Швеция — Россия. Прогноз (к. 1.75) и ставки на матч Кубка Первого канала 17 декабря 2020 года

В матче Кубка Первого канала сборная Швеции сыграет с командой России. Матч пройдет в «Ледовом дворце ЦСКА» 17 декабря. Начало встречи — в 19:30 мск. Прогноз на Швеция — Россия.

Швеция

В 2020-м шведы демонстрировали противоречивые результаты. В первых встречах этого года сборная выбила три из трех, а осенью она потерпела три поражения.

Новый год в хоккее стартовал для сборной Швеции с домашнего Кубка Beijer. В рамках этого Евротура «три короны» были хороши и заняли в итоге первое место.

На старте Кубка подопечные Юхана Гарпенлева одержали верх над Чехией (2:1). Позже Швеция разгромила Россию (5:2), а в заключительной встрече турнира команда прихлопнула Финляндию (5:1).

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Совершенно другие результаты коллектив Гарпенлева выдал в Кубке Карьяла. Сперва сборная Швеции влетела чехам (1:3), после чего были поражения от России по буллитам (1:1, 1:2) и от Финляндии в основное время (2:3). В таблице турнира «три короны» оказались последними.

Россия

Как и Швеция, сборная России выступала в текущем году с переменчивым успехом. Сперва команда потерпела три поражения, а затем выдала три победы кряду.

В первом созыве Евротура в 2020-м году Россия в ходе Кубка Beijer набрала всего 1 очко и финишировала в квартете последней. Эти неудачные выступления начались с крупного поражения в игре с финнами (0:3).

Затем «красная машина» влетела и Швеции (2:5), после чего сборная еще под крылом Кудашова оказалась слабее Чехии в послематчевых бросках (3:3, 0:3).

А вот осенью Россия была непобедима и выиграла Кубок Карьяла. В трех встречах коллектив Ларионова разгромил Финляндию (6:2), хлопнул шведов по буллитам (1:1, 2:1), а также раскатал Чехию (3:0).

Прогноз и ставка

На победу Швеции в этой встрече букмекеры дают коэффициент 3.64, на ничью — 4.50, а на победу России — 1.89.

В ходе четырех последних розыгрышей Евротура три стартовых матча с участием России получились результативными. В тех встречах было забито 7+ шайб.

Со шведами россияне также привыкли играть открыто. В семи очных поединках из десяти недавних в разных турнирах команды суммарно вколачивали 5+ голов. Поэтому нельзя исключать, что в домашнем Евротуре «красная машина» подтвердит статистику. Наши прогноз и ставка — тотал больше 5 с коэффициентом 1.75. 0