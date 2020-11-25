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    Наберет ли очки «Ак Барс» в Магнитогорске?

    «Металлург» Мг — «Ак Барс». Прогноз (к. 1.79) и ставки на матч КХЛ 25 ноября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Металлург» Мг — «Ак Барс»
    Дмитрий Воронков
    В очередном матче регулярного сезона КХЛ «Металлург» Мг будет принимать «Ак Барс». Матч пройдет на «Арене Металлург» 25 ноября. Начало встречи — в 17:00 мск. Прогноз на «Металлург» Мг — «Ак Барс».
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    Хоккей. КХЛ 25 Ноября 2020 года
    Металлург Мг
  • Магнитогорск
    •  Металлург Мг 17:00 Ак Барс Ак Барс
  • Казань
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.70
  • X
  • 3.90
  • 2
  • 2.35
  • Ставка!
    •

    «Металлург» Мг

    Магнитогорская команда все еще находится на шестом месте в Восточной конференции с 35 очками на счету. От седьмой строчки она оторвалась на 8 пунктов, а от пятой отстала на 3 балла.

    В начале ноября «Металлург» Мг на своем льду легко разобрался с «Трактором» (4:1). Но спустя десять дней «танкисты» в Челябинске взяли реванш в дополнительное время (2:1).

    После двух подряд встреч с «Трактором» подопечные Ильи Воробьева сыграли в гостях с «Сибирью». Этот матч «лисы» провалили (2:3). А затем была выездная победа над «Барысом» по буллитам (1:1, 3:2).

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    В четвертом матче кряду на чужом льду «Металлург» Мг сразился с «Амуром». На «Платинум Арене» команда Илья Воробьева оказалась слабее в овертайме (1:2). А затем дома «Магнитка» крупно уступила «Северстали» (1:4).

    «Ак Барс»

    Хоккейный клуб из Казани возглавляет таблицу Восточной конференции с 44 очками, набранными в 30 встречах регулярного сезона. Ближайших преследователей команда опережает на 4 балла.

    В ноябре «Ак Барс» успел принять участие в семи играх. В пяти из них он победил, сделав это в основное время. В первой встрече текущего месяца «барсы» разгромили «Торпедо» на выезде (6:2).

    А после яркого перфоманса в Нижнем Новгороде подопечные Дмитрия Квартальнова уступили «Трактору» в Челябинске (1:2). Затем на «Татнефть-Арене» казанцы победили «Нефтехимик» (3:2), «Авто» (3:0) и «Торпедо» (7:5).

    Далее на «Арене Мытищи» «Ак Барс» прихлопнул «Куньлунь» (5:2). После этого команда Квартальнова потерпела поражение от «Авангарда» в юбилейном матче «ястребов» (0:3).

    Прогноз и ставка

    На победу «Металлурга» Мг в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.83, на ничью — 4.18, а на победу «Ак Барса» — 2.30.

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    Несмотря на два поражения в ноябре, казанская команда демонстрирует хорошую игру и уверенно чувствует себя в матчах, в которых считается безоговорочным фаворитом.

    А вот «Магнитка» в последнее время немного зачахла. В недавних девяти встречах в КХЛ «сталевары» победили только два раза. С такими результатами им будет непросто тягаться с соперниками из Казани. Наши прогноз и ставка — победа «Ак Барса» в матче за 1.79. 0

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    «Металлург» Мг — «Ак Барс». Прогноз (к. 1.79) и ставки на матч КХЛ 25 ноября 2020 года. Прогноз на «Металлург» Мг — «Ак Барс». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.79
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