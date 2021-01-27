В матче регулярного сезона НХЛ «Бостон» будет принимать «Питтсбург». Матч пройдет на арене «ТД Гарден» 27 января. Начало встречи — в 03:00 мск. «Бостон» — «Питтсбург»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Бостон»

После пяти матчей в новом сезоне бостонский клуб имеет 7 очков в копилке. На данный момент он находится на четвертом месте в таблице Восточного дивизиона.

С первыми трудностями в чемпионате «Бостон» столкнулся уже на старте. В играх с «Нью-Джерси» «спицы» сперва победили по буллитам (2:2, 1:0), а затем они влетели «Девс» в овертайме (1:2).

В третьем матче подопечные Брюса Кэссиди сыграли с «Айлендерс» в Нью-Йорке. Гости в свои ворота приняли всего 17 бросков, а сами настреляли на десяток больше. Но «Брюинз» ничего не забили, а ребята из Бруклина нашли шанс для гола. В итоге «Бостон» проиграл минимально (0:1).

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После непростого выезда в Нью-Йорк коллектив Брюса Кэссиди дважды сыграл с «Филадельфией» дома. В первом матче «Бис» победили по буллитам (4:4, 1:0), а во втором они разнесли «Флайерз» в основное время (6:1).

«Питтсбург»

Приняв участие в шести поединках «регулярки», ребята из Питтсбурга заполучили 8 баллов. В таблице Восточного дивизиона они идут вторыми.

На начальном этапе сезона «Питтсбург» уступил только в первых двух матчах. Это были встречи с «Филадельфией», которые «Пенс» откровенно провалили (3:6; 2:5).

После разгромных поражений «Питтсбург» зарубился с «Вашингтоном». В одном из матчей «пингвины» оказались сильнее в серии буллитов (3:3, 1:0), а во втором они вытащили игру в овертайме (5:4).

Далее «Питтсбург» встретился с «Рейнджерс». У себя дома подопечные Майка Салливана хлопнули «рейнджеров» по буллитам (3:3, 2:1) и в основное время (3:2).

Прогноз и ставка

На победу «Бостона» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.29, ничья оценивается в 4.58, а победа «Питтсбурга» — в 2.70.

Оба клуба идут в «регулярке» неплохо. Вернувшись на «ТД Гарден», «Бостон» никому не проигрывает. А «Питтсбург», несмотря на отрезок из четырех матчей без поражений, в гостях в текущем сезоне только уступал крупно.

На своем льду «Брюинз» продолжат идти без потерь. Наши прогноз и ставка — победа «Бостона» в матче с коэффициентом 1.84.