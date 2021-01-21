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    Игра в Челябинске запомнится голами?

    «Трактор» — «Салават Юлаев». Прогноз (к. 1.61) и ставки на матч КХЛ 21 января 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Трактор» — «Салават Юлаев»
    Лукаш Седлак
    В очередном матче регулярного сезона КХЛ «Трактор» будет принимать «Салават Юлаев». Матч пройдет на «Трактор Арене» 21 января. Начало встречи — в 17:00 мск. «Трактор» — «Салават Юлаев»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ 21 Января 2021 года
    Трактор
  • Челябинск
    •  Трактор 17:00 Салават Юлаев Салават Юлаев
  • Уфа
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    Коэффициенты на матч
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  • 2.60
  • X
  • 4.00
  • 2
  • 2.40
  • Ставка!
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    «Трактор»

    Хоккейный коллектив из Челябинска в текущем сезоне вышел на лед 47 раз. За все это время он заработал 55 очков и занял седьмую позицию в Восточной конференции.

    В конце 2020-го «Трактор» в выездных встречах проиграл «Куньлуню» (3:4) и «Авангарду» (3:5). А в январе серия неудач продолжилась разгромом от «Спартака» (2:6).

    Далее в Казани «танкисты» уступили «Ак Барсу» по буллитам (2:2, 1:3), после чего была потеря в игре с «Торпедо» (2:3). Выпутаться из полосы без побед челябинцы сумели в домашнем матче с «Витязем» (2:1).

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    А подкрепили успех ребята Анвара Гатиятулина перформансом в поединке с «Локо» (4:0). Но в последнем матче «медведи» не справились с «Авангардом» (2:3).

    «Салават Юлаев»

    Уфимская команда сыграла уже в 49 матчах регулярного чемпионата. В этих встречах она накопила 62 очка, благодаря чему вошла в тройку лидеров Восточной конференции.

    Первое поражение в январе «Салават Юлаев» пережил уже 5 числа. У себя дома «юлаевцы» уступили «Авангарду» в овертайме (5:6). Но позже команда выбила три из трех.

    В своих следующих матчах подопечные Томи Ламсы разнесли «Ак Барс» (7:3), более скромно победили «Сибирь» (3:1) и крупно обыграли «Барыс» (6:3).

    После неплохого отрезка «Салават Юлаев» в Магнитогорске не справился с «Металлургом» Мг (2:3). В своем последнем матче уфимцы добыли волевую победу над «Северсталью» (4:2).

    Прогноз и ставка

    На победу «Трактора» в этом матче букмекеры предлагают поставить за 2.60, на ничью — за 3.94, а на победу «Салавата Юлаева» — за 2.38.

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    Пять матчей из шести последних, в которых играл «Салават Юлаев», суммарный тотал пробивал отметку в 4.5 гола. Уфимцы на любых аренах против любых команд хотят играть результативно.

    Сейчас ребята Ламсы находится в хорошей форме и смогут выдать достойный матч в Челябинске. Наши прогноз и ставка — тотал больше 4.5 с коэффициентом 1.61.

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