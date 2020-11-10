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    Сколько голов команды забьют в Нижнем Новгороде?

    «Торпедо» — «Ак Барс». Прогноз (к. 1.70) и ставки на матч КХЛ 10 ноября 2020 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на КХЛ Прогнозы на Торпедо Прогнозы на Ак Барс
    Прогноз и ставки на «Торпедо» — «Ак Барс»
    Станислав Галиев
    В очередном матче регулярного сезона КХЛ «Нефтехимик» будет принимать «Ак Барс». Матч пройдет в «Нагорном» 10 ноября. Начало встречи — в 19:00 мск. Прогноз на «Торпедо» — «Ак Барс».
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    Хоккей. КХЛ 10 Ноября 2020 года
    Торпедо
  • Нижний Новгород
    •  Торпедо 19:00 Ак Барс Ак Барс
  • Казань
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 3.05
  • X
  • 4.20
  • 2
  • 2.05
  • Ставка!
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    «Торпедо»

    За 22 матча регулярного первенства команда из Нижнего Новгорода заработала 22 очка. С разницей голов — 60:67 она находится на восьмой строчке в таблице Восточной конференции.

    В последних пяти поединках «Торпедо» добыло три победы, но лишь одна из них была зафиксирована в основное время. После неудачного матча с «Куньлунем» (1:3) нижегородцы обыграли ЦСКА в овертайме (3:2).

    Затем была выездная встреча с «Металлургом» Мг, которая также завершилась победой подопечных Дэвида Немировски в дополнительное время (3:2).

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    А в следующем матче «автозаводцы» были разгромлены «Трактором» (1:4). В двух недавних поединках «Торпедо» переиграло «Динамо» Минск (6:3) и оказалось слабее «Амура» в добавочном периоде (3:4).

    «Ак Барс»

    Казанская команда является лидером Восточной конференции. За 23 матча она заработала 34 очка. От ближайшего преследователя «барсы» оторвались всего на 1 балл.

    В текущем сезоне КХЛ «Ак Барс» лучше выступает дома и выигрывает в родных стенах большую часть матчей. Последнее поражение на «Татнефть-Арене» хозяева потерпели 16 октября.

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    • Тогда подопечные Дмитрия Квартальнова неожиданно уступили «Барысу» в овертайме (0:1). После этой потери очков казанский клуб переиграл «Сибирь» на выезде (3:1).

    А вот в следующем гостевом матче «Ак Барс» на «Платинум Арене» был разбит «Амуром» (1:7). После ужасного выступления в Хабаровске «барсы» переиграли «Барыс» (3:1), «Нефтехимик» (3:2) и «Сибирь» (5:3).

    Прогноз и ставка

    На победу «Торпедо» в этой встрече букмекеры предлагают поставить за 3.10, на ничью они дают коэффициент 4.10, а на победу «Ак Барса» — 2.04.

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    В 10 очных матчах из 11 последних в разном статусе две команды забивали друг другу минимум 5 голов. Эти соперники привыкли играть результативно.

    Заброшенными шайбами порадует и грядущая их встреча, поскольку обоим клубам нужны очки. Наши прогноз и ставка — тотал больше 4.5 с коэффициентом 1.70. 0

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    «Торпедо» — «Ак Барс». Прогноз (к. 1.70) и ставки на матч КХЛ 10 ноября 2020 года. Прогноз на «Торпедо» — «Ак Барс». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.70
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