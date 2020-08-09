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    «Тампа» проиграла «Филадельфии»

    Хоккей НХЛ Филадельфия Флайерз Тампа-Бэй Лайтнинг Прогнозы на НХЛ
    «Филадельфия» обыграла «Тампу» в матче группового раунда плей-офф НХЛ со счетом 4:1 (2:0, 1:1, 1:0).

    «Филадельфия»
    «Филадельфия»

    Дубль в составе победителей сделал Николя Обе-Кюбель, по голу забили Джоэль Фараби и Тайлер Питлик. За «Тампу» шайбу забросил Тайлер Джонсон.

    Российский вратарь «Лайтнинг» Андрей Василевский отразил 26 из 29 бросков по своим воротам. Его одноклубники и соотечественники Никита Кучеров и Михаил Сергачев очков не набрали.

    «Филадельфия» набрала после трех матчей шесть очков и обеспечила себе первое место в турнире, ее соперником по 1/4 финала Восточной конференции станет «Монреаль», который победил «Питтсбург» в серии предварительного раунда плей-офф.

    «Тампа» с четырьмя очками стала второй в мини-турнире и сыграет в 1/4 финала Восточной конференции с победителем пары «Торонто» — «Коламбус».

    НХЛ. Плей-офф. Восток. Групповой раунд
    «Тампа-Бэй» — «Филадельфия» — 1:4 (0:2, 1:1, 0:1)
    Голы: Обе-Кубель — 1 (Гостисбеер, Грант), 7:40 — 0:1. Обе-Кубель — 2 (Кутюрье, Фэраби), 14:00 — 0:2. Джонсон — 2 (бол., Киллорн, Пойнт), 25:21 — 1:2. Фэраби — 1 (Гостисбеер, Кутюрье), 34:22 — 1:3. Питлик — 1 (п.в., Лотон), 58:40 — 1:4Вратари: Василевский (57:42 — 58:40) — ХартШтраф: 6-6Броски: 24 (6+7+11) — 30 (20+6+4)
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