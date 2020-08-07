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    Добудет ли «Торонто» нужный результат дома?

    «Коламбус» — «Торонто». Прогноз (к. 2.28) и ставки на матч НХЛ 7 августа 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Коламбус» — «Торонто»
    «Торонто»
    В плей-офф матче НХЛ «Коламбус» сыграет с «Торонто». Матч пройдет на «Скотиабанк Арене» в Торонто 7 августа. Начало встречи — в 03:00 мск. Прогноз на «Коламбус» — «Торонто».
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    Хоккей. Кубок Стэнли 07 Августа 2020 года
    Коламбус
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    •  Коламбус 03:00 Торонто Торонто
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    «Коламбус»

    В регулярном сезоне НХЛ коллектив из Колумбуса, штат Огайо находился на шестом месте в таблице Столичного дивизиона.

    В трех встречах перед уходом на карантин «Коламбус» на выезде проиграл «Калгари» в овертайме (2:3), влетел «Эдмонтону» в основное время (1:4) и победил «Ванкувер» (2:1).

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    В контрольном поединке 31 июля подопечные Джона Тортореллы встретились с «Бостоном». В этой игре «мундиры» разгромили оппонентов со счетом 4:1.

    Возобновление НХЛ началось для «Коламбуса» с победы над «Торонто» (2:0), но на следующий день «пушки» получили от канадцев трешку в свою сетку (0:3).

    «Торонто»

    До паузы в хоккее канадский клуб из провинции Онтарио замыкал тройку лидеров в турнирной таблице Атлантического дивизиона.

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    • Однако перед приостановкой сезона «Торонто» проиграл три встречи из четырех. В этих поединках «листья» уступили «Сан-Хосе» (2:5), «Лос-Анджелесу» по буллитам (0:0, 1:2) и «Анахайму» (1:2).

    В последнем матче регулярки подопечные Шелдона Кифа победили «Тампу-Бэй» (2:1). В предсезонной встрече «кабаны» уверенно разобрались с «Монреалем» (4:2).

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    А в двух играх плей-офф «Торонто» сперва потерпел поражение от «Коламбуса» (0:2), а затем сумел достойно ответить, забросив три шайбы (3:0).

    Прогноз и ставка

    На победу «Коламбуса» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 3.13, на ничью — 4.44, а на победу «Торонто» — 2.08.

    В родных стенах канадская команда, которая недавно победила «мундиров» всухую, постарается еще раз уверенно обыграть соперников, чтобы выйти вперед в серии. Наши прогноз и ставка — победа «Торонто» с форой -1 за 2.28. 0

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    «Коламбус» — «Торонто». Прогноз (к. 2.28) и ставки на матч НХЛ 7 августа 2020 года. Прогноз на «Коламбус» — «Торонто». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.28
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