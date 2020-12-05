«Салават Юлаев» — «Динамо» Москва. Прогноз (к. 1.59) и ставки на матч КХЛ 5 декабря 2020 года

В очередном матче регулярного сезона КХЛ «Салават Юлаев» будет принимать «Динамо» Москва. Матч пройдет на «Уфа-Арене» 5 декабря. Начало встречи — в 14:30 мск. Прогноз на «Салават Юлаев» — «Динамо» Москва.

«Салават Юлаев»

Хоккейный клуб из Уфы в таблице Восточной конференции замыкает пятерку лидеров. В ходе 34 матчей регулярного первенства команда насобирала 43 очка, а ее число забитых голов дошло до сотни.

Четыре поединка из шести последних с участием «Салавата Юлаева» состоялись на «Уфа-Арене». В одном из матчей на своем льду уфимцы обыграли «Спартак» в серии послематчевых бросков (1:1, 3:2).

Затем в родных стенах «юлаевцы» раскатали «Барыс» (4:1) и «Нефтехимик» (6:2). А позже дома подопечные Томи Ламсы проиграли СКА по буллитам (2:2, 1:2).

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Две последних встречи в регулярке «Салават Юлаев» провел на выезде. В Екатеринбурге команда Ламсы обыграла «Автомобилист» в овертайме (1:0), а затем в Финляндии было поражение от «Йокерита» (1:3).

«Динамо» Москва

Команда, представляющая столицу, в зачете Западной конференции находится на пятом месте с 40 очками на счету. Ближайших преследователей в таблице она опережает на 6 баллов.

В последних восьми матчах «Динамо» Москва потерпело всего 2 поражения. А с 16 по 22 ноября бело-голубые разгромили «Нефтехимик» (3:0), «Динамо» Рига (6:1) и «Трактор» (5:2).

После трех ярких выступлений подопечные Владимира Крикунова крупно влетели «Йокериту» (1:6), а затем на «ВТБ Арене» столичный клуб прихлопнул «Локомотив» в овертайме (4:3) и «Амур» в основное время (3:2).

Следующий домашний матч динамовцы предпочли бы забыть, поскольку в родных стенах они были разбиты «Металлургом» Мг (2:6). А 3 декабря команда Крикунова в Екатеринбурге снесла «Авто» (7:2).

Прогноз и ставка

Победа «Салавата Юлаева» в предстоящем матче оценивается в 2.42, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.34, а на победу «Динамо» Москва — 2.62.

В Уфе встретятся между собой клубы, с игровой формой которых на данный момент все в порядке. Последняя их дуэль состоялась 14 ноября в Москве. Тогда все решилось в пользу «зеленых» в овертайме (4:3).

В предстоящем поединке команда Крикунова способна нанести ответный удар. Наши прогноз и ставка — победа «Динамо» Москва или ничья с коэффициентом 1.59. 0