В матче регулярного сезона НХЛ «Вашингтон» будет принимать «Айлендерс». Матч пройдет на «Кэпитал Уан Арене» 29 января. Начало встречи — в 03:00 мск. «Вашингтон» — «Айлендерс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Вашингтон»

Столичная команда приняла участие в семи играх «регулярки». В этих матчах она заработала 11 очков, благодаря чему стала лидером Восточного дивизиона.

В начале чемпионата «Кэпс» дважды зарубились с «Баффало». Оба раза «Вашингтон» победил (6:4; 2:1). А затем были встречи с «Питтсбургом», где ребята из столицы пережили потери.

Сперва подопечные Питера Лавиолетта проиграли по буллитам (3:3, 0:1), после чего они были слабее в дополнительное время (4:5).

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В двух следующих поединках «Вашингтон» снова сошелся в дуэли с «Баффало». Обе игры дошли до послематчевых бросков. В одной встрече «Кэпс» победили (3:3, 1:0), а в другой уступили (3:3, 0:1). В недавней игре коллектив Лавиолетта разобрался с «Айлендерс» (3:2).

«Айлендерс»

Команда из Нью-Йорка сыграла в шести поединках и заработала 6 очков. С такими показателями она идет предпоследней в Восточном дивизионе.

Свой первый матч в сезоне «Айлендерс» провели ярко, хлопнув «Рейнджерс» (4:0). Но уже во втором поединке «островитяне» и сами пострадали от «рейнджеров» (0:5).

Затем подопечные Барри Троца сыграли с «Бостоном» и одержали минимальную победу (1:0), после чего «Айлс» разгромили «Нью-Джерси» (4:1).

Во втором поединке с «Нью-Джерси» «Айлендерс» потерпели поражение (0:2). А в недавнем матче «островитяне» оказались слабее «Вашингтона» (2:3).

Прогноз и ставка

На победу «Вашингтона» букмекеры предлагают поставить за 3.56, на ничью — за 4.78, а на победу «Айлендерс» — за 1.86.

Несмотря на потери в составе, «Вашингтон» продолжает побеждать. Столичный клуб пока справляется, но им еще раз предстоит сыграть с коллективом из Нью-Йорка, который способен проделать работу над ошибками и взять реванш.

Наши прогноз и ставка — победа «Айлендерс» с форой 0 с коэффициентом 1.63.