«Филадельфия» — «Питтсбург». Прогноз (к. 1.78) и ставки на матч НХЛ 16 января 2021 года

В матче регулярного сезона НХЛ «Филадельфия» будет принимать «Питтсбург». Матч пройдет в «Веллс Фарго Центре» 16 января. Начало встречи — в 02:00 мск. «Филадельфия» — «Питтсбург»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Филадельфия»

В своем дебютном матче нового сезона НХЛ команда из Филадельфии, штат Пенсильвания, заработала первые два очка и пока расположилась на вершине Восточного дивизиона.

В дерби с «Питтсбургом» «Филадельфия» добыла убедительную победу — 6:3. Но оторваться далеко в счете ей удалось только в третьем периоде.

В рубке с «Пенс» команда Алена Виньо нанесла 25 бросков в створ ворот, что на 9 выстрелов меньше, чем у соперника. Но высокая реализация (24%) и надежная игра в обороне (91.18% отраженных ударов) сделали свое дело.

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Прошлый регулярный сезон «Филадельфия» закончила на четвертом месте на «Востоке». А в плей-офф «Флайерз» дошли до четвертьфинала, где только в седьмом матче уступили серию «Айлендерс» —3:4.

«Питтсбург»

Другой представитель штата Пенсильвания, базирующийся в Питтсбурге, пока остается с нулем в графе очков и временно является последним в Восточном дивизионе.

В игре с «Филадельфией», в которой «Питтсбург» уступил (3:6), «Пингвинз» несколько раз вынуждены были догонять соперников. В последней двадцатиминутке счет был 3:3, но затем «Пенс» пропустили три шайбы кряду и на этом закончили.

За час поединка ребята Майка Салливана успели нанести 34 броска в створ ворот, но только 8.82% превратились в голы. В защите «пингвины» справились с 19 выстрелами оппонентов (76%).

В прошлом розыгрыше регулярки «Питтсбург» замкнул топ-5 Восточной конференции. А в плей-офф команда встретилась с «Монреалем» и трижды проиграла, сдав серию за 4 поединка — 1:4.

Прогноз и ставка

Победа «Филадельфии» в этом противостоянии оценивается в 2.54, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.46, а на победу «Питтсбурга» — 2.45.

Клубы из одного штата частенько балуют болельщиков результативными встречами. На старте сезона, пока команды полны сил, стоит ожидать голевой феерии.

Во втором матче «Пенс» постараются взять реванш, ну а «Филадельфия» сделает все, чтобы развить успех. Поэтому мотивированные команды вновь забьют много. Наши прогноз и ставка — тотал больше 5.5 за 1.78.