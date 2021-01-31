В очередном матче регулярного сезона КХЛ «Авангард» будет принимать «Локомотив». Матч пройдет на арене «Балашиха» 31 января. Начало встречи — в 17:00 мск. «Авангард» — «Локомотив»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Авангард»

Омская команда сыграла в 51 матче «регулярки» и получила 69 очков. В турнирной таблице Восточной конференции она давно находится на втором месте.

Шесть последних поединков «Авангард» провел на чужих аренах. В половине встреч «ястребы» проиграли соперникам. Эта гостевая серия началась с потери баллов в дуэли с «Ак Барсом» (1:3).

После матча в Казани подопечные Боба Хартли были разгромлены «Автомобилистом» (1:4). Но затем омичи добыли три победы кряду.

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В тех поединках «Авангард» оказался сильнее «Трактора» (3:2), «Йокерита» (5:2) и «Динамо» Рига (2:1). В своей недавней игре «ястребы» уступили «Локомотиву» в овертайме (2:3).

«Локомотив»

Ярославцы приняли участие в 51 матче и заработали за все это время 71 зачетный балл. В турнирной таблице Западной конференции они идут третьими.

Последний раз «Локомотив» оставался без набранных очков 19 января. В тот день «железнодорожники» на выезде крупно влетели «Металлургу» Мг (1:4).

После поражения от «Магнитки» подопечные Андрея Скабелки успели провести еще 4 матча. Ни в одном ярославцы не проиграли.

Сперва они хлопнули «Ак Барс» в серии буллитов (3:3, 2:1), а затем «Локомотив» победил «Сочи» (5:1) и «Куньлунь» (3:2). В последней встрече команда Скабелки обыграла «Авангард» в овертайме (3:2).

Прогноз и ставка

На победу «Авангарда» в предстоящей игре букмекеры предлагают поставить за 2.22, ничья оценивается в 4.04, а победа «Локомотива» — в 2.80.

Их недавняя встреча подарила 4 гола в основное время. В очередной раз команды не показали сверхрезультативность.

Скромно пройдет и поединок в Балашихе. Наши прогноз и ставка — тотал меньше 5 с коэффициентом 1.83.