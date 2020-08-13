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    Продлит ли «Филадельфия» победную серию?

    «Филадельфия» — «Монреаль». Прогноз (к. 1.72) и ставки на матч НХЛ 13 августа 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Филадельфия» — «Монреаль»
    Трэвис Сэнхайм
    В 1/8 финала НХЛ «Филадельфия» сыграет с «Монреалем». Матч пройдет на «Скотиабанк Арене» в Торонто 13 августа. Начало встречи — в 03:00 мск. Прогноз на «Филадельфия» — «Монреаль».

    «Филадельфия»

    Впервые после вынужденной паузы в хоккее клуб из Филадельфии, штат Пенсильвания, сыграл 28 июля. В предсезонной встрече эта команда одолела «Питтсбург» в овертайме (3:2).

    В группе 1/4 Востока «Филадельфия» выиграла все три матча в основное время, благодаря чему она заработала 6 очков и стала лидером таблицы.

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    На старте группового раунда «Хулиганы с Брод-стрит» встретились с «Бостоном». Этот матч закончился разгромной победой «Флайерз» (4:1).

    Позже подопечные Алена Виньо легко разобрались с «Вашингтоном» (3:1), а 9 августа «Филадельфия» разбила «Тампу-Бэй» (4:1).

    «Монреаль»

    Представители Канады из Монреаля, провинция Квебек, вернулись на лед после паузы 29 июля. В контрольном поединке они проиграли «Торонто» (2:4).

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    • В 1/16 плей-офф «Монреаль» сразился с «Питтсбургом». В этой серии подопечные Клода Жюльена победили со счетом 3:1.

    В первой встрече с «Пенс» «трехцветные» были сильнее в овертайме (3:2), но через пару дней они влетели «пингвинам» в основное время (1:3).

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    Позже «Монреаль» одержал верх над «Питтсбургом» с минимальной разницей (4:3), а в заключительном матче «Хабс» выиграли всухую (2:0).

    Прогноз и ставка

    Победа «Филадельфии» в основное время оценивается в 2.21, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.58, а на победу «Монреаля» — 2.81.

    Возобновление сезона команда Алена Виньо проводит без осечек. Такой уверенный ход должен продолжиться и в игре с «Монреалем», который имеет проблемы в защите. Наши прогноз и ставка — победа «Филадельфии» в матче за 1.72. 0

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    «Филадельфия» — «Монреаль». Прогноз (к. 1.72) и ставки на матч НХЛ 13 августа 2020 года. Прогноз на «Филадельфия» — «Монреаль». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.72
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