ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Александр КокоринТрансферный дайджест. 15-21 декабря «Тоттенхэм» Моуринью сдает позиции в борьбе за титулМоуринью и «Тоттенхэм» снова напоминают себя прежних Фрагмент матча«МЮ» сделал заявку на чемпионскую гонку. Ближайшие дни покажут, насколько она реальна
  • 17:06
    • Черчесов попросил клубы РПЛ перенести 23-й тур
  • 13:53
    • Косторная пропустит чемпионат России в Челябинске
  • 13:19
    • Экс-наставника «Спартака» уволят из АЕКа в ближайшее время
  • 12:42
    • СМИ узнали, сколько Жардим хочет получать в «Спартаке»
  • 12:28
    • Хабиб возглавил рейтинг самых популярных спортсменов года России, Дзюба — на втором месте
  • 06:57
    • «Зенит» проявляет интерес к форварду «Гремио»
    Все новости спорта

    Справится ли «Торпедо» с гостями из Краснодарского края?

    «Торпедо» — «Сочи». Прогноз (к. 1.64) и ставки на матч КХЛ 23 декабря 2020 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на КХЛ Прогнозы на Торпедо Прогнозы на Сочи
    Прогноз и ставки на «Торпедо» — «Сочи»
    Сергей Гончарук
    В очередном матче регулярного сезона КХЛ «Торпедо» будет принимать «Сочи». Матч пройдет в «Нагорном» 23 декабря. Начало встречи — в 19:30 мск. Прогноз на «Торпедо» — «Сочи».
    ×
    Хоккей. КХЛ 23 Декабря 2020 года
    Торпедо
  • Нижний Новгород
    •  Торпедо 20:00 Сочи Сочи
  • Сочи
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.62
  • X
  • 4.60
  • 2
  • 4.60
  • Ставка!
    •

    «Торпедо»

    Хоккейный клуб, представляющий Нижний Новгород, уже успел выйти на лед 38 раз. На данном этапе регулярного первенства он заработал 41 очко, а в таблице Востока занял седьмую позицию.

    В декабре «Торпедо» сыграло в восьми матчах. Пять из них закончились победами. В начале месяца «автозаводцы» всухую хлопнули «Трактор» (2:0), после чего они обыграли «Витязь» (3:2).

    Далее команда Дэвида Немировского одолела «Куньлунь» в дополнительное время (5:4), а первое поражение зимой нижегородцы потерпели во встрече с ЦСКА (1:2). После неудачного матча с «армейцами» «Торпедо» победило «Барыс» (3:2).

    Все прогнозы на КХЛ

    Затем «автозаводцы» крупно проиграли «Северстали» (0:3) и одержали верх над «Динамо» Рига (6:4). А с возобновлением КХЛ подопечные Немировского оказались слабее «Барыса» в овертайме (2:3).

    «Сочи»

    Коллектив из Краснодарского края застрял на десятой строчке в Западной конференции с 28 очками, набранными в 37 играх. От последней позиции он оторвался на 12 пунктов, а расстояние между восьмым местом составляет 11 баллов.

    В декабре «Сочи» провел 7 матчей, в четырех из которых «леопарды» в итоге проиграли. Первого числа команда уступила «Барысу» (0:2). А спустя пару дней она влетела «Сибири» в овертайме (1:2).

  • Три из трех. Россия выиграла Кубок Первого канала, но к Брагину есть вопросы
  • Реакция спортивных СМИ на победу сборной России над финнами на Кубке Первого Канала
  • 20/12/2020

    • Дебютную победу зимой сочинцы добыли в гостевом противостоянии с «Амуром» (3:2). Далее в «Большом» подопечные Евгения Ставровского не справились с «Куньлунем» (3:4).

    После той игры «Сочи» одержал верх над «Нефтехимиком» (4:2) и уступил «Спартаку» (3:4). А по завершении паузы на Евротур «леопарды» совершили камбэк в дуэли с «Динамо» Рига и вытащили матч в овертайме (6:5).

    Прогноз и ставка

    Победа «Торпедо» в предстоящем матче оценивается в 1.64, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.54, а на победу «Сочи» — 4.46.

    50 000ПолучитьБонус для новых игроковvulkan 25$ЗабратьБонус на пополнениеparimatch

    В каждом своем поединке нижегородцы стараются выгрызать баллы, которые позволяют им закрепиться надежнее в зоне плей-офф. А вот сочинцам, скорее всего, ничего не светит.

    В «Нагорном» хозяева должны обыгрывать не самых сильных соперников, чтобы увереннее себя чувствовать в таблице Востока. Наши прогноз и ставка — победа «Торпедо» с коэффициентом 1.64. 0

    100USD
  • Сделать ставкуleonbets
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    1.63
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Динамо Минск
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Автомобилист — Трактор
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Локомотив — Северсталь
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Спарта П — Слован Л
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.57
  • Прогноз на матч Галатасарай — Гезтепе
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч СКА — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.21
  • Прогноз на матч Спартак — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Валенсия — Севилья
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.26
  • Прогноз на матч Эльче — Осасуна
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.67
  • Прогноз на матч Аугсбург — РБ Лейпциг
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.25
  • Прогноз на матч Кельн — Оснабрюк
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.70
  • Прогноз на матч Кротоне — Парма
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.50
  • Прогноз на матч Ульм — Шальке
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.81
  • Прогноз на матч Хоффенхайм — Гройтер Фюрт
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    Доменико Тедеско
  • Устал от бардака и «Спартака». Тедеско не стал «Джокером» для красно-белых
    • 20:38 17/12/2020     «Зенит» — «Спартак»
  • Без шансов для «Спартака». «Зенит» деклассировал красно-белых в главном матче зимы
    • 01:22 17/12/2020     ЦСКА — «Ростов»
  • Спасительный хет-трик. Чалов проснулся и сохранил Гончаренко работу
    • 02:30 18/12/2020
    «Торпедо» — «Сочи». Прогноз (к. 1.64) и ставки на матч КХЛ 23 декабря 2020 года. Прогноз на «Торпедо» — «Сочи». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.64
    Комментарии
  • 100

  • новым игрокам
    • получить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры