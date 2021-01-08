ЦСКА — «Нефтехимик». Прогноз (к. 2.35) и ставки на матч КХЛ 8 января 2021 года

В очередном матче регулярного сезона КХЛ ЦСКА будет принимать «Нефтехимик». Матч пройдет на «ЦСКА Арене» 8 января. Начало встречи — в 17:00 мск. ЦСКА — «Нефтехимик»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

ЦСКА

В 41 встрече регулярного первенства столичная команда смогла раздобыть 63 очка. В таблице Западной конференции она находится на вершине.

Но сейчас не особо мотивированный ЦСКА частенько транжирит баллы. Последняя домашняя победа «армейцев» в основное время была зафиксирована 12 декабря, когда москвичи обыграли «Локо» (3:2).

После встречи с «железнодорожниками» прошло еще 4 матча. Трижды коллектив Игоря Никитина проиграл. Уступила команда в «армейском» дерби СКА по буллитам (3:3, 1:3).

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Затем было поражение от «Витязя» в Подольске (1:2). А 3 января ЦСКА у себя дома победил «Йокерит» в овертайме (3:2). В последнем матче московский клуб влетел «Автомобилисту» по буллитам (1:1, 0:1).

«Нефтехимик»

На данном этапе сезона команда из Нижнекамска находится на последнем месте в таблице Восточной конференции с 26 баллами, заработанными в 42 поединках.

Недавно «Нефтехимик» пережил серию из девяти поражений кряду. Последние встречи печального отрезка состоялись на выезде. В Екатеринбурге «нефтяники» проиграли «Автомобилисту» (0:3).

А затем в Череповце команда Вячеслава Буцаева была растоптана «Северсталью» (2:7). Просыпаться «волки» начали лишь с 30 декабря. С того момента они трижды победили.

Сперва нижнекамцы взяли верх над «Динамо» Минск (5:4), после чего дома раскатали «Сибирь» (3:0). В последнем поединке «Нефтехимик» обыграл «Торпедо» по буллитам (0:0, 2:1).

Прогноз и ставка

На победу ЦСКА в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.31, на ничью — 6.05, а на победу «Нефтехимика» — 7.90.

Несмотря на свои частые потери в последних матчах, к грядущему поединку москвичи подходят в статусе безоговорочных фаворитов.

В восьми недавних встречах, в которых «армейцы» побежали, команда Никитина выигрывала вторые периоды. Так было и в дуэли с «Нефтехимиком» 19 ноября.

В грядущей встрече хозяевам может также потребоваться время на раскачку, но после первого перерыва они начнут возить последнюю команду Востока. Наши прогноз и ставка — победа ЦСКА во втором периоде с форой -1 за 2.35. 0