«Тампа» проиграла «Филадельфии»

обыгралав матче группового раунда плей-офф НХЛ со счетом 4:1 (2:0, 1:1, 1:0).

Дубль в составе победителей сделал Николя Обе-Кюбель, по голу забили Джоэль Фараби и Тайлер Питлик. За «Тампу» шайбу забросил Тайлер Джонсон.

Российский вратарь «Лайтнинг» Андрей Василевский отразил 26 из 29 бросков по своим воротам. Его одноклубники и соотечественники Никита Кучеров и Михаил Сергачев очков не набрали.

«Филадельфия» набрала после трех матчей шесть очков и обеспечила себе первое место в турнире, ее соперником по 1/4 финала Восточной конференции станет «Монреаль», который победил «Питтсбург» в серии предварительного раунда плей-офф.

«Тампа» с четырьмя очками стала второй в мини-турнире и сыграет в 1/4 финала Восточной конференции с победителем пары «Торонто» — «Коламбус».