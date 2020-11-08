«Северсталь» — «Барыс». Прогноз (к. 2.15) и ставки на матч КХЛ 8 ноября 2020 года

В очередном матче регулярного сезона КХЛ «Северсталь» будет принимать «Барыс». Матч пройдет в «Ледовом дворце» 8 ноября. Начало встречи — в 17:00 мск. Прогноз на «Северсталь» — «Барыс».

«Северсталь»

Хоккейный клуб из Череповца в таблице Запада расположился на четвертой строчке. От тройки лидеров он отстает минимум на 9 очков, а пятую команду опережает на 1 балл.

Перед паузой на Евротур «Северсталь» играла неплохо. Череповецкий коллектив проводил двухматчевые победные отрезки, между которыми обязательно было одно поражение.

В середине прошлого месяца подопечные Андрея Разина переиграли «Автомобилист» (2:1) и «Сочи» (2:0), после чего они уступили «Магнитке» (4:5).

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Затем «Северсталь» одержала верх над «Динамо» Минск в дополнительное время (2:1) и над «Спартаком» (4:3), а 30 октября «стальные» уступили «Витязю» (0:3). В начале ноября череповецкий клуб разгромил «Йокерит» (5:2).

«Барыс»

Представители Казахстана в командном рейтинге Восточной конференции находятся на десятом месте. В 18 матчах регулярного первенства клуб из Нур-Султана заработал 20 очков.

В последних шести встречах в КХЛ «Барыс» потерпел четыре поражения, три из которых были зафиксированы в основное время. В начале этого отрезка команда проиграла «Йокериту» в овертайме (4:5).

Затем подопечные Юрия Михайлиса дома оказались слабее «Ак Барса» (1:3). В гостевых поединках «снежные барсы» уступили «Сибири» (1:3) и «Сочи» (0:3).

К счастью для поклонников казахстанской команды, этот отрезок без побед был прерван 30 октября. Тогда «Барыс» переиграл «Куньлунь» (2:1). В следующем матче он раскатал рижское «Динамо» (3:0).

Прогноз и ставка

На победу «Северстали» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.43, на ничью — 3.96, а на победу «Барыса» — 2.77.

В последних двух встречах на выезде казахстанская команда проиграла. При этом ее матчи не отмечались какой-то высокой результативностью.

«Стальные» у себя дома вполне могут рассчитывать на очки, однако в поединке с «Барысом» много голов не будет. Наши прогноз и ставка — «Северсталь» не проиграет и тотал меньше 5.5 с коэффициентом 2.15. 0