«Металлург» Мг — «Ак Барс». Прогноз (к. 1.79) и ставки на матч КХЛ 25 ноября 2020 года

В очередном матче регулярного сезона КХЛ «Металлург» Мг будет принимать «Ак Барс». Матч пройдет на «Арене Металлург» 25 ноября. Начало встречи — в 17:00 мск. Прогноз на «Металлург» Мг — «Ак Барс».

«Металлург» Мг

Магнитогорская команда все еще находится на шестом месте в Восточной конференции с 35 очками на счету. От седьмой строчки она оторвалась на 8 пунктов, а от пятой отстала на 3 балла.

В начале ноября «Металлург» Мг на своем льду легко разобрался с «Трактором» (4:1). Но спустя десять дней «танкисты» в Челябинске взяли реванш в дополнительное время (2:1).

После двух подряд встреч с «Трактором» подопечные Ильи Воробьева сыграли в гостях с «Сибирью». Этот матч «лисы» провалили (2:3). А затем была выездная победа над «Барысом» по буллитам (1:1, 3:2).

Все прогнозы на КХЛ

В четвертом матче кряду на чужом льду «Металлург» Мг сразился с «Амуром». На «Платинум Арене» команда Илья Воробьева оказалась слабее в овертайме (1:2). А затем дома «Магнитка» крупно уступила «Северстали» (1:4).

«Ак Барс»

Хоккейный клуб из Казани возглавляет таблицу Восточной конференции с 44 очками, набранными в 30 встречах регулярного сезона. Ближайших преследователей команда опережает на 4 балла.

В ноябре «Ак Барс» успел принять участие в семи играх. В пяти из них он победил, сделав это в основное время. В первой встрече текущего месяца «барсы» разгромили «Торпедо» на выезде (6:2).

А после яркого перфоманса в Нижнем Новгороде подопечные Дмитрия Квартальнова уступили «Трактору» в Челябинске (1:2). Затем на «Татнефть-Арене» казанцы победили «Нефтехимик» (3:2), «Авто» (3:0) и «Торпедо» (7:5).

Далее на «Арене Мытищи» «Ак Барс» прихлопнул «Куньлунь» (5:2). После этого команда Квартальнова потерпела поражение от «Авангарда» в юбилейном матче «ястребов» (0:3).

Прогноз и ставка

На победу «Металлурга» Мг в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.83, на ничью — 4.18, а на победу «Ак Барса» — 2.30.

Несмотря на два поражения в ноябре, казанская команда демонстрирует хорошую игру и уверенно чувствует себя в матчах, в которых считается безоговорочным фаворитом.

А вот «Магнитка» в последнее время немного зачахла. В недавних девяти встречах в КХЛ «сталевары» победили только два раза. С такими результатами им будет непросто тягаться с соперниками из Казани. Наши прогноз и ставка — победа «Ак Барса» в матче за 1.79. 0