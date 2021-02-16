ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Манчестер Сити»Голдоган продолжает забивать. «Манчестер Сити» выглядит неудержимым Садио Мане и Мохаммед СалахАПЛ. «Лестер» выиграл у «Ливерпуля», «Манчестер Сити» разгромил «Тоттенхэм», «МЮ» сыграл вничью «Сельта» — «Эльче»Примера. «Барселона» разгромила «Алавес», «Атлетико» победил в гостях у «Гранады»
  • 20:13
    • «Реал» обыграл «Валенсию» и догнал «Барселону»
  • 17:17
    • Сборная России победила чехов и досрочно выиграла Евротур
  • 20:24
    • Российская команда победила сборную мира в Матче звезд Единой лиги ВТБ
  • 18:54
    • Голевой пас Миранчука помог «Аталанте» вырвать победу у «Кальяри»
  • 18:53
    • «Вест Бромвич» отобрал очки у «Манчестер Юнайтед»
  • 18:06
    • Экхофф завоевала золото ЧМ в гонке преследования
  • 17:09
    • «Монако» без Головина сыграл вничью с «Лорьяном»
    Все новости спорта

    «Айлендерс» заберут очки в «КиБанк Центре»?

    «Баффало» — «Айлендерс». Прогноз и ставка (к. 1.73) на хоккейный матч НХЛ 16 февраля 2021 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на НХЛ Прогнозы на Баффало Сэйбрз Прогнозы на Нью-Йорк Айлендерс
    Прогноз и ставки на «Баффало» — «Айлендерс»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Энди Грин
    В матче регулярного сезона НХЛ «Баффало» будет принимать «Айлендерс». Матч пройдет в «КиБанк Центре» 16 февраля. Начало встречи — в 03:00 мск. «Баффало» — «Айлендерс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Баффало»

    Команде из Буффало, штат Нью-Йорк, удалось сыграть в 10 матчах регулярного чемпионата, в ходе которых она набрала 10 очков и заняла восьмое место в Восточном дивизионе.

    Последние матчи «Баффало» провел еще в январе. Четыре недавних встречи состоялись в «КиБанк Центре». В родных стенах «мечи» добыли две победы.

    Пару раз коллектив Ральфа Крюгера зарубился с «Рейнджерс». В первой игре «Себс» были сильнее (3:2), а во второй они потерпели поражение в овертайме (2:3).

    Все прогнозы на НХЛ

    В последних на данный момент матчах «Баффало» встретился с «Нью-Джерси». В одном из поединков «мечи» взяли верх по буллитам (3:3, 0:1), а в другом они проиграли (3:5).

    «Айлендерс»

    Ребята из Нью-Йорка провели 13 матчей. За все это время команда смогла заработать 15 очков, благодаря чему она поднялась на четвертую строчку в Восточном дивизионе.

    Недавно «Айлендерс» пережили серию из пяти поражений. В течение этого отрезка «островитяне» в основное время проиграли «Нью-Джерси» (0:2) и «Вашингтону» (2:3; 3:6).

  • НХЛ. «Тампа» разгромила «Флориду», «Айлендерс» выиграли у «Бостона»
  • Рассматриваем результаты матчей очередного игрового дня NHL
  • Сегодня

    • Далее в овертайме «Айлендерс» уступили «Филадельфии» (2:3; 3:4). Но выпутаться из этой серии команде Барри Троца удалось благодаря победе над «Питтсбургом» (4:3).

    Позже нью-йоркский клуб хлопнул «Рейнджерс» (2:0), а затем «Айлс» влетели «пингвинам» по буллитам (3:3, 0:1). В недавней встрече «Айлендерс» разобрались с «Бостоном» (4:2).

    Прогноз

    Победа «Баффало» оценивается в 3.10, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.16, а на победу «Айлендерс» — 2.15.

    100$ПолучитьБонус для новых игроковvulkan 100ЗабратьБонус на пополнениеmelbet

    К грядущему матчу проблемный «Баффало» подходит еще и с кадровыми потерями, которые могут негативно повлиять на исход домашней игры.

    «Островитяне» же после неудачной серии начали исправляться и потихоньку поднимаются вверх. Наши прогноз и ставка — победа «Айлендерс» в матче с коэффициентом 1.73.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.65
  • Прогноз на матч Кротоне — Сассуоло
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч Вольфсбург — Боруссия М
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.68
  • Прогноз на матч Леганес — Альбасете
  • Футбол
  • Сегодня в 20:15
    •  1.61
  • Прогноз на матч Леванте — Осасуна
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Панатинаикос — Олимпиакос
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Эвертон — Фулхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.76
  • Прогноз на матч Фламенго — Коринтианс
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Васко да Гама — Интернасьонал
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.37
  • Прогноз на матч Интер — Лацио
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.83
  • Прогноз на матч Бордо — Марсель
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.66
  • Прогноз на матч Питтсбург — Вашингтон
  • Хоккей
  • Сегодня в 23:00
    •  2.75
  • Прогноз на матч Вильярреал — Бетис
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.71
  • Прогноз на матч Морейренсе — Бенфика
  • Футбол
  • Сегодня в 23:15
    •  4.50
  • Прогноз на матч Палмейрас — Форталеза
  • Футбол
  • Завтра в 00:15
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    Квинси Промес
  • Трансферный дайджест. 2-8 февраля
    • 20:51 08/02/2021     Команда Гвардиолы рассчитывает на долгожданный успех
  • Лига чемпионов: кто фаворит, а кто способен удивить?
    • 07:26 10/02/2021     Златан Ибрагимович
  • Возраст не помеха. Почему Ибрагимович, Роналду и другие «старики» преуспели в наши дни?
    • 20:38 11/02/2021
    Прогноз и ставка на матч «Баффало» — «Айлендерс» 16.02.2021 в 03:00. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе 1.73.
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры