» в основное время проиграли «Нью-Джерси» (0:2) и «Вашингтону» (2:3; 3:6).

Далее в овертайме «Айлендерс» уступили «Филадельфии» (2:3; 3:4). Но выпутаться из этой серии команде Барри Троца удалось благодаря победе над «Питтсбургом» (4:3).

Позже нью-йоркский клуб хлопнул «Рейнджерс» (2:0), а затем «Айлс» влетели «пингвинам» по буллитам (3:3, 0:1). В недавней встрече «Айлендерс» разобрались с «Бостоном» (4:2).

Прогноз

Победа «Баффало» оценивается в 3.10, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.16, а на победу «Айлендерс» — 2.15.

К грядущему матчу проблемный «Баффало» подходит еще и с кадровыми потерями, которые могут негативно повлиять на исход домашней игры.

«Островитяне» же после неудачной серии начали исправляться и потихоньку поднимаются вверх. Наши прогноз и ставка — победа «Айлендерс» в матче с коэффициентом 1.73.