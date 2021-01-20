ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Арсенал» ни разу не пропустил в пяти последних матчахВозрождение «Арсенала» продолжается: гениальный Смит-Роу и возвращение настоящего Обамеянга Эден АзарТрансферный дайджест. 12-18 января «Атлетик» выиграл Суперкубок ИспанииИсторический успех «Атлетика» на фоне кошмара для Месси
  • 11:47
    • Избитый Кокориным и Мамаевым водитель увеличил исковые требования
  • 11:30
    • Геркус отказался от участия в выборах президента ФНЛ
  • 09:24
    • «Голден Стэйт» вырвал победу у «Лейкерс», «Бруклин» выиграл у «Милуоки»
  • 07:47
    • Названа сумма, потраченная футбольными клубами России на трансферы
  • 07:00
    • «Реал» согласовал контракт с защитником «Баварии»
  • 20:33
    • Минск лишился права на проведение ЧМ по хоккею
    Все новости спорта

    Как сыграет «Филадельфия» во втором матче с «Баффало»?

    «Филадельфия» — «Баффало». Прогноз (к. 2.02) и ставки на матч НХЛ 20 января 2021 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на НХЛ Прогнозы на Филадельфию Флайерз Прогнозы на Баффало Сэйбрз
    Прогноз и ставки на «Филадельфия» — «Баффало»
    Михаэль Раффль
    В матче регулярного сезона НХЛ «Филадельфия» будет принимать «Баффало». Матч пройдет в «Веллс Фарго Центре» 20 января. Начало встречи — в 03:00 мск. «Филадельфия» — «Баффало»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Хоккей. НХЛ 20 Января 2021 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.05
  • X
  • 4.10
  • 2
  • 3.10
  • Ставка!
    •

    «Филадельфия»

    Сыграв в трех матчах, команда из Филадельфии получила 4 балла. С такими показателями она пока находится на втором месте в Восточном дивизионе.

    Свои баллы «Филадельфия» заработала в двухматчевом противостоянии с «Питтсбургом». В дерби штата Пенсильвания «Флайерз» оба раза победили крупно.

    В дебютном матче команда Алена Виньо выиграла со счетом — 6:3, а вторую встречу «летчики» затащили с результатом чуть скромнее — 5:2.

    Все прогнозы на НХЛ

    Первая же потеря случилась в матче с «Баффало». В «Веллс Фарго Центре» «Филадельфия» была пассивной в атаке и получила от «Себс» полную сетку — 1:6.

    «Баффало»

    Хоккейный клуб из Буффало в трех стартовых матчах сезона получил 2 балла. Сейчас команда по-прежнему находится в нижней части таблицы Восточного дивизиона.

    В начале регулярного чемпионата «Баффало» дважды зарубился с «Вашингтоном». В первой встрече «мечи» практически на равных сыграли с «Кэпс», но даже реализации в 15.38% не хватило для положительного результата — 4:6.

  • НХЛ. Дебютный гол Романова, два очка Свечникова и очередной шатаут Варламова
  • В НХЛ продолжается регулярный чемпионат. 19 января прошли девять матчей
  • Сегодня

    • В ходе второй встречи «Баффало» превзошел «Вашингтон» по броскам (31:21), но команду Ральфа Крюгера снова подвела результативность (3,23%). В итоге «Себс» уступили с минимальным разрывом (1:2).

    Первые баллы «Баффало» завоевал 19 января. В матче с «Филадельфией» гости из штата Нью-Йорк без особых проблем справились с «Флайерз» (6:1).

    Прогноз и ставка

    На победу «Филадельфии» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.17, на ничью — 4.52, а на победу «Баффало» — 2.91.

    1000$ИгратьБонус новым игрокам1win 100ПолучитьБонус для новых игроков1xbet

    К грядущей игре «Филадельфия» подходит с кадровыми потерями, включая одного из лидеров команды Шона Кутюрье. Остальные проблемы с составом не такие существенные.

    После разгрома в первом поединке «летчики» внимательнее будут в защите и сделают все, чтобы дать ответ «Баффало». Наши прогноз и ставка — «Филадельфия» не проиграет и тотал больше 4.5 с коэффициентом 2.02.

    100USD
  • Сделать ставкуleonbets
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    1.68
  • Прогноз на матч Кайсериспор — Башакшехир
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.68
  • Прогноз на матч Трактор — Авангард
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.13
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Северсталь
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Локомотив
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч Автомобилист — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч ЦСКА — Спартак
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Йокерит — Барыс
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Боруссия М — Вердер
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.77
  • Прогноз на матч Мирандес — Райо Вальекано
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Кадис — Леванте
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.65
  • Прогноз на матч Вальядолид — Эльче
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Дерби Каунти — Борнмут
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Вест Хэм — Вест Бромвич
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.57
  • Прогноз на матч Блэкберн Роверс — Суонси
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    «Реал» проиграл «Атлетику» в полуфинале Суперкубка Испании
  • Зидан истощил «Реал» и поплатился
    • 19:50 15/01/2021     «Бавария» сенсационно вылетела из Кубка Германии
  • Исторический позор «Баварии»
    • 19:08 14/01/2021     Симеоне ведет «Атлетико» к титулу
  • Тренер, голод и характер. 10 причин, почему «Атлетико» станет чемпионом Испании
    • 06:54 13/01/2021
    «Филадельфия» — «Баффало» 19.01.2021: прогноз и ставка на матч. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе 2.02.
    • Играть Супер-бонус новым игрокам
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры