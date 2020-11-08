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    Чем закончится для «Барыса» его выездная игра?

    «Северсталь» — «Барыс». Прогноз (к. 2.15) и ставки на матч КХЛ 8 ноября 2020 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на КХЛ Прогнозы на Северсталь Прогнозы на Барыс
    Прогноз и ставки на «Северсталь» — «Барыс»
    Линус Виделль
    В очередном матче регулярного сезона КХЛ «Северсталь» будет принимать «Барыс». Матч пройдет в «Ледовом дворце» 8 ноября. Начало встречи — в 17:00 мск. Прогноз на «Северсталь» — «Барыс».
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    Хоккей. КХЛ 08 Ноября 2020 года
    Северсталь
  • Череповец
    •  Северсталь 17:00 Барыс Барыс
  • Нур-Султан
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.40
  • X
  • 3.85
  • 2
  • 2.65
  • Ставка!
    •

    «Северсталь»

    Хоккейный клуб из Череповца в таблице Запада расположился на четвертой строчке. От тройки лидеров он отстает минимум на 9 очков, а пятую команду опережает на 1 балл.

    Перед паузой на Евротур «Северсталь» играла неплохо. Череповецкий коллектив проводил двухматчевые победные отрезки, между которыми обязательно было одно поражение.

    В середине прошлого месяца подопечные Андрея Разина переиграли «Автомобилист» (2:1) и «Сочи» (2:0), после чего они уступили «Магнитке» (4:5).

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    Затем «Северсталь» одержала верх над «Динамо» Минск в дополнительное время (2:1) и над «Спартаком» (4:3), а 30 октября «стальные» уступили «Витязю» (0:3). В начале ноября череповецкий клуб разгромил «Йокерит» (5:2).

    «Барыс»

    Представители Казахстана в командном рейтинге Восточной конференции находятся на десятом месте. В 18 матчах регулярного первенства клуб из Нур-Султана заработал 20 очков.

    В последних шести встречах в КХЛ «Барыс» потерпел четыре поражения, три из которых были зафиксированы в основное время. В начале этого отрезка команда проиграла «Йокериту» в овертайме (4:5).

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    • Затем подопечные Юрия Михайлиса дома оказались слабее «Ак Барса» (1:3). В гостевых поединках «снежные барсы» уступили «Сибири» (1:3) и «Сочи» (0:3).

    К счастью для поклонников казахстанской команды, этот отрезок без побед был прерван 30 октября. Тогда «Барыс» переиграл «Куньлунь» (2:1). В следующем матче он раскатал рижское «Динамо» (3:0).

    Прогноз и ставка

    На победу «Северстали» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.43, на ничью — 3.96, а на победу «Барыса» — 2.77.

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    В последних двух встречах на выезде казахстанская команда проиграла. При этом ее матчи не отмечались какой-то высокой результативностью.

    «Стальные» у себя дома вполне могут рассчитывать на очки, однако в поединке с «Барысом» много голов не будет. Наши прогноз и ставка — «Северсталь» не проиграет и тотал меньше 5.5 с коэффициентом 2.15. 0

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    «Северсталь» — «Барыс». Прогноз (к. 2.15) и ставки на матч КХЛ 8 ноября 2020 года. Прогноз на «Северсталь» — «Барыс». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.15
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