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    Прервут ли «армейцы» победный отрезок «Нефтехимика»?

    ЦСКА — «Нефтехимик». Прогноз (к. 2.35) и ставки на матч КХЛ 8 января 2021 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на КХЛ Прогнозы на ЦСКА Прогнозы на Нефтехимик
    Прогноз и ставки на ЦСКА — «Нефтехимик»
    Джон Гилмор
    В очередном матче регулярного сезона КХЛ ЦСКА будет принимать «Нефтехимик». Матч пройдет на «ЦСКА Арене» 8 января. Начало встречи — в 17:00 мск. ЦСКА — «Нефтехимик»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ 08 Января 2021 года
    ЦСКА
  • Москва
    •  ЦСКА 17:00 Нефтехимик Нефтехимик
  • Нижнекамск
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.27
  • X
  • 7.00
  • 2
  • 8.20
  • Ставка!
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    ЦСКА

    В 41 встрече регулярного первенства столичная команда смогла раздобыть 63 очка. В таблице Западной конференции она находится на вершине.

    Но сейчас не особо мотивированный ЦСКА частенько транжирит баллы. Последняя домашняя победа «армейцев» в основное время была зафиксирована 12 декабря, когда москвичи обыграли «Локо» (3:2).

    После встречи с «железнодорожниками» прошло еще 4 матча. Трижды коллектив Игоря Никитина проиграл. Уступила команда в «армейском» дерби СКА по буллитам (3:3, 1:3).

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    Затем было поражение от «Витязя» в Подольске (1:2). А 3 января ЦСКА у себя дома победил «Йокерит» в овертайме (3:2). В последнем матче московский клуб влетел «Автомобилисту» по буллитам (1:1, 0:1).

    «Нефтехимик»

    На данном этапе сезона команда из Нижнекамска находится на последнем месте в таблице Восточной конференции с 26 баллами, заработанными в 42 поединках.

    Недавно «Нефтехимик» пережил серию из девяти поражений кряду. Последние встречи печального отрезка состоялись на выезде. В Екатеринбурге «нефтяники» проиграли «Автомобилисту» (0:3).

    А затем в Череповце команда Вячеслава Буцаева была растоптана «Северсталью» (2:7). Просыпаться «волки» начали лишь с 30 декабря. С того момента они трижды победили.

    Сперва нижнекамцы взяли верх над «Динамо» Минск (5:4), после чего дома раскатали «Сибирь» (3:0). В последнем поединке «Нефтехимик» обыграл «Торпедо» по буллитам (0:0, 2:1).

    Прогноз и ставка

    На победу ЦСКА в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.31, на ничью — 6.05, а на победу «Нефтехимика» — 7.90.

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    Несмотря на свои частые потери в последних матчах, к грядущему поединку москвичи подходят в статусе безоговорочных фаворитов.

    В восьми недавних встречах, в которых «армейцы» побежали, команда Никитина выигрывала вторые периоды. Так было и в дуэли с «Нефтехимиком» 19 ноября.

    В грядущей встрече хозяевам может также потребоваться время на раскачку, но после первого перерыва они начнут возить последнюю команду Востока. Наши прогноз и ставка — победа ЦСКА во втором периоде с форой -1 за 2.35. 0

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