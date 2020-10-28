«Динамо» Москва — «Авангард». Прогноз (к. 1.91) и ставки на матч КХЛ 28 октября 2020 года

В очередном матче регулярного сезона КХЛ «Динамо» Москва будет принимать «Авангард». Матч пройдет на «ВТБ Арене» 28 октября. Начало встречи — в 19:30 мск. Прогноз на «Динамо» Москва — «Авангард».

«Динамо» Москва

Столичный клуб в последнее время играет не очень удачно. В таблице Западной конференции он опустился на седьмое место. В 18 играх команда заработала 20 баллов.

В недавних шести встречах в КХЛ «Динамо» Москва четырежды проиграло. Одно из этих поражений было зафиксировано 6 октября в столичном дерби с ЦСКА (0:2).

В следующем матче бело-голубые уступили «Локомотиву» в дополнительное время (2:3). Но чуть позже в Санкт-Петербурге подопечные Владимира Крикунова обыграли СКА (4:3).

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Затем была еще одна битва с ЦСКА, в которой московское «Динамо» снова оказалось слабее (1:2). Далее бело-голубые победили «Динамо» Минск (5:2) и крупно влетели «Витязю» дома (1:5).

«Авангард»

Представители Омска занимают сейчас второе место в командном зачете Западной конференции. От «Ак Барса», который идет первым, они отстают на 1 пункт.

В начале месяца «Авангард» проиграл «Витязю» в послематчевых бросках (1:1, 2:3), а затем было поражение от ЦСКА в основное время (2:4).

Разбавить неудачи на старте октября «ястребам» удалось благодаря крупным победам над «Сибирью» (4:0) и «Сочи» (7:2). Однако в двух других матчах омичи снова уступили.

Подопечные Боба Хартли оказались слабее «Металлурга» Мг (3:0) и «Салавата Юлаева» по буллитам (3:3, 1:2). Позже «Авангард» переиграл «Автомобилист» (6:3) и оказался разгромлен СКА (2:5).

Прогноз и ставка

На победу «Динамо» Москва в этой встрече букмекеры предлагают поставить за 2.73. Ничья оценивается в 4.24, а победа «Авангарда» — в 2.36.

Обе команды штормит в последних матчах КХЛ, из-за чего они чаще теряют очки.

Но в Москве «ястребы» все же будут фаворитами в противостоянии с «Динамо», которое против топов сейчас играет тяжело. Наши прогноз и ставка — победа «Авангарда» в матче с коэффициентом 1.91. 0