«Торонто» — «Эдмонтон». Прогноз (к. 1.59) и ставки на матч НХЛ 21 января 2021 года

В матче регулярного сезона НХЛ «Торонто» будет принимать «Эдмонтон». Матч пройдет на «Скотиабанк Арене» 21 января. Начало встречи — в 03:00 мск. «Торонто» — «Эдмонтон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Торонто»

Команда из Торонто, провинция Онтарио, смогла в четырех матчах нового сезона заработать 6 очков. В Северном дивизионе «кабаны» идут первыми.

На старте «регулярки» «Торонто» встретился с «Монреалем». В дебютной игре «листья» добыли победу в дополнительное время (5:4). А во второй встрече сезона команда уступила «Оттаве» (3:5).

На следующий день подопечные Шелдона Кифа снова зарубились с «Оттавой». В этой игре «Торонто» сумел взять реванш (3:2).

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Последнюю на данный момент встречу «Торонто» провел в родных стенах с «Виннипегом». Ребята Кифа превзошли «Джетс» в атаке и добыли уверенную победу (3:1).

«Эдмонтон»

Другой канадский клуб, представляющий Эдмонтон, провинция Альберта, в своих четырех играх «регулярки» заработал всего 2 балла, поэтому он идет шестым в Северном дивизионе.

В двух первых матчах «Эдмонтон» сразился с «Ванкувером». В дебютной встрече «Ойлерз» проиграли (3:5), а во втором поединке команда смогла взять реванш (5:2).

Два следующих матча подопечные Дэйва Типпетта провели у себя дома против «Монреаля». Оба раза «Эдмонтон» уступил соперникам (1:5; 1:3).

В прошлом же сезоне «Ойлерз» закончили «регулярку» в топ-5 и вышли в плей-офф. Однако на стадии 1/16 «Эдмонтон» не справился с «Чикаго» — 1:3.

Прогноз и ставка

На победу «Торонто» в предстоящем матче букмекеры дают коэффициент 1.98, на ничью — 4.54, а на победу «Эдмонтона» — 3.30.

Пока команда Шелдона Кифа набирает очки и пытается закрепиться на первой строчке, «Эдмонтон» транжирит баллы и по делу идет в нижней части.

Только в одном из трех недавних матчей «Ойлерз» забили более 3 шайб, поэтому не стоит ожидать, что гости на «Скотиабанк Арене» вдруг настреляют «Торонто» полную сетку. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Эдмонтона» меньше 3 за 1.59.