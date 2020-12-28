«Спартак» — «Динамо» Москва. Прогноз (к. 1.71) и ставки на матч КХЛ 28 декабря 2020 года

В очередном матче регулярного сезона КХЛ «Спартак» будет принимать «Динамо» Москва. Матч пройдет на «ЦСКА Арене» 28 декабря. Начало встречи — в 19:30 мск. Прогноз на «Спартак» — «Динамо» Москва.

«Спартак»

Красно-белая команда в 39 матчах регулярного первенства смогла раздобыть 44 балла. Благодаря этому она поднялась на шестое место в таблице Западной конференции.

После неприятного отрезка из трех поражений кряду, который москвичи пережили с 29 ноября по 3 декабря, «Спартак» пришел в себя и чаще стал выигрывать.

Седьмого числа коллектив Олега Знарка в овертайме победил «Йокерит» (3:2), а через пару дней «гладиаторы» взяли верх над «Нефтехимиком» (4:2). В следующем поединке красно-белые уступили «Северстали» (3:4).

Все прогнозы на КХЛ

Перед паузой на матчи сборных «Спартак» разобрался с «Сочи» (4:3), а сразу после Евротура московский клуб крупно влетел «Ак Барсу» (0:3). В двух последних встречах ребята Знарка обыграли «Витязь» (5:3) и «Авангард» в дополнительное время (3:2).

«Динамо» Москва

Другая команда из столицы также приняла участие в 39 поединках. За все это время динамовцы насобирали 50 зачетных баллов, что позволяет им комфортно себя чувствовать на четвертом месте.

В начале месяца «Динамо» Москва потерпело крупное поражение от «Металлурга» Мг (2:6). Но после этого бело-голубые выбили три из трех, обыграв «Авто» (7:2), «Салават Юлаев» (3:0) и «Динамо» Минск (3:2).

Однако на этом победная серия команды Владимира Крикунова прервалась. Обломала ее снова «Магнитка», которой столичный клуб уступил на выезде (1:3).

Далее «Динамо» Москва сумело разобраться с «Нефтехимиком» (3:2) и «Йокеритом» (4:0). А 24 декабря бело-голубые были разгромлены «Ак Барсом» (2:7). В последнем же матче подопечные Крикунова переиграли СКА в овертайме (2:1).

Прогноз и ставка

На победу «Динамо» Москва в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.85, на ничью — 4.10, а на победу «Динамо» Москва — 2.17.

Обе команды сейчас играют непредсказуемо. От матча к матчу они демонтируют разные результаты с убедительными победами или ненужными потерями.

В столичном дерби эти соперники должны сыграть открыто и результативно, а коллектив Крикунова попытается взять реванш за поражение в их последнем противостоянии. Наши прогноз и ставка — победа «Динамо» Москва в матче за 1.71. 0