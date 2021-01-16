«Оттава» — «Торонто». Прогноз (к. 1.78) и ставки на матч НХЛ 16 января 2021 года

В матче регулярного сезона НХЛ «Оттава» будет принимать «Торонто». Матч пройдет в «Канадиен Тайер Центре» 16 января. Начало встречи — в 03:00 мск. «Оттава» — «Торонто»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Оттава»

Сезон 2019/20 команда из Оттавы, провинция Онтарио, Канада, завершила на предпоследнем месте в турнирной таблице Восточной конференции.

В 71 игре регулярного сезона «Оттава» набрала всего 62 очка. Среди всех клубов «Востока» у «Сенс» была вторая худшая оборона (243 пропущенные шайбы).

Последний домашний матч «Оттавы» состоялся еще 6 марта прошлого года. Тогда подопечные Ди Джея Смита добыли волевую победу над «Айлендерс» (4:3).

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Три заключительных встречи сезона «Сенаторз» провели на выезде. В гостях «Оттава» обыграла «Сан-Хосе» в дополнительное время (2:1), а также уступила «Анахайму» (2:5) и «Лос-Анджелесу» (2:3).

«Торонто»

Еще один клуб из провинции Онтарио, Канада, в новом сезоне НХЛ уже успел провести матч. Заработав 2 очка, команда временно возглавила Северный дивизион.

В первой игре «Торонто» зарубился с другим канадским коллективом — «Монреалем». На «Скотиабанк Арене» соперники выдали голевую перестрелку, в которой «листья» победили в овертайме — 5:4.

Во встрече с «Монреалем» у «Торонто» получилось реализовать 5 из 34 бросков в створ (14.71%). А вот в обороне ребята Шелдона Кифа были не так хороши (87.5% отраженных угроз).

Прошлый сезон «Торонто» завершил на восьмом месте в турнирной таблице Восточной конференции. А в плей-офф «кабанов» хватило только на 1/16 финала, где команда уступила «Коламбусу» в серии — 2:3.

Прогноз и ставка

Победа «Оттавы» в предстоящем матче оценивается в 3.80, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.96, а на победу «Торонто» — 1.78.

По прошлому сезону «Оттава» не запомнилась ничем, кроме плохой защиты. А в трех последних очных встречах с «Торонто» «Сенс» проиграли, дважды уступив с разницей в 2 шайбы.

В битве за провинцию Онтарио команда Шелдона Кифа должна вновь брать верх. Наши прогноз и ставка — победа «Торонто» с коэффициентом 1.78.