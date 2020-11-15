«Барыс» — «Динамо» Минск. Прогноз (к. 2.75) и ставки на матч КХЛ 15 ноября 2020 года

В очередном матче регулярного сезона КХЛ «Барыс» будет принимать «Динамо» Минск. Матч пройдет на «Барыс Арене» 15 ноября. Начало встречи — в 14:00 мск. Прогноз на «Барыс» — «Динамо» Минск.

«Барыс»

Казахстанская команда сыграла в 21 матче регулярки. В турнирной таблице Восточной конференции она занимает седьмую позицию с 24 очками в копилке.

Совсем недавно «Барыс» проиграл четыре встречи подряд. Потери очков начались с поражения от «Йокерита» в дополнительное время (4:5). Затем дома казахстанцы влетели «Ак Барсу» (1:3).

Позже в гостях подопечные Юрия Михайлиса уступили «Сибири» (1:3) и «Сочи» (0:3). Однако с 30 октября по 8 ноября клуб из Нур-Султана выдал неплохой отрезок из трех побед.

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В тех играх «Барыс» был сильнее «Куньлуня» (2:1), «Динамо» Рига (3:0) и «Северстали» (3:1). Затем казахстанцы крупно уступили «Локомотиву» (2:7), а в недавнем матче они переиграли «Нефтехимик» (2:1).

«Динамо» Минск

Представители Белоруссии сумели вернуться на четвертую строчку в таблице Западной конференции. В 24 поединках команда из Минска заработала 28 баллов.

Из-за кадровых потерь «Динамо» Минск проиграло 6 из 7 последних матчей прошлого месяца. С 16 по 25 число «зубры» уступили «Локомотиву» (0:1), «Спартаку» (0:3), «Динамо» Москва (2:5), ЦСКА (1:5) и «Северстали» в овертайме (1:2).

Затем подопечные Крэйга Вудкрофта разгромили рижское «Динамо» (3:0), но 30 октября клуб из Минска потерпел поражение от «Торпедо» (3:6). В самом начале ноября белорусы были разгромлены «Локомотивом» (1:4).

А после паузы на матчи сборных «Динамо» Минск идет без потерь. В одном из поединков «зубры» раскатали «Сибирь» (6:0), а в недавней игре была волевая победа над «Амуром» (2:1).

Прогноз и ставка

На победу «Барыса» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.20, на ничью — 4.04, а на победу «Динамо» Минск — 2.84.

После перерыва на Евротур у команды из Минска уменьшилось количество хоккеистов, находившихся в лазарете, благодаря чему «зубры» снова начали выигрывать.

В поединке с «Барысом» белорусский клуб попытается надежнее сыграть в обороне. А со взломом защиты у подопечных Михайлиса не все в порядке. Наши прогноз и ставка — «Динамо» Минск не проиграет и тотал меньше 5.5 с коэффициентом 2.75. 0