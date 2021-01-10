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    Реабилитируется ли «Йокерит» за недавнее поражение?

    «Йокерит» — «Автомобилист». Прогноз (к. 1.64) и ставки на матч КХЛ 10 января 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Йокерит» — «Автомобилист»
    Алекс Грант
    В очередном матче регулярного сезона КХЛ «Йокерит» сыграет с «Автомобилистом». Матч пройдет на «Уралец-Арене» 10 января. Начало встречи — в 15:00 мск. «Йокерит» — «Автомобилист»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Йокерит»

    Финский клуб из города Хельсинки после 39 поединков регулярки имеет 48 очков на счету, благодаря чему он занимает шестое место в Западной конференции.

    В конце прошлого года «Йокерит» трижды вышел на лед в родных стенах. Все три матча на «Хартвалл Арене» закончились для финнов победами.

    Сперва подопечные Лаури Марьямяки обыграли «Северсталь» по буллитам (3:3, 3:2). Далее «шуты» дожали «Локомотив» в овертайме (4:3), а также взяли верх над СКА (2:1).

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    Новый год начался для «Йокерита» с гостевого поражения от ЦСКА в дополнительное время (4:5). А затем в «Большом» «джокеры» разнесли «Сочи» (0:5). В последнем матче команда Марьямяки была разгромлена «Спартаком» (1:4).

    «Автомобилист»

    Команда из Екатеринбурга приняла участие в 42 встречах регулярки. За все это время ей удалось заработать 42 очка, что позволяет закрепиться пока на шестом месте в зачете Восточной конференции.

    Как и «Йокерит», «Автомобилист» провел три последних игры 2020-го у себя дома. И также «Авто» добыло три победы. В первом поединке хозяева на «Уралец-Арене» взяли верх над «Салаватом Юлаевым» (3:2).

    В следующем матче подопечные Билла Питерса разгромили «Нефтехимик» (3:0). С таким же счетом екатеринбуржцы закончили и дуэль с «Сочи» (3:0).

    В 2021-м году «Автомобилист» стартовал с гостевого поражения от «Салавата Юлаева» в овертайме (0:1). А затем эта команда обыграла ЦСКА по буллитам (1:1, 1:0). Недавний же матч «Авто» сдало «Барысу» в основное время (2:3).

    Прогноз и ставка

    На победу «Йокерита» в предстоящем матче букмекеры дают коэффициент 2.74, на ничью — 4.10, а на победу «Автомобилиста» — 2.24.

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    Обе команды не могут похвастаться стабильными результатами. Сперва они выдают неплохие победные отрезки, а затем начинают раздавать очки нуждающимся. У екатеринбуржцев и недавно вообще была серия из десяти поражений.

    У «Авто» чаще прослеживаются проблемы в играх против топ-команд. Поэтому в противостоянии с «шутами», любящими действовать активно у чужих ворот, у коллектива Питерса могут возникнуть трудности. Наши прогноз и ставка — победа «Йокерита» или ничья за 1.64.

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