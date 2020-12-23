«Торпедо» — «Сочи». Прогноз (к. 1.64) и ставки на матч КХЛ 23 декабря 2020 года

В очередном матче регулярного сезона КХЛ «Торпедо» будет принимать «Сочи». Матч пройдет в «Нагорном» 23 декабря. Начало встречи — в 19:30 мск. Прогноз на «Торпедо» — «Сочи».

«Торпедо»

Хоккейный клуб, представляющий Нижний Новгород, уже успел выйти на лед 38 раз. На данном этапе регулярного первенства он заработал 41 очко, а в таблице Востока занял седьмую позицию.

В декабре «Торпедо» сыграло в восьми матчах. Пять из них закончились победами. В начале месяца «автозаводцы» всухую хлопнули «Трактор» (2:0), после чего они обыграли «Витязь» (3:2).

Далее команда Дэвида Немировского одолела «Куньлунь» в дополнительное время (5:4), а первое поражение зимой нижегородцы потерпели во встрече с ЦСКА (1:2). После неудачного матча с «армейцами» «Торпедо» победило «Барыс» (3:2).

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Затем «автозаводцы» крупно проиграли «Северстали» (0:3) и одержали верх над «Динамо» Рига (6:4). А с возобновлением КХЛ подопечные Немировского оказались слабее «Барыса» в овертайме (2:3).

«Сочи»

Коллектив из Краснодарского края застрял на десятой строчке в Западной конференции с 28 очками, набранными в 37 играх. От последней позиции он оторвался на 12 пунктов, а расстояние между восьмым местом составляет 11 баллов.

В декабре «Сочи» провел 7 матчей, в четырех из которых «леопарды» в итоге проиграли. Первого числа команда уступила «Барысу» (0:2). А спустя пару дней она влетела «Сибири» в овертайме (1:2).

Дебютную победу зимой сочинцы добыли в гостевом противостоянии с «Амуром» (3:2). Далее в «Большом» подопечные Евгения Ставровского не справились с «Куньлунем» (3:4).

После той игры «Сочи» одержал верх над «Нефтехимиком» (4:2) и уступил «Спартаку» (3:4). А по завершении паузы на Евротур «леопарды» совершили камбэк в дуэли с «Динамо» Рига и вытащили матч в овертайме (6:5).

Прогноз и ставка

Победа «Торпедо» в предстоящем матче оценивается в 1.64, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.54, а на победу «Сочи» — 4.46.

В каждом своем поединке нижегородцы стараются выгрызать баллы, которые позволяют им закрепиться надежнее в зоне плей-офф. А вот сочинцам, скорее всего, ничего не светит.

В «Нагорном» хозяева должны обыгрывать не самых сильных соперников, чтобы увереннее себя чувствовать в таблице Востока. Наши прогноз и ставка — победа «Торпедо» с коэффициентом 1.64. 0