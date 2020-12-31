Швейцария U20 — Германия U20. Прогноз (к. 1.62) и ставки на матч Молодежного чемпионата мира 31 декабря 2020 года

В рамках группового этапа Молодежного чемпионата мира по хоккею сборная Швейцарии 31 декабря сыграет с командой Германии. Встреча пройдет на арене «Роджерс Плейс» в Эдмонтоне, Канада. Начало матча — в 02:00 мск. Прогноз на Швейцария U20 — Германия U20.

Швейцария

Приняв участие в трех встречах на чемпионате мира, швейцарская команда не смогла набрать ни единого балла. Поэтому с нулем она ожидаемо идет сейчас последней в группе A.

Уже на старте турнира Швейцария испытывала проблемы с реализацией и надежной защитой соперников. В противостоянии со Словакией подопечные Марко Байера уступили минимально — 0:1.

Вторым противником Швейцарии была Финляндия. В поединке финнами команда повела, но затем решила, что можно расслабиться и получила 4 шайбы в ответ, из-за чего и проиграла крупно — 1:4.

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Худшим для Швейцарии был поединок с Канадой. В противостоянии с действующими чемпионами мира швейцарцы нанесли всего 15 бросков в створ и не забили ни единого гола, а пропустили в свои ворота десяточку — 0:10.

Германия

В отличие от швейцарцев, немецкая сборная все же смогла набрать хоть что-то за три матча. На ее счету сейчас имеется 2 балла, что позволяет ей закрепиться в зоне плей-офф, опережая будущего соперника на 2 пункта.

В своем первом матче Германия зарубилась с Финляндией. В той встрече у «бундестим» дела шли не очень, но ребята Тобиаса Абштрайтера предприняли несколько попыток отыграться. На камбэк им не хватило силенок, из-за чего было поражение (3:5).

Во второй игре огрызаться немцы уже не смогли. В противостоянии с Канадой сборная Германии пропустила 16 шайб, забив два гола в ответ. Даже без минимальных шансов на успех подопечные Абштрайтера остались с нулем (2:16).

Удачнее Германия выступила в третьем матче. В дуэли со Словакией схожие команды устроили голевую перестрелку, а затем «бундестим» вырвала победу в дополнительное время (4:3).

Прогноз и ставка

На победу Швейцарии в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.49, на ничью — 4.24, а на победу Германии — 2.34.

В этом поединке будет решаться судьба одного из участников плей-офф. К раунду на вылет ближе сейчас немцы. Команда Тобиаса Абштрайтера в решающем матче может оборонять ничью.

Учитывая, что швейцарцам туго даются моменты у чужих ворот, высокой результативности от поединка ждать не стоит. Наши прогноз и ставка — тотал меньше 6 за 1.62. 0