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    Приблизится ли «Авангард» к лидеру Востока?

    «Динамо» Москва — «Авангард». Прогноз (к. 1.91) и ставки на матч КХЛ 28 октября 2020 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на КХЛ Прогнозы на Динамо Прогнозы на Авангард
    Прогноз и ставки на «Динамо» Москва — «Авангард»
    Илья Каблуков
    В очередном матче регулярного сезона КХЛ «Динамо» Москва будет принимать «Авангард». Матч пройдет на «ВТБ Арене» 28 октября. Начало встречи — в 19:30 мск. Прогноз на «Динамо» Москва — «Авангард».
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    Хоккей. КХЛ 28 Октября 2020 года
    Динамо
  • Москва
    •  Динамо 19:30 Авангард Авангард
  • Омск
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.65
  • X
  • 3.90
  • 2
  • 2.40
  • Ставка!
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    «Динамо» Москва

    Столичный клуб в последнее время играет не очень удачно. В таблице Западной конференции он опустился на седьмое место. В 18 играх команда заработала 20 баллов.

    В недавних шести встречах в КХЛ «Динамо» Москва четырежды проиграло. Одно из этих поражений было зафиксировано 6 октября в столичном дерби с ЦСКА (0:2).

    В следующем матче бело-голубые уступили «Локомотиву» в дополнительное время (2:3). Но чуть позже в Санкт-Петербурге подопечные Владимира Крикунова обыграли СКА (4:3).

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    Затем была еще одна битва с ЦСКА, в которой московское «Динамо» снова оказалось слабее (1:2). Далее бело-голубые победили «Динамо» Минск (5:2) и крупно влетели «Витязю» дома (1:5).

    «Авангард»

    Представители Омска занимают сейчас второе место в командном зачете Западной конференции. От «Ак Барса», который идет первым, они отстают на 1 пункт.

    В начале месяца «Авангард» проиграл «Витязю» в послематчевых бросках (1:1, 2:3), а затем было поражение от ЦСКА в основное время (2:4).

    Разбавить неудачи на старте октября «ястребам» удалось благодаря крупным победам над «Сибирью» (4:0) и «Сочи» (7:2). Однако в двух других матчах омичи снова уступили.

    Подопечные Боба Хартли оказались слабее «Металлурга» Мг (3:0) и «Салавата Юлаева» по буллитам (3:3, 1:2). Позже «Авангард» переиграл «Автомобилист» (6:3) и оказался разгромлен СКА (2:5).

    Прогноз и ставка

    На победу «Динамо» Москва в этой встрече букмекеры предлагают поставить за 2.73. Ничья оценивается в 4.24, а победа «Авангарда» — в 2.36.

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    Обе команды штормит в последних матчах КХЛ, из-за чего они чаще теряют очки.

    Но в Москве «ястребы» все же будут фаворитами в противостоянии с «Динамо», которое против топов сейчас играет тяжело. Наши прогноз и ставка — победа «Авангарда» в матче с коэффициентом 1.91. 0

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    «Динамо» Москва — «Авангард». Прогноз (к. 1.91) и ставки на матч КХЛ 28 октября 2020 года. Прогноз на «Динамо» Москва — «Авангард». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.91
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