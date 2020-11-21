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    Как пройдет встреча «Ак Барса» с последней командой Востока?

    «Куньлунь» — «Ак Барс». Прогноз (к. 1.74) и ставки на матч КХЛ 21 ноября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Куньлунь» — «Ак Барс»
    Денис Зарипов
    В очередном матче регулярного сезона КХЛ «Куньлунь» будет принимать «Ак Барс». Матч пройдет на «Арене Мытищи» 21 ноября. Начало встречи — в 17:00 мск. Прогноз на «Куньлунь» — «Ак Барс».
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    Хоккей. КХЛ 21 Ноября 2020 года Коэффициенты на матч
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  • 5.30
  • 2
  • 1.43
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    «Куньлунь»

    Команда, представляющая Китай, безнадежно застряла на дне турнирной таблицы Восточной конференции. В 25 матчах регулярного сезона она набрала всего 12 баллов.

    Последняя победа «Куньлуня» датирована 28 октября. В тот день пекинский клуб в Питере одержал верх над СКА (2:1). После встречи с «армейцами» азиатская команда проиграла 6 поединков кряду.

    В конце октября «Куньлунь» уступил «Барысу» в Казахстане (1:2). А в следующем матче «драконы» в Уфе потерпели поражение от «Салавата Юлаева» в дополнительное время (2:3).

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    В других гостевых встречах подопечные Алексея Ковалева были слабее «Нефтехимика» (3:6) и «Торпедо» (0:2). А 14 октября пекинцы на «Арене Мытищи» влетели «Трактору» (3:5). В недавнем матче «Куньлунь» уступил «Динамо» Рига в Латвии (3:5).

    «Ак Барс»

    Казанская команда продолжает лидировать в турнирной таблице Восточной конференции. В 28 поединках регулярного сезона она заработала 42 очка. Разрыв между вторым клубом составляет 4 пункта.

    После самого крупного поражения в сезоне от «Амура» (1:7) «Ак Барс» провел серию из четырех побед кряду. Началась она с гостевой встречи с «Барысом», в которой казанцы пропустили первыми, но в итоге совершили годный камбэк (3:1).

    Затем на «Татнефть-Арене» подопечные Дмитрия Квартальнова без особых проблем разобрались с «Нефтехимиком» (3:2) и «Сибирью» (5:3). А 10 ноября «барсы» разгромили «Торпедо» в Нижнем Новгороде (6:2).

    Победная серия казанцев была прервана 12 числа этого месяца. Тогда «Ак Барс» уступил «Трактору» (1:2). Но в трех недавних играх команда Квартальнова взяла верх над «Нефтехимиком» (3:2), «Автомобилистом» (3:0) и «Торпедо» (7:5).

    Прогноз и ставка

    На победу «Куньлуня» в предстоящем матче букмекеры дают коэффициент 6.95. Ничья оценивается в 5.50, а победа «Ак Барса» — в 1.37.

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    После неплохой победной серии в середине октября «Куньлунь» опять начал проигрывать всем подряд. В большей части поединков китайская команда летит крупно.

    Казанский клуб, который с конца прошлого месяца набрал хорошую форму, должен без особых трудностей разбираться со слабейшим представителем Востока. Наши прогноз и ставка — гол в каждом периоде с коэффициентом 1.74. 0

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    «Куньлунь» — «Ак Барс». Прогноз (к. 1.74) и ставки на матч КХЛ 21 ноября 2020 года. Прогноз на «Куньлунь» — «Ак Барс». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.74
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