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    Сможет ли «Динамо» прервать серию без поражений «Витязя»?

    «Витязь» — «Динамо» Москва. Прогноз (к. 1.70) и ставки на матч КХЛ 10 ноября 2020 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на КХЛ Прогнозы на Витязь Прогнозы на Динамо
    Прогноз и ставки на «Витязь» — «Динамо» Москва
    Дмитрий Яшкин
    В очередном матче регулярного сезона КХЛ «Витязь» будет принимать «Динамо» Москва. Матч пройдет на арене «Витязь» 10 ноября. Начало встречи — в 19:30 мск. Прогноз на «Витязь» — «Динамо» Москва.
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    Хоккей. КХЛ 10 Ноября 2020 года
    Витязь
  • Подольск
    •  Витязь 19:30 Динамо Динамо
  • Москва
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.95
  • X
  • 4.20
  • 2
  • 2.10
  • Ставка!
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    «Витязь»

    В 21-м матче регулярного первенства хоккейная команда из Подольска заработала 23 балла. Благодаря этому она сейчас занимает восьмое место в таблице Западной конференции.

    В последних пяти матчах «Витязь» сумел добыть 4 победы, три из которых были зафиксированы в основное время. В одном из таких поединков «богатыри» переиграли «Салават Юлаев» (4:3).

    Затем подопечные Михаила Кравеца принимали «Сочи». В родных стенах «витязи» были разгромлены (2:5). На данный момент это последнее домашнее поражение.

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    Позже «Витязь» в гостях раскатал «Динамо» Москва (5:1) и «Северсталь» (3:0), а 1 ноября команда из Подольска взяла реванш у «Сочи», обыграв «леопардов» в дополнительное время (4:3).

    «Динамо» Москва

    Столичный клуб на данном этапе сезона замыкает пятерку сильнейших в таблице Западной конференции. За 21 матч регулярки команда заработала 24 балла.

    Вот уже семь поединков кряду «Динамо» Москва чередует победные встречи потерями очков. Такие скачки начались с выигранного противостояния со СКА (4:3).

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    • Затем подопечные Владимира Крикунова уступили ЦСКА (1:2), после чего была разгромная победа над минским «Динамо» (5:2) и крупное поражение в игре с «Витязем» (1:5).

    Далее бело-синие в дополнительное время переиграли «Авангард» (3:2), но позже они влетели «Локомотиву» (2:3). В последнем матче «Динамо» Москва разобралось с ЦСКА (4:3).

    Прогноз и ставка

    На победу «Витязя» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.89, на ничью — 4.24, а на победу «Динамо» Москва — 2.11.

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    Сейчас оба клуба выступают очень нестабильно, из-за чего страдает их положение в таблице Запада.

    В пяти последних очных играх в Подольске «Витязь» победил четырежды. Однако мотивированные динамовцы способны будут огорчить хозяев грядущего поединка и взять реванш за недавний разгром. Наши прогноз и ставка — победа «Динамо» Москва в матче за 1.70. 0

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    «Витязь» — «Динамо» Москва. Прогноз (к. 1.70) и ставки на матч КХЛ 10 ноября 2020 года. Прогноз на «Витязь» — «Динамо» Москва. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.70
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