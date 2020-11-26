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    Чем завершится битва «Динамо» и «Локо» в Москве?

    «Динамо» Москва — «Локомотив». Прогноз (к. 1.63) и ставки на матч КХЛ 26 ноября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Динамо» Москва — «Локомотив»
    Дмитрий Яшкин
    В очередном матче регулярного сезона КХЛ «Динамо» Москва будет принимать «Локомотив». Матч пройдет на «ВТБ Арене» 26 ноября. Начало встречи — в 19:30 мск. Прогноз на «Динамо» Москва — «Локомотив».
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    Хоккей. КХЛ 26 Ноября 2020 года
    Динамо
  • Москва
    •  Динамо 19:30 Локомотив Локомотив
  • Ярославль
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    Коэффициенты на матч
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  • 2.40
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  • 4.25
  • 2
  • 2.50
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    «Динамо» Москва

    Столичная команда пока находится на четвертой строчке в рейтинге Западной конференции. В ходе 28 поединков регулярного первенства динамовцы раздобыли 34 балла.

    В стартовых двух ноябрьских матчах «Динамо» Москва победило в основное время. Дома бело-голубые затащили столичное дерби с ЦСКА (4:3), а затем в Подольске они обыграли «Витязь» (2:1).

    А вот после гостевого поединка с «богатырями» команда Владимира Крикунова уступила «Северстали» по буллитам (2:2, 1:3) и влетела «Салавату Юлаеву» в дополнительное время (3:4).

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    В трех следующих матчах «Динамо» Москва победило разгромно. С крупным счетом столичный клуб обыграл «Нефтехимик» (3:0), «Динамо» Рига (6:1) и «Трактор» (5:2). Но 24 ноября динамовцы и сами солидно влетели «Йокериту» (1:6).

    «Локомотив»

    Хоккейный клуб из Ярославля сумел закрепиться в топ-3 Западной конференции. В 28 встречах регулярного сезона он заработал 39 баллов. От ближайшего преследователя «Локо» оторвался на 5 пунктов.

    В начале месяца «Локомотив» провел две игры на «Арене-2000». В этих матчах хозяева разгромили соперников. Сперва они прихлопнули «Динамо» Минск (4:1), а затем разнесли «Барыс» (7:2).

    После двух ярких выступлений в родных стенах команда Андрея Скабелки трижды проиграла. Уступили «железнодорожники» «Автомобилисту» (1:2), ЦСКА (1:3) и «Йокериту» (1:4).

    После не самого приятного отрезка «Локомотив» в Ярославле сумел победить «Динамо» Рига (3:1). А затем в Белоруссии «Локо» потерпел поражение от «Динамо» Минск в овертайме (1:2).

    Прогноз и ставка

    На победу «Динамо» Москва в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.46. На ничью они предлагают поставить за 4.22, а на победу «Локомотива» — за 2.61.

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    В грядущем поединке у обоих клубов турнирная мотивация предельно проста. Москвичам нужно брать очки, чтобы приблизиться к «Локо».

    Ну а гости из Ярославля не горят желанием подпускать к тройке лидеров еще одного конкурента. Поэтому рубка на «ВТБ Арене» должна получиться результативной. Наши прогноз и ставка — тотал больше 4.5 с коэффициентом 1.63. 0

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    «Динамо» Москва — «Локомотив». Прогноз (к. 1.63) и ставки на матч КХЛ 26 ноября 2020 года. Прогноз на «Динамо» Москва — «Локомотив». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.63
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