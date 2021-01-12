«Амур» — «Куньлунь». Прогноз (к. 1.83) и ставки на матч КХЛ 12 января 2021 года

В очередном матче регулярного сезона КХЛ «Амур» будет принимать «Куньлунь». Матч пройдет на «Платинум Арене» 12 января. Начало встречи — в 12:00 мск. «Амур» — «Куньлунь»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Амур»

Хабаровский клуб никуда не делся с десятого места в таблице Восточной конференции. В 44 играх регулярки он заработал 36 зачетных баллов.

Еще недавно «Амур» провел четыре встречи в разъездах и во всех матчах он уступил. В гостевом турне были поражения от «Сибири» в основное время (2:3) и по буллитам (2:2, 1:2).

После матчей с клубом из Новосибирска команда Сергея Светлова крупно влетела «Барысу» (2:5) и «Автомобилисту» (0:3). А 4 января «тигры» уже в родных стенах не справились с «Барысом» (4:5).

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Через пару дней «Амур» все же смог достойно ответить казахстанцам и разгромил тех во второй игре — 5:1. В последнем поединке хабаровчане взяли верх над «Куньлунем» (5:4).

«Куньлунь»

Китайский клуб из Пекина находится на одну позицию ниже «Амура». На 11 месте команда расположилась с 27 баллами, добытыми в 42 матчах регулярного первенства.

Конец 2020-го получился для «Куньлуня» неплохим. Все свои частые поражения «драконы» разбавили парочкой побед. В одном из поединков хозяева в Мытищах хлопнули «Трактор» (4:3).

Затем был выезд в «Балашиху», где ребята Алексея Ковалева дали бой «Авангарду». Гости смогли довести дело до буллитов, а в послематчевых бросках точный удар Хантера Шинкарека принес им победу (3:3, 2:1).

В 2021-м «Куньлунь» пока только проигрывает. В двух дебютных встречах этого года пекинцы уступили «Северстали» (2:4) и «Сибири» (1:6). А в недавнем поединке «драконы» влетели «Амуру» (4:5).

Прогноз и ставка

На победу «Амура» в предстоящей встрече букмекеры дают коэффициент 1.73, на ничью — 4.54, а на победу «Куньлуня» — 3.88.

Соперники из нижней части таблицы Востока в прошлом матче устроили голевую перестрелку, забив 9 шайб на двоих. Для этих клубов результативные очные встречи являются привычным делом.

Открытой получится и еще одна игра в Хабаровске, в которой гости, безусловно, захотят взять реванш, а «Амур» попытается впервые в сезоне победить в трех поединках кряду в основное время. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Куньлуня» больше 2 за 1.83.