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    Домашний матч «Аризоны» будет результативным?

    «Аризона» — «Сент-Луис». Прогноз и ставка (к. 1.65) на хоккейный матч НХЛ 13 февраля 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Аризона» — «Сент-Луис»
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    Лосон Крузе
    В матче регулярного сезона НХЛ «Аризона» будет принимать «Сент-Луис». Матч пройдет на «Хила Ривер Арене» 13 февраля. Начало встречи — в 05:00 мск. «Аризона» — «Сент-Луис»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 13 Февраля 2021 года
    Аризона
  • НХЛ
    •  Аризона 05:00 Сент-Луис Сент-Луис
  • Сент-Луис
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.85
  • X
  • 4.35
  • 2
  • 2.12
  • Ставка!
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    «Аризона»

    Сыграв в 12 матчах регулярного чемпионата, клуб из Глендейла насобирал 13 очков. Благодаря этому он поднялся на четвертую позицию в Западном дивизионе.

    В последнем поединке января «Аризона» дома принимала «Анахайм». На «Хила Ривер Арене» хозяева одержали верх над «кряквами» (3:2).

    А в феврале команда Рика Токкета играет только с «Сент-Луисом». Четыре встречи с «нотами» «Йотис» провели на выезде. В первом поединке «койоты» проиграли (3:4).

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    Но уже в следующем матче «Аризона» взяла верх (4:3). Победой коллектива Рика Токкета в основное время закончилась и битва 6 февраля (3:1). А недавно «койоты» обыграли «Сент-Луис» по буллитам (3:3, 2:1).

    «Сент-Луис»

    Клуб из Сент-Луиса, штат Миссури, провел в новом сезоне 13 матчей. Набрав за все это время 16 очков, он занял третье место в зачете Западного дивизиона.

    В конце января и начале февраля «Сент-Луис» победил в четырех поединках. Первым пострадавшим в серии был «Вегас». В Лас-Вегасе «ноты» обыграли хозяев по буллитам (4:4, 2:1).

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    • В паре следующих матчей коллектив Крейга Беруби разгромил «Анахайм» (6:1; 4:1), после чего «музыканты» разобрались с «Аризоной» (4:3).

    А в трех других встречах с «койотами» «Сент-Луис» лишь терял очки. Дважды команда Беруби была слабее в основное время (3:4; 1:3), а затем «Блюз» влетели соперникам из Глендейла в послематчевых бросках (3:3, 1:2).

    Прогноз

    На победу «Аризоны» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.93, на ничью — 4.40, а на победу «Сент-Луиса» — 2.19.

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    В трех очных матчах из четырех в текущем сезоне суммарный тотал доходил до 6 или больше голов. Кроме того, в трех поединках именно «койоты» были сильнее.

    У себя дома «Йотис» снова могут сыграть удачно против «Сент-Луиса» и провести очередную результативную встречу. Наши прогноз и ставка — тотал больше 5 с коэффициентом 1.65.

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