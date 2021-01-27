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    «Бостон» продолжит побеждать дома?

    «Бостон» — «Питтсбург». Прогноз (к. 1.84) и ставки на матч НХЛ 27 января 2021 года

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    «Бостон» — «Питтсбург»: прогноз и ставка
    Якуб Зборил
    В матче регулярного сезона НХЛ «Бостон» будет принимать «Питтсбург». Матч пройдет на арене «ТД Гарден» 27 января. Начало встречи — в 03:00 мск. «Бостон» — «Питтсбург»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 27 Января 2021 года
    Бостон
  • НХЛ
    •  Бостон 03:00 Питтсбург Питтсбург
  • Питтсбург
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.25
  • X
  • 4.40
  • 2
  • 2.65
  • Ставка!
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    «Бостон»

    После пяти матчей в новом сезоне бостонский клуб имеет 7 очков в копилке. На данный момент он находится на четвертом месте в таблице Восточного дивизиона.

    С первыми трудностями в чемпионате «Бостон» столкнулся уже на старте. В играх с «Нью-Джерси» «спицы» сперва победили по буллитам (2:2, 1:0), а затем они влетели «Девс» в овертайме (1:2).

    В третьем матче подопечные Брюса Кэссиди сыграли с «Айлендерс» в Нью-Йорке. Гости в свои ворота приняли всего 17 бросков, а сами настреляли на десяток больше. Но «Брюинз» ничего не забили, а ребята из Бруклина нашли шанс для гола. В итоге «Бостон» проиграл минимально (0:1).

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    После непростого выезда в Нью-Йорк коллектив Брюса Кэссиди дважды сыграл с «Филадельфией» дома. В первом матче «Бис» победили по буллитам (4:4, 1:0), а во втором они разнесли «Флайерз» в основное время (6:1).

    «Питтсбург»

    Приняв участие в шести поединках «регулярки», ребята из Питтсбурга заполучили 8 баллов. В таблице Восточного дивизиона они идут вторыми.

    На начальном этапе сезона «Питтсбург» уступил только в первых двух матчах. Это были встречи с «Филадельфией», которые «Пенс» откровенно провалили (3:6; 2:5).

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    • После разгромных поражений «Питтсбург» зарубился с «Вашингтоном». В одном из матчей «пингвины» оказались сильнее в серии буллитов (3:3, 1:0), а во втором они вытащили игру в овертайме (5:4).

    Далее «Питтсбург» встретился с «Рейнджерс». У себя дома подопечные Майка Салливана хлопнули «рейнджеров» по буллитам (3:3, 2:1) и в основное время (3:2).

    Прогноз и ставка

    На победу «Бостона» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.29, ничья оценивается в 4.58, а победа «Питтсбурга» — в 2.70.

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    Оба клуба идут в «регулярке» неплохо. Вернувшись на «ТД Гарден», «Бостон» никому не проигрывает. А «Питтсбург», несмотря на отрезок из четырех матчей без поражений, в гостях в текущем сезоне только уступал крупно.

    На своем льду «Брюинз» продолжат идти без потерь. Наши прогноз и ставка — победа «Бостона» в матче с коэффициентом 1.84.

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