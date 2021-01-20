«Филадельфия» — «Баффало». Прогноз (к. 2.02) и ставки на матч НХЛ 20 января 2021 года

В матче регулярного сезона НХЛ «Филадельфия» будет принимать «Баффало». Матч пройдет в «Веллс Фарго Центре» 20 января. Начало встречи — в 03:00 мск. «Филадельфия» — «Баффало»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Филадельфия»

Сыграв в трех матчах, команда из Филадельфии получила 4 балла. С такими показателями она пока находится на втором месте в Восточном дивизионе.

Свои баллы «Филадельфия» заработала в двухматчевом противостоянии с «Питтсбургом». В дерби штата Пенсильвания «Флайерз» оба раза победили крупно.

В дебютном матче команда Алена Виньо выиграла со счетом — 6:3, а вторую встречу «летчики» затащили с результатом чуть скромнее — 5:2.

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Первая же потеря случилась в матче с «Баффало». В «Веллс Фарго Центре» «Филадельфия» была пассивной в атаке и получила от «Себс» полную сетку — 1:6.

«Баффало»

Хоккейный клуб из Буффало в трех стартовых матчах сезона получил 2 балла. Сейчас команда по-прежнему находится в нижней части таблицы Восточного дивизиона.

В начале регулярного чемпионата «Баффало» дважды зарубился с «Вашингтоном». В первой встрече «мечи» практически на равных сыграли с «Кэпс», но даже реализации в 15.38% не хватило для положительного результата — 4:6.

В ходе второй встречи «Баффало» превзошел «Вашингтон» по броскам (31:21), но команду Ральфа Крюгера снова подвела результативность (3,23%). В итоге «Себс» уступили с минимальным разрывом (1:2).

Первые баллы «Баффало» завоевал 19 января. В матче с «Филадельфией» гости из штата Нью-Йорк без особых проблем справились с «Флайерз» (6:1).

Прогноз и ставка

На победу «Филадельфии» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.17, на ничью — 4.52, а на победу «Баффало» — 2.91.

К грядущей игре «Филадельфия» подходит с кадровыми потерями, включая одного из лидеров команды Шона Кутюрье. Остальные проблемы с составом не такие существенные.

После разгрома в первом поединке «летчики» внимательнее будут в защите и сделают все, чтобы дать ответ «Баффало». Наши прогноз и ставка — «Филадельфия» не проиграет и тотал больше 4.5 с коэффициентом 2.02.